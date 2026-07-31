Tablouri electrice: ghid de alegere pentru o instalație sigură și bine organizată

4 minute de citit Publicat la 13:28 31 Iul 2026 Modificat la 13:28 31 Iul 2026

Tablou electric modular montat într-o locuință, cu siguranțe și protecții electrice organizate pentru distribuția sigură a circuitelor. Sursa foto: imagine licențiată

Alegerea tabloului electric potrivit influențează direct siguranța locuinței și modul în care îți organizezi întreaga instalație. De aici pleacă toate circuitele – iluminat, prize, electrocasnice, echipamente de climatizare. Dacă îl dimensionezi corect și îl configurezi logic, reduci riscul de suprasarcină, scurtcircuit și intervenții costisitoare pe viitor.

Acest ghid te ajută să înțelegi ce trebuie să verifici înainte de achiziție: puterea necesară, numărul de circuite, tipul de protecții, amplasarea și respectarea normelor. Indiferent dacă renovezi un apartament sau construiești o casă, ia decizia informat și lucrează împreună cu un electrician autorizat pentru o instalare corectă și sigură.

1. Determinarea cerințelor instalației

Începe prin a analiza consumul real din locuință. Notează fiecare categorie de consumatori:

iluminat (LED, spoturi, benzi);

iluminat (LED, spoturi, benzi); prize generale;

electrocasnice mari (cuptor, plită, boiler, mașină de spălat);

echipamente de climatizare;

echipamente speciale (stație de încărcare auto, pompă de căldură).

Adună puterea aparatelor care pot funcționa simultan. De exemplu, într-o seară obișnuită pot merge în același timp: cuptorul (3 kW), boilerul (2 kW), mașina de spălat (2 kW), iluminatul (0,5 kW), televizorul și alte echipamente mici (0,5 kW). Ajungi rapid la 8 kW. Adaugă o rezervă de 20–30% pentru extinderi și situații de vârf.

Într-un apartament cu trei camere, în majoritatea cazurilor ai nevoie de 8–12 circuite:

2–3 pentru iluminat;

2–3 pentru iluminat; 3–4 pentru prize generale;

3–5 circuite dedicate pentru bucătărie, baie, aer condiționat.

Alege un tablou modular care permite extinderea ulterioară. Dacă instalezi acum 10 circuite, nu te opri la un tablou de 10 module. Planifică din start spațiu suplimentar.

2. Înțelegerea tipurilor de tablouri electrice

Pe piață găsești mai multe tipuri de tablouri, iar alegerea depinde de complexitatea instalației.

Tablouri modulare de distribuție - Sunt cele mai utilizate în locuințe. Permite montarea componentelor pe șină DIN și configurarea personalizată a protecțiilor. Oferă flexibilitate și se potrivesc pentru majoritatea proiectelor rezidențiale.

Tablouri preechipate - Vin cu protecții deja montate. Simplifică instalarea, dar limitează personalizarea. Le alegi dacă instalația are cerințe standard și nu prevezi modificări majore.

Tablouri pentru aplicații trifazate - Integrează protecții pentru trei faze și se folosesc în case mari sau spații cu consumatori puternici.

Pentru uz rezidențial obișnuit, un tablou modular configurat corect acoperă majoritatea situațiilor. Dacă nu ești sigur ce tip ți se potrivește, discută schema instalației cu electricianul înainte de comandă.

3. Specificații esențiale

Când alegi tabloul, verifică atent următoarele caracteristici:

Curentul nominal (In)

Indică sarcina maximă admisă. Pentru un apartament monofazat, valorile uzuale sunt 40–63A. Corelează această valoare cu puterea contractată de la furnizor.

Numărul de module

Un modul are 18 mm lățime. Exemplu orientativ:

12–18 module – apartament mic;

18–24 module – apartament mare sau casă mică;

36+ module – casă cu multe circuite sau instalație trifazată.

Alege mereu 30–50% spațiu liber pentru extinderi.

Protecții incluse

Instalația modernă conține:

1. Întrerupător principal.

2. Întrerupătoare automate (MCB) pentru fiecare circuit.

