Analiză CNN. Armele SUA sau prietenia Chinei? Războiul din Iran reaprinde dezbaterea privind Taiwan

Aeronave militare și nave navale operează aproape zilnic în apropierea Taiwanului, ca parte a unui efort susținut de a exercita presiune și de a testa reacțiile. Foto: Getty Images

În Taiwan, o dezbatere veche de decenii s-a reaprins în aceste zile, după ce SUA și-au concentrat întreaga atenție pe războiul din Iran: ar trebui această democrație insulară să se bazeze mai mult pe Statele Unite ale Americii pentru securitatea sa sau să încerce să reducă tensiunile printr-un angajament mai activ cu China?

Pentru unii, războiul din Iran a ridicat întrebări urgente despre cât de multă atenție poate susține SUA dacă apar simultan mai multe crize. Întârzierile în livrările de armament, epuizarea stocurilor de arme și abordarea tranzacțională a președintelui Donald Trump față de aliați și parteneri întăresc aceste îndoieli, relatează CNN.

Această dezbatere se intensifică în această săptămână, pe măsură ce Cheng Li-wun, liderul combativ al principalului partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), se îndreaptă spre China într-o vizită de șase zile care ar putea include o întâlnire importantă cu liderul Xi Jinping la Beijing.

Dacă Cheng se va întâlni cu Xi Jinping, care a invitat-o în calitate de lider al Partidul Comunist Chinez, ar fi prima întâlnire oficială dintre un președinte în funcție al Kuomintang și liderul suprem al Chinei din ultimul deceniu. De asemenea, aceasta ar avea loc înaintea summitului dintre Donald Trump și Xi, programat în luna mai, unde se așteaptă ca Taiwanul să fie un subiect important pe agendă. Cheng și-a prezentat vizita drept o misiune de pace, afirmând că este un prim pas pentru reducerea tensiunilor dintre Taipei și Beijing, care a promis că într-o zi va prelua controlul asupra Taiwanului, inclusiv prin forță dacă va fi necesar. „Războiul nu trebuie să aibă loc peste strâmtoare”, a spus Cheng. „Sperăm ca această vizită să aducă relațiile dintre cele două maluri într-o primăvară blândă și caldă.” Vizita sa are loc într-un context în care presiunile asupra Taiwanului din partea Washington și Beijing se intensifică. În aceeași zi în care Beijingul a făcut publică invitația adresată lui Cheng, un grup bipartizan de senatori americani a sosit la Taipei pentru a-i îndemna pe legislatorii taiwanezi să adopte planul de apărare în valoare de 40 de miliarde de dolari al președintelui Lai Ching-te, blocat în prezent, reluând mesajul administrației Trump că pacea se obține prin forță. „Este crucial ca toate părțile din Taiwan să se unească pentru a consolida cheltuielile suplimentare de apărare”, a declarat senatoarea Jeanne Shaheen.

Senatorul John Curtis a declarat că trebuie să poată demonstra colegilor săi că Taiwanul își asumă partea sa de responsabilitate.

Vizita lui Cheng are loc și în contextul în care războiul din Iran schimbă modul în care este discutată securitatea Taiwanului.

O campanie militară prelungită a Statele Unite ale Americii în Orientul Mijlociu ar putea „reduce presiunea pe care China este probabil să o resimtă în regiunea Indo-Pacific”, pe măsură ce Washingtonul își redirecționează atenția, resursele și muniția către un alt conflict, a declarat William Yang, analist senior la International Crisis Group, pentru CNN.

Acest lucru ar putea, la rândul său, să lase Taiwanul mai expus la presiuni militare și politice susținute din partea Beijing.

Arme americane sau prietenie chineză?

Taiwanul s-a angajat deja să cheltuiască zeci de miliarde de dolari pentru sisteme de armament din Statele Unite ale Americii, inclusiv avioane de luptă și rachete. Unele dintre aceste sisteme au fost aprobate în urmă cu ani, dar nu au fost încă livrate. Acest decalaj a devenit un argument frecvent pentru parlamentarii din opoziție, care se întreabă de ce se insistă asupra unor cheltuieli suplimentare înainte ca comenzile existente să fie onorate.

Disputa a blocat planul de apărare al președintelui Lai Ching-te în legislativul controlat de opoziție. De asemenea, a scos la iveală diviziuni în interiorul Kuomintang. Unii membri ai partidului susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru a liniști Washingtonul. Alții doresc un pachet mai mic, cu mai multă transparență și supraveghere, avertizând împotriva legării prea strânse a Taiwanului de așteptările SUA fără garanții mai clare.

„Juxtapunerea dintre vizita senatorilor americani și călătoria iminentă în China arată foarte clar cum cele două partide politice principale încearcă să își promoveze mesajul”, a declarat Lev Nachman, profesor de științe politice la Universitatea Națională Taiwan.

Pentru partidul aflat la guvernare, Partidul Progresiv Democrat (DPP), securitatea vine din consolidarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii și investiții în descurajare. Pentru Kuomintang (KMT), argumentul este că reducerea tensiunilor cu China scade riscul ca descurajarea să fie pusă vreodată la încercare.

Niciuna dintre părți nu propune o ruptură cu vreuna dintre cele două puteri. Dezacordul este legat de relația care ar trebui să aibă prioritate mai mare.

