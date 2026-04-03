Tendințe în design interior în 2026 

Fiecare an vine cu tendințe care îl definesc, pe lângă cele care dăinuiesc de câțiva ani buni, și pare că nu vor pleca prea curând. Felul în care arată casa în care locuiești sau biroul în care lucrezi poate să îți influențeze dispoziția, așa că îți recomandăm să acorzi o mare atenție tuturor elementelor care te înconjoară.

Dacă anul acesta îți dorești să redecorezi sau să renovezi de la 0 cel puțin o încăpere în care îți petreci mult timp și nu dorești să apelezi la specialiști pentru sfaturi, îți recomandăm să alegi să participi la un curs de design interior online . Apoi poți să pui în practică ce ai învățat acolo, atât pentru tine, cât și pentru cei apropiați sau, de ce nu, să începi un business în acest sens.

Trenduri în designul interior în 2026

2026 este un an care surprinde prin trăsături specifice. Parte dintre acestea sunt noi, iar cealaltă parte sunt unele care se repetă constant deoarece au acea frumusețe clasică ce nu poate să fie umbrită.

Culorile care definesc acest an pot fi considerate contrastante deoarece se întind de la cele calde, care îți oferă o stare de liniște, până la cele mai dramatice și expresive. Nuanțele de crem, bej sau nisipiu sunt clasicele care adaugă căldură oricărei încăperi și dau interiorului o impresie de luminozitate, relaxare și, mai ales, un aspect aerisit. Iar în cealaltă extremă se află culori puternice precum burgund, verde sau alte nuanțe inspirate din natură, care dau mai multă personalitate spațiilor.

Până acum puteai identifica în designul interior acele amenajări minimaliste, create special pentru a arăta bine în fotografii. Acum este timpul personalizării și al autenticității, mai ales atunci când vine vorba despre accesoriile pe care le folosești în decorul casei. Alege-le pe cele care îți definesc personalitatea și stilul și nu te sfii să le plasezi peste tot prin casă sau la birou.

Sustenabilitatea este un concept de care ne lovim în viața de zi cu zi tot mai mult și nu se putea să lipsească nici în domeniul designului interior. Astfel, se pune tot mai mult accent pe materiale naturale precum lemnul, piatra, marmura sau textilele naturale, organice, nu doar pentru felul în care arată, ci și pentru cel în care se simt. În zilele noastre sustenabilitatea nu mai este doar un trend, ci a devenit deja un stil de viață.

Starea de bine din viața ta vine din interior, dar este influențată și de tot ceea ce te înconjoară. Alege să te joci cât de mult poți cu lumina naturală și să o incluzi în ambientul tău. Dedică spații speciale în casă pentru relaxare, pe care să le delimitezi de locul de muncă, pentru a te putea deconecta complet.

Un alt trend care caracterizează anul 2026 este îmbinarea trecutului cu modernul pentru a oferi mai multă personalitate încăperilor și pentru a le imprima un caracter specific. Alege accesorii care îți aduc confort, care induc visare și introdu peste tot prin casă elemente care îți sunt aproape de suflet și care au o mare însemnătate sentimentală. Acestea îți vor transmite mereu o stare de bine și îți vor aminti mereu cine ești, cine sunt cei care îți sunt aproape și care sunt visurile tale.

Designul interior al spațiilor în care îți petreci cel mai mult timp trebuie să te reprezinte și să îți aducă o stare de bine indiferent de camera în care te afli.