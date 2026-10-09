Zelenski critică SUA după declarațiile lui Marco Rubio: „Nu poți să negociezi cu rușii proiecte și să spui că e impas diplomatic”

Imagine din decembrie 2025, când Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski la clubul său din Mar-a-Lago pentru a discuta despre pacea din Ucraina. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o reacție tăioasă la afirmațiile secretarului de stat american Marco Rubio că Ucraina și Rusia s-ar afla într-un „impas foarte periculos”. Liderul de la Kiev a declarat că Vladimir Putin refuză negocierile deoarece exploatează „lipsa de voință” a SUA de a ajuta Ucraina, relatează Reuters. Mai mult, el a acuzat Statele Unite că negociază viitoare proiecte economice cu Federația Rusă și refuză să forțeze mâna rușilor blocând economia rușilor.

Joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că 78 de ucraineni au fost uciși și alți 215 au fost răniți în atacurile aeriene brutale lansate de Moscova asupra Ucrainei în ultimele două zile.

În fața reporterilor din Priluki, Zelenski a criticat dur faptul că SUA întrețin relații economice cu Rusia și, în același timp, vor să medieze încheierea conflictului. Liderul ucrainean a părut să facă referire la afirmațiile lui Marco Rubio, care a susținut că Rusia și Ucraina se află într-un „impas periculos”.

„Nu poți să negociezi viitoare proiecte economice cu rușii pe de-o parte și pe de altă parte să susții că ne aflăm într-un soi de impas diplomatic. Nu suntem într-un impas diplomatic. Blocați toată economia Rusiei. Blocați Rusia o lună. Nu îi mai alimentați cu vânzări. Impuneți sancțiuni pe armele lor”, a spus Zelenski.

President Zelenskyy’s comment on US Secretary of State Marco Rubio’s remarks that the war in Ukraine is at a "strategic stalemate" and that there are now "no prospects for a negotiated settlement": "You cannot negotiate future economic projects with Russians on the one hand and, on the other, claim that we are in some kind of diplomatic stalemate. We are not in a diplomatic stalemate. Shut down Russia’s entire economy. Shut Russia's mouth. Stop feeding them through your sales. Impose sanctions on their weapons. Open Starlink for Ukraine. You opened it when responding to Iran, after all. Everything worked there. Israel completely controlled the skies over Iran. So when you need it to work, it works. It costs them nothing to help Ukraine. And I said quite frankly: help us protect our skies and gain dominance there. Then Putin will sit down at the negotiating table. Why? Because he will lose everything. In two or three months, he will lose everything. And instead, we are waiting for the Chinese to develop an equivalent and hand it over to Russians. This is not a stalemate - this is called a lack of will." — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2026

Zelenski: „Unde este impasul?”

În ultimele luni, Ucraina a încercat să preia inițiativa pe câmpul de luptă de la Rusia, ale cărei câștiguri teritoriale au încetinit în acest an, însă continuă să sufere pierderi masive din cauza atacurilor aeriene tot mai brutale ale Moscovei. Volodimir Zelenski a cerut SUA să îi dea acces la sateliții Starlink ca să lovească lansatoarele rusești de rachete balistice.

„Deschideți Starlink pentru Ucraina. Ați făcut-o atunci când ați răspuns Iranului până la urmă. Totul a funcționat acolo. Israel a avut control complet asupra spațiului aerian deasupra Iranului. Deci când e nevoie să funcționeze, funcționează.

Nu îi costă nimic să ajute Ucraina. Și am spus sincer: ajutați-ne să ne protejăm spațiul aerian și să dominăm acolo. Și atunci Putin se va așeza la masa negocierilor. De ce? Pentru că va pierde totul. În două sau trei luni va pierde totul. În schimb, îi așteptăm pe chinezi să dezvolte o tehnologie echivalentă și să le-o da rușilor.

Deci unde este adevărul aici, unde este onestitatea? Unde este impasul? Ăsta nu este un impas, este lipsă de voință”, a acuzat Zelenski.

Afirmațiile lui Volodimir Zelenski au venit la doar câteva ore după ce secretarul de stat american Marco Rubio a spus că războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un impas „foarte periculos” în care beligeranții iau în calcul o escaladare a conflictului, sperând că ar putea sili astfel cealaltă tabără să cedeze.

„Acesta este un război foarte periculos. Este extrem de periculos pentru că, sincer, acum pare să fie într-un impas, iar impasurile sunt foarte periculoase”, a spus Rubio la Lisabona, la o conferință de presă comună cu ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel.

Potrivit șefului diplomației americane, din acest impas al frontului ar putea rezulta două scenarii: fie încheierea conflictului prin negocieri „în care fiecare parte trebuie să renunțe la ceva pentru a obține pacea”, fie o escaladare prin care una dintre tabere, sau ambele, vor încerca să forțeze adversarul să cedeze.