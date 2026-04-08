Analiză CNN. Armele SUA sau prietenia Chinei? Războiul din Iran reaprinde dezbaterea privind Taiwan

În Taiwan, o dezbatere veche de decenii s-a reaprins în aceste zile, după ce SUA și-au concentrat întreaga atenție pe războiul din Iran: ar trebui această democrație insulară să se bazeze mai mult pe Statele Unite ale Americii pentru securitatea sa sau să încerce să reducă tensiunile printr-un angajament mai activ cu China?
Pentru unii, războiul din Iran a ridicat întrebări urgente despre cât de multă atenție poate susține SUA dacă apar simultan mai multe crize. Întârzierile în livrările de armament, epuizarea stocurilor de arme și abordarea tranzacțională a președintelui Donald Trump față de aliați și parteneri întăresc aceste îndoieli, relatează CNN.
Această dezbatere se intensifică în această săptămână, pe măsură ce Cheng Li-wun, liderul combativ al principalului partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), se îndreaptă spre China într-o vizită de șase zile care ar putea include o întâlnire importantă cu liderul Xi Jinping la Beijing.
Senatorul John Curtis a declarat că trebuie să poată demonstra colegilor săi că Taiwanul își asumă partea sa de responsabilitate.
Vizita lui Cheng are loc și în contextul în care războiul din Iran schimbă modul în care este discutată securitatea Taiwanului.
O campanie militară prelungită a Statele Unite ale Americii în Orientul Mijlociu ar putea „reduce presiunea pe care China este probabil să o resimtă în regiunea Indo-Pacific”, pe măsură ce Washingtonul își redirecționează atenția, resursele și muniția către un alt conflict, a declarat William Yang, analist senior la International Crisis Group, pentru CNN.
Acest lucru ar putea, la rândul său, să lase Taiwanul mai expus la presiuni militare și politice susținute din partea Beijing.
Arme americane sau prietenie chineză?
Taiwanul s-a angajat deja să cheltuiască zeci de miliarde de dolari pentru sisteme de armament din Statele Unite ale Americii, inclusiv avioane de luptă și rachete. Unele dintre aceste sisteme au fost aprobate în urmă cu ani, dar nu au fost încă livrate. Acest decalaj a devenit un argument frecvent pentru parlamentarii din opoziție, care se întreabă de ce se insistă asupra unor cheltuieli suplimentare înainte ca comenzile existente să fie onorate.
Disputa a blocat planul de apărare al președintelui Lai Ching-te în legislativul controlat de opoziție. De asemenea, a scos la iveală diviziuni în interiorul Kuomintang. Unii membri ai partidului susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru a liniști Washingtonul. Alții doresc un pachet mai mic, cu mai multă transparență și supraveghere, avertizând împotriva legării prea strânse a Taiwanului de așteptările SUA fără garanții mai clare.
„Juxtapunerea dintre vizita senatorilor americani și călătoria iminentă în China arată foarte clar cum cele două partide politice principale încearcă să își promoveze mesajul”, a declarat Lev Nachman, profesor de științe politice la Universitatea Națională Taiwan.
Pentru partidul aflat la guvernare, Partidul Progresiv Democrat (DPP), securitatea vine din consolidarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii și investiții în descurajare. Pentru Kuomintang (KMT), argumentul este că reducerea tensiunilor cu China scade riscul ca descurajarea să fie pusă vreodată la încercare.
Niciuna dintre părți nu propune o ruptură cu vreuna dintre cele două puteri. Dezacordul este legat de relația care ar trebui să aibă prioritate mai mare.
Abordarea Beijingului nu se limitează la retorică.
Aeronave militare și nave navale operează aproape zilnic în apropierea Taiwanului, ca parte a unui efort susținut de a exercita presiune și de a testa reacțiile. Oficialii taiwanezi afirmă, de asemenea, că China încearcă să influențeze opinia publică de pe insulă, răspândind dezinformare și amplificând diviziunile politice.
În același timp, Beijingul refuză să colaboreze cu partidul aflat la guvernare în Taiwan, care a câștigat președinția în trei alegeri consecutive.
Acest lucru se întâmplă deoarece DPP respinge pretenția de suveranitate a Chinei asupra Taiwanului și nu susține „Consensul din 1992”, un cadru în care atât Beijingul, cât și Taipeiul recunosc existența „unei singure Chine”, dar au interpretări diferite asupra semnificației acesteia. Ca urmare, comunicarea directă la cel mai înalt nivel a fost întreruptă.
Kuomintang, care a condus întreaga Chină înainte de a se retrage în Taiwan în 1949, după înfrângerea în fața forțelor comuniste, adoptă o poziție diferită. Acceptă consensul din 1992 ca bază pentru dialog, motiv pentru care liderii săi pot încă să se întâlnească cu oficiali chinezi.
Pentru Beijing, această diferență permite Chinei să își mențină influența în politica Taiwanului, în timp ce izolează guvernul ales.
Pentru China, aducerea Taiwanului sub controlul său ar însemna depășirea acestei bariere și extinderea razei sale militare. Pentru SUA și aliații săi, menținerea Taiwanului în afara controlului Beijingului este esențială pentru păstrarea echilibrului de putere în regiune.
Opinia publică din Taiwan reflectă această tensiune. Sprijinul pentru reunificarea cu China rămâne scăzut. Majoritatea taiwanezilor preferă menținerea status quo-ului și evitarea conflictului.
De când a preluat conducerea Kuomintang anul trecut, Cheng a încercat să prezinte abordarea partidului ca fiind una pragmatică. Anunțând vizita, ea a susținut că Taiwanul nu ar trebui împins spre confruntare.
De asemenea, a respins ideea că Taiwanul trebuie să aleagă între Statele Unite ale Americii și China. „Copiii mici aleg”, a spus ea recent. „Taiwanul vrea totul.”
Acest argument rezonează cu unii alegători care se tem de conflict, dar sunt sceptici față de Beijing. El permite Kuomintang să prezinte dialogul drept singura modalitate de a reduce riscurile, în contrast cu politica DPP de întărire a descurajării militare.
Înaintea vizitei, KMT și-a consolidat mesajul despre pace, publicând pe rețelele sociale o fotografie cu sloganuri precum „pacea este adevărata iubire a Taiwanului” și „provocarea nu aduce pace”, aluzii voalate la partidul aflat la guvernare.
Însă ce poate obține Cheng în această vizită rămâne necunoscut.
Nachman, politologul, spune că aspectul-cheie de urmărit va fi cât de multă libertate de acțiune va avea ea într-o vizită strict controlată de Beijing.
Unii alegători din Taiwan își temperează așteptările în privința acestei vizite.