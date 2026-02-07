Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei: "Trebuie să funcţioneze mult mai eficient"

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. sursa foto: Getty

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut măsuri mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei şi pentru repararea pagubelor la reţelele de electricitate şi la sistemele de încălzire, după atacuri aeriene masive ale Rusiei, în condiţii de ger, notează News.ro.

Preşedintele ucrainean a spus că vor fi făcute schimbări de personal în zonele în care apărarea antiaeriană a avut rezultate mai puţin satisfăcătoare. Kievul a fost lovit deosebit de puternic, iar Zelenski a declarat că peste 1.110 blocuri de locuinţe au rămas fără căldură după cel mai recent atac asupra capitalei Ucrainei, de marţea trecută. Temperaturile nocturne au mai urcat uşor, dar urmau să ajungă totuşi la -8°C (18°F).

”Vor exista, deocamdată, schimbări de personal în anumite regiuni şi unităţi, în special în zonele legate de apărarea împotriva „Shahed”-urilor ruseşti. Componenta de apărare antiaeriană cu rază scurtă - axată pe contracararea dronelor de atac - trebuie să funcţioneze mult mai eficient şi să prevină problemele cu care ne confruntăm în prezent. În unele sectoare, liniile de apărare sunt mai bine stabilite; în altele, mai este de lucru - şi trebuie făcut temeinic.

kievEste important că ministrul Apărării se ocupă direct de această chestiune, că comandantul Forţelor Aeriene a primit instrucţiuni suplimentare şi că există suficientă forţă în cadrul Forţelor noastre de Apărare şi Securitate ale Ucrainei, suficientă experienţă care poate şi trebuie extinsă”, a declarat Volodimir Zelenski.

El a subliniat că tot ceea ce funcţionează cu adevărat într-o anumită zonă sau la un anumit nivel trebuie aplicat oriunde rezultatele sunt încă insuficiente. Iar fiecare zi contează. Toate deciziile trebuie puse în aplicare cât mai rapid posibil.

Zelenski a mai spus că este nevoie de un ritm şi mai rapid în restabilirea alimentării cu energie şi căldură pentru locuitorii epuizaţi de atacurile nocturne repetate.

„Nu există săptămâni şi luni la dispoziţie pentru reparaţii sau pentru furnizarea de echipamente. Foarte, foarte multe lucruri sunt accelerate activ”. a explicat liderul de la Kiev.

El a adăugat că ajutorul este redirecţionat către Kiev din alte regiuni.