Zelenski îi propune lui Putin să se întâlnească în Turcia: „Știu că președintele Erdogan are propriul canal de comunicare cu el”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că este pregătit să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin în Turcia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat CNN TÜRK, la Istanbul, după întâlnirea pe care liderul ucrainean a avut-o cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, înainte de a părăsi Turcia.

Întrebat direct dacă ar accepta o întâlnire cu Putin pe teritoriul turc, Zelenski a răspuns că da și a explicat de ce consideră că Ankara este locul potrivit pentru un asemenea dialog.

„Da, suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru această întâlnire în Turcia. Poziția Turciei în această privință este de înțeles. Poziția președintelui Erdoğan este de înțeles. Avem relații apropiate și bune cu Turcia. Turcia poate fi un mediator pragmatic și realist. În timpul întâlnirii nu va lua partea niciuneia dintre părți. Poate acționa ca un mediator în toată regula. Și, bineînțeles, Turcia sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Știu că președintele Erdoğan are propriul canal de comunicare cu Putin. De aceea, susținem întâlnirea din Turcia”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a amintit că în ultimii ani au existat numeroase runde de negocieri, atât în Turcia, cât și în Emiratele Arabe Unite, însă războiul a continuat, motiv pentru care consideră că doar o întâlnire la cel mai înalt nivel mai poate debloca situația.

„Întâlnirea liderilor este esențială. Pentru că societățile noastre vor ca acest război să se încheie și cred în asta. Dacă liderii se întâlnesc, iar după întâlnirea lor oamenii nu văd niciun progres, atunci semnele de întrebare se vor înmulți, iar situația va fi considerată o înfrângere a diplomației. Pentru că echipele tehnice, atunci când se întâlnesc, pot avea dificultăți în a ajunge la un rezultat. Dar nu cred că există vreo problemă pe care să nu o putem rezolva atunci când noi, liderii, ne arătăm voința. De aceea vreau să ne întâlnim, ca factori de decizie”, a spus el.

Erdoğan s-a oferit din nou să găzduiască negocierile

Zelenski a confirmat că, în discuțiile de la Istanbul, s-a vorbit din nou despre organizarea în Turcia a unei întâlniri a liderilor în format trilateral, iar Ucraina ar accepta-o cu bucurie dacă Ankara ar reuși să o organizeze. El a subliniat că pe 24 februarie 2027 războiul va intra în al cincilea an și că a venit momentul ca faza militară să lase loc diplomației.

„Acest război trebuie să se încheie. Trebuie să ne unim și să trecem faza fierbinte a acestui război cel puțin în faza diplomatică. În acest sens, sper în medierea Turciei. Cred că relațiile mele personale cu președintele, dar și relațiile sale cu Trump și cu Putin pot fi de folos. Astăzi s-a discutat din nou despre organizarea în Turcia a unei întâlniri a liderilor în format trilateral. Bineînțeles, dacă Turcia va reuși acest lucru, noi vom accepta și vom fi doar bucuroși”, a declarat președintele ucrainean.

În paralel, Statele Unite au propus o întâlnire la nivel tehnic între delegațiile americană, rusă și ucraineană la Abu Dhabi, pe care Kievul speră să o vadă organizată până la jumătatea lunii noiembrie.

Pe agenda echipelor tehnice s-ar afla un armistițiu în domeniul energetic, un armistițiu pe mare și noi schimburi de prizonieri, în timp ce subiectele cele mai sensibile, precum garanțiile de securitate și problema teritorială, ar urma să fie discutate direct de lideri.

Zelenski a precizat că, pentru Ucraina, principalul obiectiv al unui summit al liderilor este un armistițiu complet și necondiționat pe actuala linie a frontului, însoțit de un mecanism solid de monitorizare. Totodată, a reafirmat că Kievul nu va ceda teritorii: „Nu putem accepta că teritoriile noastre din est, inclusiv Crimeea, aflate sub ocupație rusă temporară, aparțin Rusiei. Acest lucru contravine onoarei noastre, voinței societății noastre și Constituției noastre”.

Marea Neagră, în centrul discuțiilor cu Erdoğan

Unul dintre subiectele principale ale întâlnirii de la Istanbul a fost securitatea Mării Negre, unde atacurile rusești pun în pericol inclusiv nave turcești.

Zelenski a făcut o paralelă cu anul 2022, când Erdoğan a reușit să intermedieze Acordul privind Coridorul cerealelor, care a permis exportul de cereale ucrainene către Orientul Mijlociu, Africa și alte regiuni care depindeau de ele.

Potrivit liderului ucrainean, situația de acum este din nou critică, iar reacția trebuie să fie rapidă, deoarece mai multe nave străine aflate în porturile ucrainene sunt ținta unor atacuri repetate.

„Trebuie să reacționăm cu toții foarte repede. Pentru că, de exemplu, există deja trei nave turcești aflate sub atac. Pe lângă ele, mai este și o navă grecească. Sunt nave care se află permanent în porturile ucrainene și sunt supuse fără încetare atacurilor rusești. Noi organizăm, desigur, convoaie pentru a le salva, dar Rusia ne atacă și echipele. Dacă aceste nave se scufundă, va muri și echipajul”, a avertizat Zelenski.

Soluția pe care a discutat-o cu Erdoğan este deschiderea unui coridor sigur în Marea Neagră, bazat pe reguli valabile pentru ambele părți, astfel încât navele comerciale să poată ajunge atât în porturile ucrainene, cât și în cele rusești, fără să fie atacate.

„De aceea, deschiderea unui coridor în Marea Neagră este foarte valoroasă, iar asigurarea acestui coridor în condiții de siguranță este foarte importantă. Bineînțeles, trebuie să existe reguli. Am discutat și cu președintele Erdoğan. Una dintre aceste reguli ar trebui să fie, de exemplu, ca navele sub pavilion turc sau sub alt pavilion să poată face escală în porturile ucrainene, iar Rusia să nu le lovească. La fel, atunci când navele sub pavilion turc intră în porturile rusești, nici Ucraina nu ar trebui să le atace. Doar așa, chiar și la un nivel minim, putem asigura securitatea în Marea Neagră și putem vorbi despre siguranța navigației”, a explicat el.

Zelenski a precizat că detaliile propunerii au fost discutate cu Ankara, iar acum urmează ca Erdoğan să le prezinte părții ruse, în formatul și la momentul pe care le va considera potrivite. Liderul ucrainean a vorbit și despre importanța unui armistițiu în domeniul energetic, în condițiile în care Rusia continuă atacurile cu rachete balistice asupra infrastructurii ucrainene chiar înaintea iernii: „Pentru că energia înseamnă viață. E foarte important ca oamenii să aibă acces la electricitate.”

„Nu poți decide soarta Ucrainei fără Ucraina”

În interviu, Zelenski a respins și ideea unei înțelegeri între marile puteri peste capul Kievului, după speculațiile privind o posibilă întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

„Așa ceva nu este posibil. Nu poți decide soarta Ucrainei fără Ucraina. Nu ar fi corect și nu ar duce la niciun rezultat”, a spus el, amintind că Rusia susținea la începutul invaziei că va cuceri Ucraina în trei zile, iar acum războiul se apropie de al cincilea an.

Întrebat despre un posibil summit la Miami, în decembrie, unde Trump ar urmări, potrivit presei americane, să-i aducă față în față pe Zelenski și Putin, liderul ucrainean a spus că nu a primit o invitație oficială, dar că au existat semnale din partea unor negociatori și că Ucraina ar susține o astfel de inițiativă dacă ar fi invitată oficial.