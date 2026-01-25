Zelenski cere rachete pentru apărare antiaeriană, după bombardamentele Kremlinului: "Ruşii au lansat 1.700 de drone, într-o săptămână"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează Agerpres.

"Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri", a declarat Zelenski la sosirea la Vilnius, unde participă duminică la manifestările dedicate revoltei lituaniene împotriva Imperiului Rus din 1863. Zelenski a venit la Vilnius împreună cu soţia sa, Olena.

"De aceea, sunt necesare rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană în fiecare zi şi continuăm să colaborăm cu Statele Unite şi Europa pentru a asigura o mai bună protecţie a spaţiului nostru aerian", a adăugat el.

Rusia bombardează neîncetat centralele electrice şi reţeaua electrică a Ucrainei, aruncând sute de mii de ucraineni în întuneric şi lăsându-i fără căldură în toiul iernii, ceea ce l-a făcut pe Zelenski să declare stare de urgenţă în sectorul energetic.

Situaţia este deosebit de gravă în capitala Ucrainei, Kiev, principala ţintă a Rusiei, ale cărei atacuri aeriene au forţat o jumătate de milion de locuitori să se evacueze.

"În prezent, în Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire, în urma atacului inamic asupra oraşului pe 24 ianuarie", a declarat primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko.

Echipele lucrează non-stop pentru a restabili încălzirea şi electricitatea, dar temperaturile scăzute şi atacurile aeriene repetate le împiedică eforturile.