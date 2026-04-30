Găsirea unui investitor pentru șantierul Mangalia, o „prioritate absolută” pentru Guvern. Darău: Sunt absolut convins că are un viitor

El a precizat că situația este mult mai complexă. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a spus joi, după o vizită la şantierul 2 Mai din Mangalia, că este o prioritate absolută pentru Guvern să găsească investiţii, arătându-se absolut convins şi încrezător că şantierul are un viitor. Mai mult, Darău a subliniat că există oportunitatea fondurilor SAFE, investiţii şi interese strategice în industria militară şi în industria de construcţie navală.

„Eu cred că este o prioritate absolută să găsim investiţii şi să finalizăm investiţii la şantierul 2 Mai din Mangalia. Sunt absolut convins şi încrezător că şantierul 2 Mai în Mangalia are un viitor şi că industria navală de la acel şantier este un obiectiv strategic pentru România, pentru guvern şi că avem condiţiile pentru ca acolo investiţii durabile pe termen lung să se întâmple”, a spus ministrul Economiei, la Constanţa.

El a precizat că situația este mult mai complexă.

„Ştie toată lumea despre un litigiu internaţional, va dura atât cât trebuie să dureze. Statul român îşi apără interesele şi nu face nimic greşit care să îl încurce în reprezentarea litigiului. Pe de altă parte a început acel proces de faliment, ulterior insolvenţei, un proces în care trebuie să înţeleagă toată lumea că statul român nu este implicat direct, există administratori judiciari, statul român nu poate interfera, există decizii ale judecătorilor. Noi, bineînţeles că observăm, cunoaştem toate condiţiile legale, ştim ce avem voie şi ce nu avem voie să facem”, a subliniat el.

Ministrul a adăugat că „principala preocupare este să asigure, alături de investitori privaţi, un viitor pentru acel şantier”.

„Avem oportunitatea fondurilor SAFE, avem oportunitatea altor investiţii şi interese strategice în industria militară şi în industria de construcţie navală şi pentru noi, ca Guvern, aceasta este prioritatea zero. Am fost astăzi, acolo, cu mai multe obiective. Am discutat deschis, fără ocolişuri, explicând toate aceste lucruri sindicatului şi muncitorilor. Ştiu că situaţia la Mangalia a fost şi este foarte dificilă, au fost luni în care oamenii nu şi-au luat salariile. Am găsit, aşa cum am promis, acea soluţie temporară cu fondul de garantare, ştim că oamenii nu o duc uşor şi au nevoie de certitudini”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Darău, „acest şantier, fiind unul dintre cele mai mari din Europa dar însemnând şi costuri foarte mari de întreţinere, active numeroase, este un şantier care atrage foarte mult, dar în care nu ar putea intra serios decât un număr foarte limitat de companii din această lume”.

„Nu este un şantier mic, la care să fie zeci, sute de companii în toată lumea, posibil investitori. Deci, misiunea statului român este ca, din această listă, nu foarte lungă de companii posibile care ar putea să investească la Mangalia, să reuşim până la capăt să atragem nişte companii foarte serioase şi cu capacitatea financiară să ducă investiţii pe termen lung până la capăt”, a mai spus ministrul

Ministrul Economiei a mai afirmat că, în privinţa SAFE, în cazul Mangalia, „obiectivul statului român nu este pentru patru ani şi jumătate”.

„Atunci când ne imaginăm investiţii, când cheltuim bani pentru nevoile militare, când propunem în cazul acesta de la Ministerul Economiei criterii de localizare pentru a produce în România, întotdeauna ne gândim la orizontul şi de după 2030. De aceea, sunt propuneri privind oamenii, sunt propuneri privind învăţământul dual, sunt propuneri privind transferul de tehnologie. Nu ne dorim investiţii de scurtă durată, poate doar de asamblare şi unde să existe riscul ca după un număr de ani investitorii să plece. Asta este ceea ce vom duce până la capăt şi la Mangalia, în cadrul legal pe care îl avem. Astăzi, există acest proces de faliment în care noi nu avem voie să interferăm, încercăm să nu facem nicio greşeală în acest proces şi respectăm legea la literă”, a subliniat Irinel Darău.

Astfel, Guvernul caută soluţii legislative pentru a clarifica ce înseamnă industrii strategice, priorităţi în industria militară şi pentru a evita ca orice activ absolut esenţial în industria navală şi militară să nu se piardă.