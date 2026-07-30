Întreținerea dintre două revizii: ce merită verificat periodic la autovehicul

2 minute de citit Publicat la 13:42 30 Iul 2026 Modificat la 13:42 30 Iul 2026

Verificările periodice ale anvelopelor, lichidelor și sistemelor autovehiculului contribuie la menținerea siguranței și a performanțelor între două revizii tehnice. Sursa foto: media.mercedes-benz.com

Revizia acoperă verificările importante stabilite de producător, însă între două vizite în service există câteva controale simple care contribuie la păstrarea autovehiculului în parametri. Presiunea din anvelope, nivelul lichidelor sau completarea aditivului pentru motorizările diesel sunt operațiuni de întreținere care se fac periodic și care ajută la menținerea unui comportament predictibil în timpul deplasărilor. În cele ce urmează, descoperi ce presupune fiecare dintre ele.

Presiunea și starea anvelopelor se verifică lunar

Anvelopele reprezintă singurul punct de contact dintre autovehicul și carosabil, iar starea lor influențează direct aderența și comportamentul în mers. Presiunea se modifică în funcție de temperatură și de condițiile de utilizare, iar uzura devine neuniformă atunci când există probleme care necesită verificare tehnică.

O dată pe lună, presiunea trebuie verificată la rece, conform valorilor indicate de producător pentru modelul respectiv. Merită analizate vizual și flancurile anvelopelor, precum și banda de rulare, pentru identificarea eventualelor deteriorări sau a unei uzuri neuniforme.

La schimbările de sezon, verificarea setului de roți utilizat devine un moment important de întreținere. Starea anvelopelor, compatibilitatea cu modelul de autovehicul și depozitarea corectă a celui de-al doilea set contribuie la păstrarea rulării în parametrii normali.

Echiparea cu roți complete potrivite modelului simplifică schimbarea sezonieră

Pentru schimbarea sezonieră, există variante de roți complete care includ janta și anvelopa asamblate, selectate în funcție de modelul autovehiculului.

Gama de anvelope originale Mercedes-Benz include roti complete disponibile pentru mai multe modele, de la clase compacte până la SUV-uri. Alegerea se face în funcție de modelul autovehiculului, iar specificațiile fiecărui produs trebuie verificate înainte de achiziție.

După demontare, setul de roți care nu este utilizat trebuie păstrat într-un spațiu curat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, pentru protejarea materialelor.

Aditivul AdBlue se completează atunci când sistemul indică nivelul redus

La anumite motorizări diesel moderne, sistemul de reducere a emisiilor utilizează AdBlue, o soluție tehnică pe bază de uree care contribuie la reducerea emisiilor poluante. Nivelul acesteia este monitorizat de autovehicul, iar completarea se face atunci când sistemul transmite această informație prin intermediul mesajelor de bord.

Completarea se realizează prin punctul de umplere dedicat, conform instrucțiunilor specifice modelului. Un recipient de aditiv AdBlue original Mercedes de 10 litri respectă specificațiile producătorului și este disponibil pentru modelele compatibile.

Depozitarea produsului se face conform recomandărilor producătorului, într-un spațiu protejat de temperaturi extreme și de expunerea directă la soare.

Lichidele și elementele vizibile se verifică între vizitele în service

Câteva verificări de rutină se fac rapid, cu autovehiculul parcat pe o suprafață dreaptă și în condiții sigure.

Merită controlate periodic:

lichidul pentru spălarea parbrizului, mai ales în perioadele cu utilizare intensă;

nivelul lichidului de răcire, conform marcajelor rezervorului;

nivelul uleiului de motor, acolo unde modelul permite verificarea manuală sau prin intermediul sistemului de bord;

starea lamelor ștergătoarelor, care influențează vizibilitatea în condiții de ploaie.

Orice scădere repetată a nivelului unui lichid sau apariția unui mesaj de avertizare în bord trebuie verificată într-un service.

Între două revizii, câteva controale regulate contribuie la păstrarea autovehiculului în parametrii optimi de funcționare: verificarea anvelopelor, completarea lichidelor atunci când este necesar și atenția acordată mesajelor transmise de sistemele de bord. Aceste operațiuni simple completează întreținerea realizată conform planului stabilit de producător și ajută la menținerea unei experiențe de condus sigure și predictibile.