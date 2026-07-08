5 verificări de siguranță în casă înainte să pleci în vacanță

O locuință verificată înainte de concediu înseamnă mai puține griji și un plus de siguranță. Sursă foto: Magnific

Vacanțele lungi presupun o casă lăsată nesupravegheată zile sau săptămâni întregi. Multe incidente în absența proprietarilor apar din motive banale: o priză uitată sub tensiune, un robinet care picură, o fereastră închisă neatent. Cum reduci aceste riscuri cu 30 de minute de pregătire seara? Ce verifici în ce ordine ca să nu uiți nimic important? În continuare, îți arătăm cinci verificări simple, testate în practică de mii de proprietari români.

Verifică instalațiile electrice și dispozitivele care rămân în priză

Fă un tur al casei cameră cu cameră și scoate din priză toate aparatele care nu au motiv să rămână alimentate în absența ta. Televizoare, sisteme audio, încărcătoare de telefon, computere, mașini de cafea, prăjitor de pâine, cuptor cu microunde. Fiecare consumă energie chiar și în stand-by, dar mai important, fiecare reprezintă un risc de scurtcircuit în cazul unei furtuni cu descărcări electrice. Lasă în priză doar frigiderul, congelatorul, sistemul de securitate al casei și eventual routerul de internet, dacă îl folosești pentru monitorizare de la distanță. Verifică siguranțele generale din tabloul electric. Un tablou vechi cu urme de încălzire merită înlocuit înainte de o absență lungă din locuință.

Testează sistemele de detectare a gazelor și fumului

Detectoarele de fum și de gaz reprezintă prima linie de apărare împotriva incidentelor grave când nimeni nu este acasă. Verifică bateriile fiecărui detector instalat și înlocuiește-le dacă indicatorul luminos clipește intermitent sau dacă butonul de test nu produce sunet clar.

Pentru locuințele cu aragaz pe gaz metan sau butelii, poți lua în calcul un detector de gaz poziționat corect la aproximativ 30 de centimetri de podea în bucătărie, care declanșează alarma la concentrații periculoase înainte să apară un pericol real. Verifică și senzorii de monoxid de carbon dacă ai centrală termică pe gaz sau șemineu. Testarea completă a sistemelor durează 10 minute și oferă o siguranță reală pentru zilele în care nimeni nu supraveghează casa direct.

Închide sursele de apă și verifică robinetele

O țeavă care cedează în absența proprietarului produce pagube semnificative în câteva ore, uneori de mii sau zeci de mii de lei pentru mochete, mobilier și tavanele vecinilor de la etajele inferioare. Închide robinetul general de apă al apartamentului sau al casei înainte de plecare, ca măsură simplă de precauție. Verifică fiecare robinet vizibil pentru semne de picurare sau umezeală în jurul îmbinărilor. Golește boilerul dacă pleci pentru mai mult de trei săptămâni. Închide și robinetele pentru mașina de spălat rufe și pentru mașina de spălat vase. Aceste operațiuni durează cinci minute și economisesc potențiale reparații majore la întoarcere.

Asigură-te că ferestrele și ușile sunt bine închise

Înainte de plecare, verifică toate ferestrele și ușile, inclusiv cele de la balcon, terasă, garaj sau alte spații exterioare. Asigură-te că sunt bine închise și încuiate.

Pentru un plus de siguranță, poți programa câteva lumini să se aprindă seara sau poți ruga un vecin de încredere să ridice corespondența și să verifice din când în când locuința. Sunt măsuri simple care pot descuraja eventualii intruși și îți oferă mai multă liniște pe durata vacanței.

Anunță o persoană de încredere și lasă instrucțiuni clare

Nu pleca fără să lași cheile de rezervă unei persoane de încredere din familie, prieteni apropiați sau vecini pe care îi cunoști bine de ani întregi. Lasă-i și numărul companiei de asigurări, contactul instalatorului tău obișnuit, plus numele veterinarului dacă ai animale îngrijite pe perioada absenței. Comunică-i orele aproximative în care primești mesaje, ca să te contacteze rapid în caz de urgență reală. Nu anunța pe rețelele de socializare că pleci în vacanță. Postează fotografiile după ce te întorci acasă, nu în timp real din aeroport sau din prima seară la hotel. Această regulă simplă reduce vizibil riscul de vizite nedorite acasă în perioada absenței tale.