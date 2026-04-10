Xi Jinping spune că „independența Taiwanului” amenință pacea din Strâmtoare, după discuții istorice cu lidera opoziție de la Taipei

Cheng a preluat conducerea celui mai mare partid de opoziție în octombrie anul trecut. Foto: Profimedia Images

Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit vineri la Beijing cu lidera partidului Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, aceasta fiind prima întâlnire dintre Xi și un lider al opoziției din Taiwan aflat în funcție în aproape un deceniu. Deși, la finalul discuțiilor istorice, comunicatul de presă publicat de presa de stat chineză i-a făcut pe analiști să creadă că riscul unei invazii a Chinei în Taiwan e redus, Xi Jinping a reiterat, totuși, retorica sa că „independența Taiwanului” pune în pericol stabilitatea în strâmtoare, relatează CNBC.

Într-un comunicat publicat de presa de stat chineză, la finalul întrevederii, Xi a declarat că Beijingul „salută orice propuneri favorabile dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii Taiwan”. Aceasta este traducerea CNBC a declarației în limba chineză.

Xi a reiterat, de asemenea, că „independența Taiwanului” reprezintă principala amenințare la adresa stabilității în Strâmtoarea Taiwan, făcând apel la liderii de partid de pe continent și din Taiwan să se opună „separatismului și interferenței externe”.

Cheng a preluat conducerea celui mai mare partid de opoziție în octombrie anul trecut, într-un moment de creștere a tensiunilor militare și politice cu China continentală. Vizita sa la Beijing a avut loc în contextul în care Kuomintangul încearcă să se poziționeze ca un interlocutor credibil cu partea continentală înaintea alegerilor prezidențiale din Taiwan din 2028.

Riscul unui conflict militar în Strâmtoarea Taiwan „e redus”

Tonul comunicatului oficial al Beijingului marchează o schimbare semnificativă, a declarat Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management. „Mesajul reduce riscul unui conflict militar în Strâmtoarea Taiwan și este benefic atât pentru China continentală, cât și pentru Taiwan”, a spus Zhang, adăugând că acesta indică preferința Beijingului pentru o abordare pașnică a relațiilor.

În declarație, Xi a subliniat din nou că China continentală și Taiwanul împărtășesc o identitate etnică și culturală comună, care nu poate fi ruptă de diferențele politice, insistând totodată că principiul „o singură Chină” rămâne baza nenegociabilă a oricărui dialog.

Liderul chinez a cerut extinderea schimburilor economice, comerciale și culturale, promițând aprofundarea „încrederii politice reciproce” și menținerea canalelor de comunicare deschise.

Întâlnirea are loc înaintea unei vizite planificate în mai a președintelui SUA, Donald Trump, care este așteptat să se întâlnească cu Xi pentru a discuta o gamă largă de subiecte, inclusiv comerțul, traficul de fentanil și Taiwanul.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său și tratează această chestiune ca pe una internă, poziție folosită pentru a respinge ceea ce descrie drept interferență din partea Washingtonului și a aliaților săi, inclusiv Japonia.

Parlamentari din partidul de guvernământ, Partidul Democrat Progresist, au declarat că Cheng a denaturat opinia publică din Taiwan în timpul vizitei sale în China și au acuzat Kuomintangul că subminează securitatea națională.

Cheng și-a descris vizita la Beijing drept parte a unei strategii de „descurajare prin dialog”, promițând că partidul său va încerca să reia schimburile ample dintre cele două maluri, inclusiv turismul și dialogul politic, dacă va reveni la putere în 2028.

„Marea renaștere a națiunii chineze este renașterea comună a oamenilor de pe ambele maluri ale strâmtorii”, a declarat Cheng în timpul întâlnirii cu Xi, potrivit presei locale din Taiwan. Beijingul și Taipeiul ar trebui să lucreze la construirea unor mecanisme durabile de dialog și cooperare, a spus ea, adăugând că ambele părți trebuie să depășească confruntarea politică pentru a preveni un război.

Stabilitate fragilă în Strâmtoarea Taiwan

Conducerea lui Cheng în cadrul KMT se bazează parțial pe apelul la patrimoniul chinez comun și pe o evaluare, împărtășită de o parte a mediului de afaceri din Taiwan, potrivit căreia poziția pro-independență a președintelui Lai Ching-te a provocat o confruntare inutilă cu Beijingul într-un moment în care atenția Washingtonului este îndreptată în altă parte, a declarat Michael Feller, strateg-șef la Geopolitical Strategy.

KMT a blocat, de asemenea, un buget special de apărare de 40 de miliarde de dolari propus de președintele Lai, care ar finanța un sistem de apărare aeriană multistratificat destinat contracarării unei posibile incursiuni militare chineze.

Acțiunile militare ale lui Trump în Venezuela și Iran, precum și amenințările sale legate de Groenlanda, i-au determinat pe unii să facă paralele cu poziția Beijingului față de Taiwan. Analiștii spun însă că riscul unei agresiuni imediate din partea Chinei continentale rămâne limitat.

„Riscul unei agresiuni bruște a Chinei continentale împotriva Taiwanului este mai mic decât presupun frecvent mulți din Washington”, a declarat Gabriel Wildau, director executiv la Teneo. „Conducerea Chinei consideră că balanța puterii militare și influența strategică generală se înclină inevitabil în favoarea Beijingului.”

Conflictul din Iran a adus noi incertitudini, dar Wildau a spus că punctul de cotitură mai important se află mai departe în timp. Dacă Partidul Democrat Progresist câștigă un al patrulea mandat prezidențial consecutiv în 2028 și Xi obține un nou mandat la Congresul Partidului din 2027, „Xi ar putea concluziona că reunificarea pașnică nu mai este viabilă”, a spus el.