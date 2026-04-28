Zăcăminte uriașe de pământuri rare din Groenlanda, pe cale să intre sub control american în urma tranzacțiilor de pe Wall Street

În doar câteva tranzacții financiare, Critical Metals, o companie americană, a preluat în aprilie controlul deplin asupra unui important zăcământ de pământuri rare din Groenlanda, potrivit Le Monde.

În ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos , președintele american Donald Trump a schimbat direcția în privința Groenlandei, după săptămâni în care a făcut aluzii la anexare.

Washingtonul râvnea teritoriul autonom danez datorită poziției sale geografice strategice, dar și datorită subsolului său bogat în elemente de pământuri rare, metale esențiale pentru numeroase industrii, de la industria auto la industria aerospațială. În această ultimă privință, Statele Unite, care încearcă cu orice preț să își reducă dependența de China pentru elementele de pământuri rare, nu au renunțat. Ceea ce nu a fost realizat militar este pe cale să fie realizat datorită celeilalte mari puteri a țării: jucătorii de pe Wall Street.

În doar câteva tranzacții financiare, Critical Metals, o companie americană fondată în 2022, a dobândit controlul deplin asupra unui important zăcământ de pământuri rare din Groenlanda, cel mai mare din afara Chinei datorită concentrației sale ridicate de elemente grele (terbiu, disprosiu etc.), foarte căutate pentru aplicații în special în armament.

Exploatarea acestui sit la un cost accesibil rămâne un pariu tehnologic considerabil, dar modul în care a fost orchestrată această preluare pare a fi un caz de manual: o dovadă în plus a capacității piețelor financiare americane de a influența economic restul lumii.

Informația vine după luni de dispute aprinse între Danemarca și SUA. Pe de altă parte, cele două partide negociază o extindere a prezenței militare americane în Groenlanda.

În acest context, locuitorii insulei se tem că tensiunile geopolitice ar putea fi reluate. Deschiderea unor noi baze militare americane nu ar fi bună nici pentru țară, nici pentru Arctica în ansamblu, a anunțat în aprilie fostul prim-ministru al Groenlandei, Kuupik Kleist, pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.