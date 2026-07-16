Zelenski i-a acordat cea mai înaltă distincție ucraineană premierului britanic Keir Starmer

1 minut de citit Publicat la 18:21 16 Iul 2026 Modificat la 18:21 16 Iul 2026

Volodimir Zelenski și Keir Starmer intr-o discuție în marja summit-ului G7 din Franta, 16 iunie 2026. Foto: Hepta

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a decernat joi "Ordinul Libertăţii" premierului britanic demisionar Keir Starmer, lăudând sprijinul acestuia pentru Ucraina, în timpul ultimei vizite oficiale a acestuia la Kiev, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Regatul Unit a fost întotdeauna alături de Ucraina şi continuă să fie alături de ea, iar noi acordăm o importanţă imensă acestui lucru", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă comună la Kiev cu premierul britanic.

Starmer a primit această distincţie pentru "sprijinul său pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", conform unui decret citit în cadrul conferinţei de presă.

Starmer a sosit în vizită în Ucraina pentru a asigura Kievul de sprijinul "neclintit" al Regatului Unit în războiul declanşat de invazia Rusiei, înainte de a părăsi Downing Street şi de a-i ceda locul luni lui Andy Burnham.

Vizita sa a avut loc la câteva ore după un atac cu rachete ruseşti asupra capitalei Ucrainei, în care au murit două persoane.

„Sunt foarte mândru de contribuţia Regatului Unit", care a "mobilizat şi alte ţări în sprijinul cauzei" Ucrainei, în special prin intermediul "Coaliţiei Voinţei", a declarat acesta într-un comunicat emis de Downing Street.

„Această muncă va continua, iar sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina va continua", a asigurat el.

Andy Burnham, fost primar al regiunii Greater Manchester şi personalitate politică populară în Regatul Unit, urmează să preia vineri conducerea Partidului Laburist, după care va deveni prim-ministru luni. El va fi cel de-al cincilea lider britanic în funcţie de la invazia rusă în Ucraina în februarie 2022.