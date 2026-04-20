WSJ: Statele Unite au trimis roboți subacvatici pentru a curăța Strâmtoarea Ormuz de minele Iranului. Ar putea dura luni de zile

4 minute de citit Publicat la 19:25 20 Apr 2026 Modificat la 19:25 20 Apr 2026

Robot subacvatic. Imagine cu caracter ilustrativ. SUA au trimis drone marine pentru a demina Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Armata SUA folosește drone maritime în procesul de curățare a Strâmtorii Hormuz de minele plasate acolo, într-un efort discret de a controlul Iranului asupra acestei rute și de a o redeschide în mod efectiv pentru transportul comercial, relatează The Wall Street Journal (WSJ).

Teheranul a închis din nou strâmtoarea, sâmbătă, și a deschis focul asupra a cel puțin două nave, în contextul în care Statele Unite mențin propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Anterior, autoritățile iraniene au a transmis că orice navă autorizată să traverseze trebuie să folosească noi trasee ocolitoare pe lângă coasta iraniană, avertizând asupra prezenței minelor în canalele principale ale strâmtorii.

În prezent, riscul de a fi atacat de iranieni este principalul factor care descurajează traficul naval.

În ceea ce privește minele, oficialii americani au făcut declarații contradictorii cu privire la numărul lor și la pericolul pe care acestea îl reprezintă.

Totuși, analiștii militari spun că eliminarea acestor dispozitive explozive este o condiție necesară pentru ca navele să poată naviga din nou prin Ormuz.

Dronele marine elimină pericolul pentru marinari

Dronele maritime, care includ nave de suprafață fără echipaj și submarine autonome, devin o componentă tot mai importantă a capacităților Marinei SUA de combatere a minelor, pe măsură ce forțele americane retrag din uz dragoarele tradiționale.

Dronele folosesc sonarul - echivalentul submarin al radarului - pentru a scana fundul mării în căutarea minelor, fără a-i expune pe marinari la pericole.

Un oficial american din domeniul Apărării a confirmat că armata SUA utilizează o combinație de capabilități cu echipaj și fără echipaj în operațiunile de deminare, dar a refuzat să ofere detalii operaționale.

WSJ notează că Marina SUA dispune în continuare de o gamă variată de opțiuni, inclusiv elicoptere, nave de luptă litorală și chiar delfini antrenați, ca parte a programului său de mamifere marine. De asemenea, marina militară americană folosește drone.

Potrivit analiștilor militari, armata SUA ar putea realiza o scanare inițială relativ rapidă a strâmtorii. După localizarea minelor, un al doilea val de roboți marini ar putea fi trimis pentru a le distruge, folosind explozibili sau detonându-le de la distanță.

„Poți cartografia un canal mic în acea zonă în câteva zile, nu în săptămâni, folosind vehicule subacvatice fără echipaj”, a explicat Kevin Donegan, fost viceamiral al Marinei SUA și fost comandant al Flotei a Cincea, cu baza în Golf.

„După curățarea unui culoar, traficul poate începe prin acest canal mai restrâns, care poate fi lărgit în timp”, a explicat el.

SUA continuă blocada porturilor iraniene, Iranul a reînchis strâmtoarea Ormuz

Misiunea de deminare are loc în contextul în care SUA impun o blocadă asupra porturilor iraniene.

Blocada porturilor a urmat celei decretate de Teheran asupra strâmtorii.

O deblocare anunțată vineri de ministrul de Externe al republicii islamice a durat exact o zi, fiind revocată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, IRGC, care a acuzat tocmai blocada americană menținută asupra porturilor lor.



Marina IRGC a tras asupra a cel puțin două nave civile, între care un petrolier sub pavilionul Indiei, țară care a păstrat relațiile cu regimul de la Teheran.

„Dacă SUA încep să verifice prezența minelor și să își deplaseze propriile nave în sus și în jos prin strâmtoare, iar iranienii observă că începe să se diminueze controlul lor, ar putea fi mai dispuși să vină la masa negocierilor”, a opinat Bryan Clark, fost oficial de rang înalt al Marinei SUA.

Oficialii americani, citând informații ale serviciilor de specialitate, au declarat în martie că Iranul a desfășurat mine în strâmtoare, însă amploarea amenințării rămâne neclară.

Clark crede că Iranul, probabil, a instalat mai puține mine decât se anticipa, din cauza presiunii militare americane care a împiedicat utilizarea unor nave mari, specializate.

„Probabil a fost vorba de un număr mic de mine, care pot fi plasate de pe ambarcațiuni mici, precum bărci de pescuit sau nave de marfă mici care tranzitează strâmtoarea. Este mai degrabă o desfășurare clandestină, realizată noaptea, cu nave de ocazie. Probabil vorbim de câteva zeci de mine”, a estimat fostul oficial.

Deminarea, un prim pas înainte de convoaiele de protecție militară

Deminarea este un prim pas pentru pregătirea unor convoaie militare care ar putea proteja navele ce tranzitează strâmtoarea.

Totuși, ar putea dura săptămâni sau chiar luni pentru a elimina blocajul acumulat în Golf, remarcă WSJ.

Aceste convoaie ar putea asigura tranzitul a cinci până la zece nave odată, mult sub cele aproximativ 130 de nave pe zi care traversau Ormuz înainte de război.

WSJ mai scrie că orice operațiune de redeschidere a strâmtorii ar reprezenta o nouă provocare pentru o Marină americană deja suprasolicitată de misiuni îndelungate.

SUA au mai trimis escorte militare pentru nave civile în anii '80. Tot în urma unui conflict cu Iranul

Ultima dată când SUA au escortat militar nave în Golful Persic a fost în anii ’80, în timpul așa-numitului Tanker War (Războiul petrolierelor) cu Iranul.

La acea vreme, Marina SUA dispunea de peste 500 de nave active, comparativ cu aproximativ 292 în prezent, potrivit Institutului Naval american.

Trump a scris vineri pe rețelele sociale că „Iranul, cu ajutorul SUA, a eliminat sau elimină toate minele marine”.

Liderii industriei maritime au avertizat însă că afirmația nu este exactă.

Jakob Larsen, director pentru siguranță și securitate la Bimco, una dintre cele mai mari asociații internaționale ale armatorilor, a spus că există rapoarte credibile privind riscul minelor și că transportatorii ar trebui să ia în considerare evitarea zonei.