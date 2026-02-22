Zboruri restricționate pe aeroporturile din Moscova după un atac cu drone al Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 16:48 22 Feb 2026 Modificat la 17:12 22 Feb 2026

Restricții privind sosirile și plecările la aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski. Sursa foto: Hepta

Autorităţile ruse au decis să restricţioneze zborurile de pe patru aeroporturi din Moscova, după un atac cu drone asupra capitalei Rusiei, produs duminică, a relatat The Independent. Oficialii de la Rosaviatsia au transmis că au fost impuse restricții privind sosirile și plecările la aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo.

Patru aeroporturi din Moscova şi-au suspendat temporar zborurile, în urma unui atac aerian

Cel puțin șapte drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre Moscova, a informat agenția de presă Interfax, citându-l pe primarul capitalei, Serghei Sobianin, au scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Pasagerii de pe cele patru aeroporturi din Moscova au fost avertizați că este posibil să existe timpi de așteptare mai lungi pentru zboruri "din cauza măsurilor luate pentru a asigura siguranța", a transmis RBC Ukraine.

Noapte de bombardamente rusești, inclusiv la Kiev şi "atac terorist" la Liov

Informația vine după o noapte de teroare în Ucraina, unde drone și rachete rusești au vizat infrastructura energetică din regiunea Odesa, în sudul țării, provocând incendii puternice, conform Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Polonia a fost nevoită să mobilizeze avioane strategice poloneze și aliate.

O persoană a murit, iar cel puțin opt au fost salvate de sub dărâmături, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a lansat atacuri mortale cu rachete și drone asupra Kievului.

Numeroase clădiri au fost avariate, iar incendii au izbucnit în cinci districte din suburbiile Kievului în urma bombardamentului aerian rusesc, au declarat autoritățile ucrainene duminică.

Conform The Independent, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că atacul din timpul nopții trecute a inclus 297 de drone și 50 de rachete de diferite tipuri, dintre care 274 de drone și 33 de rachete au fost doborâte sau neutralizate. Din cele rămase, 14 rachete și 23 de drone au lovit 14 locații, iar trei rachete nu au fost localizate.

Explozia de la Liov a avut loc în timp ce poliţia răspundea la un apel de urgenţă privind un jaf într-un magazin din apropierea centrului oraşului, potrivit procuraturii regionale.

Primarul orașului Liov a precizat că în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliţie au ajuns la faţa locului s-a produs a doua deflagraţie, în urma căreia o poliţistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

"Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetăţeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnişoară poliţistă a decedat. Condoleanţe rudelor şi apropiaţilor! Poliţiştii fac cercetări", a precizat primarul din Liov. Poliţia Naţională din Ucraina a confirmat atacul.

"Explozia a avut loc după sosirea la faţa locului a maşinii de poliţie", a mai adăugat aceasta.

Victima "atacului terorist" de la Liov, oraş aflat în vestul Ucrainei, a fost identificată drept Viktoria Shpylka, o polițistă în vârstă de 23 de ani.

"Avea doar 23 de ani și își începuse activitatea la începutul invaziei la scară largă în regiunea Herson", a transmis Poliția Națională pe Telegram, potrivit BBC.

Autoritățile ucrainene au anunțat, de asemenea, că o femeie a fost arestată sub suspiciunea că ar fi fabricat și amplasat dispozitive explozive improvizate.