Bogdan Ivan a vorbit cu Eric Trump despre cea mai mare fabrică de AI din regiune: E foarte posibil să investească și el în România

Ivan anunţă că Eric Trump vine în următoarele luni în România. Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat duminică seară subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization. Ministrul susţine că acesta ar putea investi în România și că ar urma să facă o vizită privată în țara noastră.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit, duminică seară, la TVR Info, despre participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos şi întâlnirea pe care a avut-o cu fiul preşedintelui Donald Trump, Eric Trump, preşedinte al Trump Organization.

„Ştia multe lucruri despre România. Am vorbit foarte mult despre două elemente care pot să facă diferenţa pentru ţara noastră şi anume producţie mai multă de energie electrică în bandă, ceea ce tot spun de şase luni încoace, şi am reuşit să mutăm o parte din banii care erau destinaţi panourilor fotovoltaice către proiecte mature care să producă suficientă energie electrică şi, doi, să folosim acea energie electrică sau o mare parte din ea pentru a hrăni şi alimenta fabrici de inteligenţă artificială”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta s-a referit la un proiect iniţiat acum 6 luni, în valoare de 5 miliarde de dolari, pentru cea mai mare fabrică de inteligenţă artificială din întreaga regiune, de care vor beneficia vecinii din Ucraina, Turcia și ţara noastră.

„Acest punct ne poziţionează pe harta mondială a investiţiilor strategice, iar fiul preşedintelui Trump a fost extrem de încântat de acest lucru şi e foarte posibil chiar să fie unul dintre cei care vor investi în România în perioada următoare”, susţine Ivan.

Acesta a menţionat că Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată.

„Urmează să vină şi în România, într-o vizită privată. Rămâne de văzut dacă respectiva vizită va veni şi cu investiţii punctuale şi concrete în ţară noastră (...) Ceea ce pot să va spun e că iubeşte România, știe de România şi are o părere extrem de bună despre ţara noastră, la fel ca foarte mulţi alţi oficiali americani sau comisari europeni cu care am discutat în această perioadă şi nu am discutat proiecte politice, ci am discutat, în primul rând, proiectele de investiţii majore”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Fiind unul dintre cei trei miniştri români care au participat la ultima ediţie a Forumului Economic Mondial de la Davos, Bogdan Ivan a anunţat, în 22 ianuarie, că a avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise, subliniind că „acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România”.