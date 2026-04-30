Portul Constanța devine un hub regional pentru transport și energie: Investiții de peste 500 de milioane de euro

Rolul strategic al Portului Constanța în economia României și în comerțul regional al Mării Negre a devenit tot mai important în ultimii ani, în special după ce a început războiul din Ucraina, însă mai este loc să se dezvolte. Sunt în acest moment proiecte de dezvoltare care vor transforma Portul într-un nod de transport de mărfuri şi de energie pentru întreaga regiune. Importanţa şi stadiul investiţiilor au fost dezbătute la conferinţa Națională Income Magazine Corporate „Portul Constanța - Poarta comercială a Europei de Est”.

Portul Constanța, una dintre cele mai importante resurse economice ale României, își consolidează poziția de hub logistic strategic în regiunea Mării Negre. Cu schimbari geopolitice și fluxuri comerciale tot mai mari, acesta devine o poartă esențială pentru tranzitul de marfuri si energie.

„A fost semnat un protocol foarte important pentru pentru Portul Constanța și nu numai pentru această inițiativă, cea de memorandum de colaborare între Portul Constanța și PORTUl lIEC.

Această strategie face parte din inițiativă de dezvoltare pe care a adoptat-o Portul Constanța în ultimele acțiuni întreprinse și prin finalizarea procedurii de licitație internațională, unde Guvernul României a participat prin intermediul portul Companiei Naționale de Administrare Raporturilor Maritime Constanța, pentru achiziționare a Portului Giurgiulești.



Investim în continuare, avem proiecte foarte mari, de peste 500 de milioane de euro în acest moment în implementare”, a declarat Mihai Teodorescu, Directorul General Compania Natională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

„Oil Terminal are în Portul Constanța șapte dane de operare, suntem un operator mare în Portul Constanța.

După izbucnirea războiului din Ucraina, am făcut o instalație din Dana 79, care este o dană de mare adâncime unde descărcăm vapoarele de țiței, cu o capacitate de până la 165.000 de tone de doit. Era specializată doar pentru țiței.

Am făcut o investiție care a permis specializarea Danei și la descărcarea de motorină, în așa fel încât anul trecut, pentru prima oară în Portul Constanța am descărcat vapoare de 110.000 de tone de doit de motorină.

Am terminat un rezervor de 10.000 de de metri cubi, capacitate care l-am destinat produsului metanol și astăzi ne aflăm într-o procedură de licitație pentru construcția unui terminal de bitum”, a declarat Sorin Viorel Ciutureanu, CEO Oil Terminal.

La fel de importante sunt și investițiile în transportul feroviar, pentru a putea deservi fluxul crescut de mărfuri.

„Am semnat un memorandum de cooperare între Carpatica Feroviar și Administrația Căilor Ferate din Azerbaidjan, care vizează tocmai preluarea prin România și Portul Constanța a acestor containere și tranzit către Europa, la fel cu Middle Corridor și Administrația din Kazahstan. Am avut întâlniri și pregătim aderarea Carpatica Feroviar la Middle Corridor.

Am făcut o estimare și eu cred că va duce la un spor de aproximativ 300%”, a declarat Daniel Apostolache, director general Carpatica Feroviar.

„CFR are în plan investiție de circa 1 miliard euro în ceea ce privește infrastructura feroviară din port și care deservește portul.



Obiectivele noastre în ceea ce privește cele patru etape din Portul Constanța sunt cât se poate de clare: creșterea capacității de primire, expediere, electrificare a liniilor”, a declarat Radu Urziceanu, Director Direcția Strategie, Reglementări și Reprezentare Externă CFR SA.

