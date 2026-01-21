Ministrul Energiei s-a întâlnit la Davos cu fiul preşedintelui SUA: E cel mai important contact pe care îl avem cu administraţia Trump

Ivan anunţă că Eric Trump vine în următoarele luni în România. Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că Eric Trump, fiul preşedintelui american Donald Trump, plănuieşte o vizită în ţara noastră, în următoarele luni. Ivan şi Eric Trump s-au întâlnit la un eveniment legat de investiţii în energie, la Davos. "Suntem acolo unde contează, iar energia va face ca România să fie relevantă pentru SUA şi statele care contează în lume. Cred că este cel mai important contact pe care îl avem cu administraţia Trump şi cu familia preşedintelui american din ultimul an de zile", a afirmat Ivan, cu referire la intenţia fiului lui Trump de a veni în ţara noastră.

"Sunt la un eveniment cu uşile închise, cu maximum 30 de oameni. Invitatul principal este Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, precum şi preşedintele Israeulului, cu care am şi discutat despre România, despre rolul României în configuraţia mondială şi despre modul în care producţia suplimentară de energie din ţara noastră poată să aducă plus-valoare pentru fabricile de inteligenţă artificială.

Lucru care ne poate poziţiona ca un lider în regiunea noastră. Am fost foarte foarte încântat de reacţia pozitivă pe care au avut-o cei doi oficiali, mai ales în contextul în care ştiau multe despre România şi au spus că au intenţia de a vizita ţara noastră, nu doar pentru peisaje, ci pentru a face lucruri concrete şi serioase aici.

Cel mai important portofoliu pe care îl avem pregătit ca şi ţară este cel energetic. Deja am pus pe masa SUA proiecte de 30 de miliarde de dolari. Suntem în pole-position pentru a fi ţara care va beneficia de finanţări preferinţiale pentru centrala de Cernavodă, pentru centrale prin pompaj pe zona hidro şi pentru fabrici de AI, care să poziţioneze România drept cel mai important hub energetic din regiune.