3. Protecție diferențială (RCD sau RCBO).

4. Opțional, protecție la supratensiune (SPD).

Întrerupătoarele automate opresc alimentarea la suprasarcină sau scurtcircuit. Poți citi mai multe despre principiul lor de funcționare aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker

Pentru iluminat se folosesc de regulă siguranțe de 10A, pentru prize 16A, iar pentru consumatori mari 16–25A, în funcție de putere și secțiunea cablului.

Protecția diferențială detectează scurgerile de curent și oprește alimentarea pentru a preveni electrocutarea. În instalațiile moderne, această protecție este obligatorie.

Pentru proiecte rezidențiale, tablourile electrice de la MatHaus sunt esențiale pentru orice construcție modernă, deoarece oferă variante dimensionate pentru apartamente, case și spații anexe, cu posibilitate de extindere.

4. Siguranță, protecție și grad IP

Gradul de protecție IP arată cât de bine rezistă carcasa la praf și apă. Codul are două cifre:

prima – protecția la solide;

a doua – protecția la apă.

Pentru interior uscat, IP30 sau IP40 este suficient. Pentru garaj sau spații semiexpuse, alege IP54. Pentru exterior sau zone cu umiditate ridicată, orientează-te către IP65.

Amplasarea corectă contează la fel de mult ca ratingul IP. Montează tabloul:

într-un loc accesibil;

la 1,4–1,8 m de la podea;

departe de surse de apă sau căldură;

cu spațiu liber pentru intervenții.

Evită montajul în baie sau în apropierea chiuvetei din bucătărie. Umiditatea constantă reduce durata de viață a componentelor și crește riscul de defecte.

5. Conformitate și certificări

Alege doar tablouri conforme cu standardul EN 61439 (PN-EN 61439 în România). Acesta stabilește cerințe pentru siguranță, testare și marcare.

Verifică prezența marcajului CE și existența documentației tehnice. Fără aceste elemente, nu ai garanția că produsul respectă cerințele europene.

Etichetează clar fiecare circuit. Scrie direct pe schema tabloului sau pe etichetele dedicate: „iluminat dormitor”, „prize bucătărie”, „boiler”. O organizare clară reduce timpul de intervenție și previne erorile.

Lucrează întotdeauna cu un electrician autorizat pentru proiectare și montaj. El dimensionează corect protecțiile și verifică funcționarea lor după instalare.

6. Recomandări practice și erori de evitat

Greșeli frecvente

Alegi un tablou prea mic, fără rezervă de module.

Pui prea multe circuite sub același diferențial.

Nu separi consumatorii mari pe circuite dedicate.

Folosești componente fără certificare.

Montezi tabloul într-un spațiu umed sau greu accesibil.

Un exemplu comun: toate prizele din casă sunt pe un singur circuit de 16A. Dacă pornești simultan cuptorul electric și fierbătorul, siguranța se declanșează. Separarea circuitelor elimină această problemă.

Bune practici de organizare

Grupează circuitele logic (iluminat separat de prize).

Folosește piepteni de distribuție pentru alimentarea uniformă a siguranțelor.

Respectă codul culorilor pentru conductori.

Lasă spațiu pentru ventilație între module.

Verifică strângerea conexiunilor.

O cablare ordonată simplifică mentenanța și reduce riscul de contact imperfect, care poate genera încălzire locală.

7. Pași următori și întreținere

După instalare, testează periodic protecțiile. Apasă lunar butonul „TEST” de pe RCD. Dacă nu declanșează, solicită înlocuirea imediată.

Programează o verificare profesională anuală, mai ales dacă instalația are peste 10 ani. Cheamă electricianul imediat dacă observi:

miros de plastic încins;

declanșări frecvente;

zgomote în tablou;

încălzire excesivă la atingere.

Verifică și tabloul existent din locuință. Are suficiente module libere? Are protecție diferențială? Este montat într-un spațiu sigur? Dacă răspunsul este negativ la oricare dintre aceste întrebări, planifică modernizarea instalației.

Alegerea corectă a tabloului electric înseamnă dimensionare adecvată, protecții bine alese, montaj conform normelor și organizare clară a circuitelor. Analizează consumul, lasă spațiu pentru viitor și colaborează cu un specialist autorizat pentru proiectare și instalare. Astfel obții o instalație sigură, bine structurată și pregătită pentru orice extindere.