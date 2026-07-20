Cum alegi corect piesele auto când comanzi online

Două piese cu același nume pot avea caracteristici complet diferite. foto: autoeco.ro

Cumpărarea pieselor auto pe internet a devenit obișnuită, dar tot aici se fac și cele mai frecvente greșeli: piesa care seamănă, dar nu se potrivește, produsul de la un producător necunoscut sau specificația aleasă la întâmplare. Cu câțiva pași simpli, eviți returnările și comanzi corect din prima.

Pornește de la identificarea exactă

Cea mai sigură metodă este să cauți piesa pornind de la mașina ta, folosind seria de motor și anul de fabricație. Multe componente diferă între motorizările aceluiași model, așa că marca și modelul nu sunt suficiente — contează motorizarea exactă. Datele le găsești în talon și în cartea tehnică, iar căutarea după ele îți elimină din start majoritatea erorilor.

Verifică specificația, nu doar denumirea

Două piese cu același nume pot avea caracteristici complet diferite. La ulei contează vâscozitatea și aprobarea cerută de producătorul mașinii. La filtre, compatibilitatea cu motorul. Iar o baterie auto potrivită înseamnă capacitatea corectă în amperi-oră, curentul de pornire potrivit și tipul cerut de mașină — nu doar dimensiunea care intră în locaș.

Ce înseamnă OEM

Sunt piese fabricate de aceiași producători care livrează și pe linia de montaj a constructorului auto. Practic, primești calitatea originalului, fără să plătești prețul din reprezentanță. La polul opus, un preț neobișnuit de mic ascunde de multe ori o piesă care se uzează repede și te costă mai mult pe termen lung — mai ales dacă vorbim despre frâne, direcție sau suspensie.

Cum recunoști o piesă contrafăcută

Piața are și produse contrafăcute, mai ales la componente căutate precum plăcuțele de frână, filtrele sau bateriile. Semnalele care ar trebui să te pună în gardă:

• Preț mult sub cel al pieței, fără o explicație clară (stoc vechi sau promoție).

• Ambalaj de slabă calitate, cu greșeli de scriere sau sigle neclare.

• Lipsa codului de identificare al piesei sau a datelor producătorului.

Cumpără din magazine care afișează clar producătorul și codul piesei și care oferă garanție scrisă. La componentele de siguranță, o piesă contrafăcută nu înseamnă doar bani pierduți, ci un risc real în trafic.

Compară, dar nu doar prețul

Când ai în față mai multe variante pentru aceeași piesă, prețul e doar unul dintre criterii. Uită-te la producător, la termenul de garanție și la ce spun alți cumpărători despre durata de viață a produsului. O plăcuță de frână cu 40 de lei mai ieftină, dar care se consumă în jumătate din timp, e o economie doar pe hârtie. La piesele de uzură, calculul corect nu e cât plătești azi, ci cât te costă pe an de utilizare.

Retur, garanție și livrare

Înainte de comandă, citește politica de retur și condițiile de garanție. Un magazin online de piese auto serios îți oferă retur simplu și te ajută să identifici piesa dacă ai dubii. Verifică și disponibilitatea reală în stoc, plus termenul de livrare — mai ales dacă mașina e deja imobilizată la service. Pentru situații urgente, uită-te dacă există ridicare personală sau livrare rapidă.

Pe scurt

Caută piesa după motorizare, verifică specificația, alege producători de încredere și confirmă condițiile de retur. Cumpărat cu atenție, online-ul e mai ieftin și mai comod decât magazinul fizic. Cumpărat în grabă, devine o sursă de bătăi de cap și de drumuri inutile. Diferența dintre cele două o fac cinci minute de verificare înainte de a apăsa butonul de comandă.