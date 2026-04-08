Mii de angajați de la Liberty Galaţi, Șantierul Naval Mangalia şi Romaero, își primesc salariile restante: Când le ajung banii în cont

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) informează că a demarat procesul de plată a salariilor restante pentru angajaţii societăţilor Liberty Galaţi SA, Damen Shipyards Mangalia SA (n.r. Șantierul Naval Mangalia) şi Romaero SA Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis miercuri, de aceste plăţi vor beneficia 2.946 de salariaţi ai Liberty Galaţi SA, pentru care a fost alocată suma de 57.057.902 de lei, 1.031 de salariaţi ai Damen Shipyards Mangalia SA, pentru care s-a plătit suma de 21.065.133 de lei, precum şi 710 salariaţi ai Romaero SA Bucureşti, pentru care a fost achitată suma de 4.010.172 de lei.

Când vor avea salariații bani în cont

„Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie 2026, urmând ca sumele să ajungă în conturile bancare ale celor 4.687 de beneficiari înainte de Sărbătorile Pascale. Plăţile sunt efectuate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în baza documentaţiei puse la dispoziţie de angajatori şi verificate conform cadrului legal aplicabil”, precizează ANOFM.

Pe de altă parte, instituţia subliniază că plăţile indemnizaţiilor de şomaj şi ale primelor acordate în baza Legii nr. 76/2002 au fost devansate, în contextul Sărbătorilor Pascale.