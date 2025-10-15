Zelenski a pus Odesa sub control militar și i-a retras cetățenia primarului din oraș, care riscă deportarea: "Are pașaport rusesc"

1 minut de citit Publicat la 17:55 15 Oct 2025 Modificat la 17:55 15 Oct 2025

Volodimir Zelenski (dreapta) l-a lăsat fără cetățenie ucraineană pe primarul din Odesa, Ghennadi Truhanov. Sursă colaj foto: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat orașul-port Odesa sub administrație militară, după un conflict cu Ghennadi Truhanov, primarul acestui oraș, notează Agerpres, care citează dpa.

Printr-un decret emis miercuri, Zelenski a înființat noua administrație militară, în fruntea căreia l-a numit pe generalul de informaţii Serghei Lisak.

Acesta a fost în ultimii aproape trei ani guvernator militar al regiunii Dnipropetrovsk.

Marți, Zelenski i-a retras cetățenia primarului Truhanov, acuzându-l pe acesta din urmă că deține un pașaport rusesc.

Truhanov neagă acuzația și intenționează să atace în justiție decizia lui Zelenski, refuzând să plece din postul de primar.

Totuși, după pierderea cetățeniei ucrainene, primarul este, practic, înlăturat din funcție și ar putea să se confrunte chiar cu deportarea, remarcă presa internațională.

Zelenski: Problemele de securitate la Odesa, fără răspuns de multă vreme

Oraș port la Marea Neagră, cu o populație de peste un milion de locuitori, Odesa a fost una dintre țintele frecvente ale raidurilor rusești cu drone și rachete pe parcursul războiului declanșat de Rusia acum mai bine de trei ani și jumătate.

"Mult prea multe probleme de securitate au rămas fără răspuns pentru mult prea multă vreme", a declarat Volodimir Zelenski în ziua în care i-a retras cetățenia lui Truhanov, fără a preciza însă la ce anume se referă.

Potrivit președintelui, Odesa are nevoie de o protecție mai puternică și de mai mult sprijin.

Truhanov, care a condamnat în mod repetat Rusia pentru atacurile asupra Odesei, conduce orașul din 2014.

Din cauza legii marțiale în vigoare, alegerile locale ce ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul lunii octombrie au fost amânate, aleșilor locali fiindu-le prelungite mandatele până la sfârșitul războiului.

Zelenski, în conflict și cu primarul din Kiev

Primarul din Odesa nu este singurul ales local cu care Volodimir Zelenski a intrat în conflict.

Președintele ucrainean este acuzat de tendințe autoritare și de către primarul Kievului, Vitali Kliciko.

În ultimele zile, tensiunile dintre Kliciko şi Timur Tkacenko, administratorul militar numit de Zelenski, s-au manifestat public.

De asemenea, Zelenski l-a criticat recent pe Kliciko pentru penele de curent electric din capitală, în urma atacurilor rusești cu drone.