China își transformă avioanele de război vechi în drone de atac lângă Strâmtoarea Taiwan: “Pot copleși apărarea în câteva ore"

Aceste aeronave au fost identificate la cinci baze din provincia Fujian și una din Guangdong . Sursa foto: Getty

China își transformă avioanele de război supersonice învechite în drone de atac și le staționează la baze aeriene din apropierea Strâmtorii Taiwan, semne noi ale pregătirii sale pentru o escaladare militară împotriva Taipeiului, potrivit unui nou raport, citat de The Independent.

Avioanele de luptă J-6 care au fost utilizate pentru prima dată de forțele aeriene chineze în anii 1960 au fost acum transformate în drone de atac, arată imaginile din satelit ale aerodromurilor, potrivit unui raport al Institutului Mitchell pentru Studii Aerospațiale. Imaginile arată ceea ce par a fi linii de aeronave scurte, cu aripi în formă de înclinat, care se potrivesc cu forma avioanelor de luptă J-6.

Aceste aeronave au fost identificate la cinci baze din provincia Fujian și una din Guangdong de la conversia lor, arată raportul intitulat „China Airpower Tracker”.

Experții care monitorizează progresul aerian tot mai mare al armatei chineze au declarat că Beijingul a desfășurat aproximativ 200 sau mai multe avioane de luptă învechite, transformându-le în drone la aerodromurile din apropierea Strâmtorii Taiwan, unde a organizat în mod curent exerciții militare folosind avioane de război ale Armatei Populare de Eliberare (PLA) și nave de război ale Marinei PLA.

Aceste avioane transformate în drone vor zbura spre ținte în faza de deschidere a unui atac asupra Taiwanului, a declarat J Michael Dahm, cercetător senior la think tank-ul cu sediul în Arlington, Virginia.

Avionul J-6 cu două motoare a fost derivat din avionul de vânătoare sovietic Mig-19 din anii 1950. Potrivit Universității Aeriene a Forțelor Aeriene ale SUA, acest avion și alte aeronave derivate au format nucleul flotei de vânătoare a Chinei până la mijlocul anilor 1990.

Ce rol au dronele într-un posibil conflict pentru ocuparea Taiwanului

Experții spun că aceste J-6 modernizate pot fi folosite mai mult ca rachete de croazieră decât ca vehicule aeriene fără pilot (UAV) autonome sau controlate de la distanță.

„Vor ataca Taiwanul, SUA sau ținte aliate în număr mare, copleșind efectiv apărarea aeriană”, a spus Dahm. Versiunea cu dronă a J-6 este denumită J-6W, a adăugat el.

El a adăugat că aerodromurile chinezești cele mai apropiate de strâmtoarea Taiwan, unde sunt concentrate dronele J-6, ar fi vulnerabile la contraatacuri din partea Taiwanului și a aliaților săi într-un conflict.

“Ideea este de a lansa toate dronele în primele ore ale unei operațiuni PLA”, a spus el.

China revendică suveranitatea asupra insulei autoguvernate și încearcă să o „reunească” cu continentul prin forță, dacă este necesar. Taiwanul respinge pretențiile de suveranitate ale Chinei și susține că numai poporul insulei poate decide viitorul.

Aceste drone ar putea servi ca parte a mixului tot mai mare de arme aeriene ale Beijingului, inclusiv bombardiere cu rachete sand-off, avioane de luptă moderne, rachete balistice și de croazieră și o mulțime de drone moderne, au declarat experții.

Potrivit unui oficial de rang înalt din domeniul securității din Taiwan, aceste drone chinezești au un scop cheie: „să epuizeze sistemele de apărare aeriană ale Taiwanului în primul val al unui atac”.

Pentru a împiedica China să „atace ținte de mare valoare, ne vom confrunta inevitabil cu problema rentabilității utilizării unor rachete scumpe pentru a le intercepta de la distanță”, au spus aceștia.

După ce inițial a susținut că China se pregătește să invadeze complet Taiwanul până în 2027, comunitatea de informații americană a retras săptămâna trecută afirmația și a declarat că Beijingul nu intenționează în prezent să invadeze insula.