Abordarea Beijingului nu se limitează la retorică.

Aeronave militare și nave navale operează aproape zilnic în apropierea Taiwanului, ca parte a unui efort susținut de a exercita presiune și de a testa reacțiile. Oficialii taiwanezi afirmă, de asemenea, că China încearcă să influențeze opinia publică de pe insulă, răspândind dezinformare și amplificând diviziunile politice.

În același timp, Beijingul refuză să colaboreze cu partidul aflat la guvernare în Taiwan, care a câștigat președinția în trei alegeri consecutive.

Acest lucru se întâmplă deoarece DPP respinge pretenția de suveranitate a Chinei asupra Taiwanului și nu susține „Consensul din 1992”, un cadru în care atât Beijingul, cât și Taipeiul recunosc existența „unei singure Chine”, dar au interpretări diferite asupra semnificației acesteia. Ca urmare, comunicarea directă la cel mai înalt nivel a fost întreruptă.

Kuomintang, care a condus întreaga Chină înainte de a se retrage în Taiwan în 1949, după înfrângerea în fața forțelor comuniste, adoptă o poziție diferită. Acceptă consensul din 1992 ca bază pentru dialog, motiv pentru care liderii săi pot încă să se întâlnească cu oficiali chinezi.

Pentru Beijing, această diferență permite Chinei să își mențină influența în politica Taiwanului, în timp ce izolează guvernul ales.

Această dinamică nu le scapă alegătorilor. Pentru mulți, în special pentru tinerii taiwanezi, promisiunile Beijing inspiră puțină încredere, mai ales după reprimarea din Hong Kong, căruia i se promisese un grad ridicat de autonomie față de China continentală. Identificarea ca taiwanezi, în opoziție cu cea de chinezi, s-a întărit în ultimii ani. „Taiwanul vrea totul” Pentru mulți din Taiwan, situația pare că insula este trasă în direcții opuse. Majoritatea taiwanezilor sunt foarte mândri de ceea ce societatea lor a realizat într-o perioadă relativ scurtă. Insula a organizat primele alegeri democratice abia la începutul anilor 1990, după decenii de lege marțială sub conducerea Kuomintang. Astăzi produce aproape toate cele mai avansate semiconductoare din lume, având astfel un rol disproporționat de mare în lanțul global de aprovizionare tehnologică și în economie. Dar acest succes vine cu o presiune intensă. Taiwanul se află de-a lungul a ceea ce planificatorii militari numesc „primul lanț de insule”, o zonă care se întinde de la Japonia, trece prin Taiwan și coboară spre Filipine, fiind considerată atât de Beijing, cât și de Statele Unite ale Americii drept o linie critică de control în Pacificul de Vest.

Pentru China, aducerea Taiwanului sub controlul său ar însemna depășirea acestei bariere și extinderea razei sale militare. Pentru SUA și aliații săi, menținerea Taiwanului în afara controlului Beijingului este esențială pentru păstrarea echilibrului de putere în regiune.

Opinia publică din Taiwan reflectă această tensiune. Sprijinul pentru reunificarea cu China rămâne scăzut. Majoritatea taiwanezilor preferă menținerea status quo-ului și evitarea conflictului.

De când a preluat conducerea Kuomintang anul trecut, Cheng a încercat să prezinte abordarea partidului ca fiind una pragmatică. Anunțând vizita, ea a susținut că Taiwanul nu ar trebui împins spre confruntare.

De asemenea, a respins ideea că Taiwanul trebuie să aleagă între Statele Unite ale Americii și China. „Copiii mici aleg”, a spus ea recent. „Taiwanul vrea totul.”

Acest argument rezonează cu unii alegători care se tem de conflict, dar sunt sceptici față de Beijing. El permite Kuomintang să prezinte dialogul drept singura modalitate de a reduce riscurile, în contrast cu politica DPP de întărire a descurajării militare.

Înaintea vizitei, KMT și-a consolidat mesajul despre pace, publicând pe rețelele sociale o fotografie cu sloganuri precum „pacea este adevărata iubire a Taiwanului” și „provocarea nu aduce pace”, aluzii voalate la partidul aflat la guvernare.

Însă ce poate obține Cheng în această vizită rămâne necunoscut.

Nachman, politologul, spune că aspectul-cheie de urmărit va fi cât de multă libertate de acțiune va avea ea într-o vizită strict controlată de Beijing.

Unii alegători din Taiwan își temperează așteptările în privința acestei vizite.

„Cred că guvernele de pe ambele părți au responsabilitatea de a reduce tensiunile”, a spus doamna Peng, o locuitoare din Taipei, aflată spre sfârșitul decadei de 50 de ani. „La urma urmei, ea este președinta Kuomintang. Este firesc să încerce să facă ce poate.” „Nu voi avea așteptări deosebit de mari”, a spus doamna Chiang, o locuitoare din Taipei, în jur de 30 de ani. „Dacă va rezulta cu adevărat ceva din asta este o cu totul altă poveste.” Chiar dacă tensiunile par să se atenueze, a spus ea, acest lucru ar fi probabil temporar. „În cel mai bun caz, ar fi doar o relaxare pe termen scurt”, a spus ea. „Gândirea fundamentală a Beijing nu s-a schimbat.”