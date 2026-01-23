Rusia a atacat cu peste 100 de drone Ucraina, unde criza energetică se adânceşte. Au fost bombardate 12 locații

Patru morţi, în urma unui atac rusesc cu peste 100 de drone în UCraina. Sursa foto: Serviciul de Stat pentru Urgențe al regiunii Dnipropetrovsk

Armata Rusiei a lansat în noaptea de joi spre vineri peste 100 de drone, inclusiv aproximativ 60 de vehicule aeriene fără pilot (UAV) de tip Shahed, în Ucraina, a declarat Forțele Aeriene, potrivit The Kyiv Independent. În urma bombardamentului, patru oameni şi-au pierdut viaţa, inclusiv un copil, au anunţat vineri autorităţile din partea regiunii Doneţk aflată sub controlul Kievului, a relatat AFP, conform Agerpres.

Jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent au scris că, în urma atacurilor ruşilor din ultimele 24 de ore, cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 45 au fost rănite. Bilanţul victimelor a fost anunțat de autoritățile locale azi, 23 ianuarie, în contextul în care se adânceşte criza energetică pe teritoriul ucrainean.

Potrivit sursei citate, Ucraina a interceptat 76 de drone, în timp ce 19 au atacat 12 locații. Mai aproape de linia frontului, Rusia a continuat, de asemenea, desfășurarea de bombe planante, capabile să zboare până la 200 km de la punctul de lansare dintr-un avion de vânătoare.

Patru persoane, între care un copil, au fost ucise într-un atac cu drone joi seara în estul Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile din partea regiunii Doneţk aflată sub controlul Kievului, conform AFP.

Acest bombardament a lovit localitatea Cerkaske, a indicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram şeful administraţiei militare regionale din Donţek, Vadim Filaşkin.

Bilanţul este de patru morţi şi cinci răniţi, a declarat oficialul ucrainean, adăugând că două case au fost avariate.

Potrivit biroului procurorului din regiunea Doneţk, în atacul survenit joi în jurul orei locale 22:50 (20:50 GMT) au fost ucişi un bărbat de 32 de ani, fiul său de cinci ani şi încă doi vecini.

Cei cinci răniţi, între care mama copilului ucis, suferă de traumatisme provocate de explozie şi arsuri.

Moscova revendică din 2022 anexarea regiunii Doneţk, pe care o controlează parţial, de importanţă strategică pentru Kiev, datorită "centurii de fortăreţe" din zona oraşelor Kramatorsk şi Sloviansk, cu tranşee, buncăre şi câmpuri de mine.

Forțele ruse au ocupat peste 4.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2025, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din suprafața țării. Federaţia Rusă a invadat Ucraina în urmă cu aproape patru ani.