Xi Jinping, discurs despre viitorul AI: „Nu trebuie să fie spectacolul solo al unei ţări, ci o simfonie a cooperării internaţionale”

Xi a subliniat importanța conștientizării riscurilor, afirmând că inteligența artificială trebuie să fie „sigură și controlabilă”. Foto: Getty Images

Președintele Xi Jinping a ținut vineri un discurs despre viitorul inteligenței artificiale la Conferinţa mondială privind AI de la Shanghai. Liderul chinez a făcut apel la reglementare și cooperare internațională în acest sector pentru a garanta că „AI rămâne mereu sub control uman”. Xi a făcut referire și la SUA, țara care în prezent domină avansul tehnologic în domeniul inteligenței artificiale, afirmând că AI nu trebuie să fie „spectacolul solo” al unei țări, ci „o simfonie a cooperării internaţionale”, relatează Agerpres.

Xi Jinping a vorbit în deschiderea conferinţei care se desfăşoară până luni, un semn al importanţei strategice pe care Beijingul o acordă acestui sector.

„China este pregătită să fie mai deschisă și să adopte măsuri mai concrete. Suntem pregătiți să lucrăm cu toate părțile interesate să valorifice oportunitățile oferite de dezvoltarea AI, să facă față provocărilor și să se alăture unui efort comun de a crea un viitor mai bun pentru umanitate.

Cu evoluția AI la o viteză amețitoare trebuie să ne asigurăm că avansul este unul pozitiv în slujba binelui și umanității”, a spus Xi, adăugând că revoluția AI trebuie să fie ghidată de înțelepciunea umană și consensul internațional, potrivit South Morning China Post.

Xi: AI nu trebuie să fie un „spectacol solo”

Inteligenţa artificială nu trebuie să fie apanajul unei singure ţări, a declarat președintele Chinez.

„Trebuie să ne opunem împreună (...) faptului ca securitatea unei singure ţări să fie pusă deasupra celei a altor ţări”, a spus preşedintele chinez, făcând cel mai probabil referire la restricţiile impuse de SUA şi Uniunea Europeană importurilor chinezeşti de tehnologie.



Modele de startup-uri chinezeşti precum Moonshot AI, MiniMax sau Z.ai concurează tot mai mult companiile americane din domeniu, seducându-i pe utilizatorii din lumea întreagă datorită costurilor lor mai scăzute.



Însă reglementarea devine o miză centrală în faţa riscurilor legate de această tehnologie: dezinformare, atacuri cibernetice, algoritmuri părtinitoare, utilizări militare sau exploatare în scopuri răuvoitoare de către piraţi sau grupuri teroriste.

„Trebuie să introducem legi şi reglementări, precum şi sisteme de supraveghere tehnologică, de alertă timpurie şi de intervenţie de urgenţă, în scopul de (...) a garanta că AI rămâne mereu sub control uman”, a pledat Xi Jinping, făcând apel la o abordare a acestei tehnologii „centrată pe rolul omului”.

Xi a subliniat importanța conștientizării riscurilor, afirmând că inteligența artificială trebuie să fie „sigură și controlabilă”. El a cerut adoptarea unor legi și reglementări, precum și implementarea unor mecanisme de monitorizare timpurie pentru a garanta acest lucru.

„Lumea a intrat într-o perioadă fără precedent de inovare accelerată în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale. Toate acestea aduc oportunități extraordinare, dar și provocări majore în ceea ce privește guvernanța”, a declarat președintele Xi Jinping.

Pentru a sprijini în continuare dezvoltarea inteligenței artificiale, Xi a anunțat că, în următorii cinci ani, China va pune la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare – inclusiv statelor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Ligii Arabe, Organizației de Cooperare de la Shanghai, Uniunii Africane, țărilor din America Latină și blocului BRICS – 5.000 de proiecte de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, precum și programe de formare, seminare și „centre de cooperare”.

29 de țări au semnat un acord cu China pentru dezvoltarea AI

Poe Zhao, fondator al platformei Hello China Tech, reaminteşte că „SUA păstrează un avans net în cipurile avansate, infrastructura de calcul de vârf şi dezvoltarea modelelor celor mai costisitoare”.



Dar „China este concurentul său cel mai apropiat (...) Atuurile sale includ modelele open source, optimizarea costurilor, desfăşurarea rapidă, robotica şi integrarea IA în procesul de fabricaţie”, a subliniat Poe Zhao.



Potrivit lui, conferinţa WAIC este „evenimentul anual cel mai important pentru sesizarea tendinţelor industriei chineze de AI”, chiar dacă nu este încă „marea reuniune a sectorului tehnologic mondial”.



WAIC ar urma să găzduiască peste 1.100 de firme şi companii şi să prilejuiască prezentarea a circa 3.000 de produse şi tehnologii.

De asemenea, ministrul chinez al afacerilor externe Wang Yi şi reprezentanţii a 29 de ţări - între care şi Rusia - au semnat un acord privind înfiinţarea unui grup de cooperare interguvernamentală pentru AI.



Această Organizaţie de cooperare mondială privind inteligenţa artificială (WAICO), al cărui sediu se va afla la Shanghai, în China, va viza promovarea consultării şi colaborării între membrii săi pentru a garanta dezvoltarea „sănătoasă şi ordonată” a AI, relatează o media de stat.



„China se opune oricărei forme de clivaj ideologic şi de blocaj tehnologic”, a declarat joi un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze.



El a adăugat că Beijingul intenţionează să profite de conferinţă pentru „a avea schimburi deschise” şi „a degaja consens”, pentru ca „progresul tehnologic să devină un motor de dezvoltare şi de prosperitate pentru umanitate”.



Conferinţa reuneşte în fiecare vară din 2018 cercetători, companii şi decidenţi pentru prezentarea ultimelor inovaţii şi dezbaterea mizelor etice şi geopolitice.



IA a devenit un pilon al politicii industriale chineze, favorizată de o voinţă politică fermă şi de investiţii colosale, menite să construiască, printre altele, un ecosistem suveran.



Anul trecut, piaţa chineză de AI a depăşit 1.200 de miliarde de yuani (155 miliarde de euro), cu o creştere aşteptată de peste 30% în 2026, potrivit cifrelor oficiale.



China număra peste 6.000 de firme active în domeniul IA în 2025, mai scrie AFP.