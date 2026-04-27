De ce nu iese bine vopseaua, chiar dacă alegi un brand premium: rolul esențial al gletului Bagar

2 minute de citit Publicat la 18:03 27 Apr 2026 Modificat la 18:04 27 Apr 2026

Pereții proaspăt vopsiți arată impecabil în prima zi. După câteva săptămâni, apar însă mici imperfecțiuni: umbre, denivelări fine, diferențe de textură sau zone în care lumina scoate la iveală tot ce nu era vizibil inițial.

În multe cazuri, problema nu este vopseaua. Este stratul de dedesubt.

Oricât de bună ar fi o vopsea premium, rezultatul final depinde direct de calitatea suportului pe care este aplicată. Iar aici intervine un element ignorat frecvent în renovări: gletul.

Unde se pierde, de fapt, calitatea unei renovări

Majoritatea oamenilor investesc în vopsea, dar tratează superficial pregătirea peretelui. În realitate, finisajul final este o combinație între material și suport. Dacă suprafața nu este perfect uniformă, orice vopsea, chiar și una premium, va evidenția defectele.

Lumina naturală, mai ales cea laterală, scoate la iveală:

denivelări fine

urme de șpaclu

diferențe de absorbție

Aceste detalii nu țin de estetică, ci de execuție și materiale. Iar gletul este stratul care face diferența dintre un perete „ok” și unul care arată profesionist.

Ce înseamnă un glet de calitate, în practică

Un glet profesional nu este doar un material de umplere. Este baza pe care se construiește întregul rezultat vizual.

Produsele din gama Bagar, dezvoltate de grupul francez Beissier, sunt concepute exact pentru acest rol: să creeze o suprafață perfect uniformă, pregătită pentru finisaje premium.

Diferența apare în modul în care materialul se comportă în lucru. Aplicarea este mai controlată, aderența este stabilă pe suporturi diferite, beton, gips-carton sau suprafețe deja vopsite, iar șlefuirea este mult mai ușoară, fără să creeze imperfecțiuni suplimentare.

În plus, variantele pregătite pentru aplicare mecanizată (airless) schimbă complet eficiența pe șantier, mai ales în proiecte mari sau în lucrări unde timpul contează.

De ce contează mai mult decât pare

Un perete bine gletuit nu înseamnă doar un aspect mai bun în prima zi. Înseamnă:

consum mai mic de vopsea

acoperire mai uniformă

durabilitate mai mare a finisajului

Practic, gletul influențează direct cât de bine „lucrează” vopseaua. O suprafață corect pregătită permite pigmentului să se așeze uniform și să reflecte lumina fără distorsiuni.

De aceea, în proiectele de design interior sau în lucrările profesionale, stratul de bază este tratat cu aceeași atenție ca finisajul final.

Compatibilitatea cu finisajele premium

Atunci când alegi vopsele din zona premium, cum sunt cele de la Benjamin Moore sau finisajele decorative de la Valpaint și Cebos, calitatea suportului devine și mai importantă.

Aceste produse sunt formulate să ofere profunzime, uniformitate și un anumit tip de reflexie a luminii. Orice imperfecțiune din stratul de bază va fi vizibilă mult mai clar decât în cazul unei vopsele obișnuite.

De aceea, combinația corectă nu este doar „vopsea bună”, ci: glet profesional + finisaj premium.

Bagar, disponibil prin Murali Store

Integrarea produselor Bagar în portofoliul Murali Store completează logic oferta de finisaje premium. Nu mai vorbim doar despre culoare sau efect, ci despre întregul sistem, de la pregătirea suportului până la stratul final.

După peste 15 ani de experiență în zona finisajelor, Murali Store nu funcționează ca un simplu magazin, ci ca un punct de consultanță. Diferența apare în modul în care sunt combinate produsele, în funcție de tipul proiectului și de rezultatul dorit.

În showroom-urile din București și Timișoara, discuția nu începe cu „ce culoare vrei?”, ci cu „cum arată peretele acum și ce vrei să obții”.

Cum ar trebui să privești o renovare

Rezultatul unei renovări nu este dat de un singur produs, ci de întregul proces. Vopseaua este doar partea vizibilă. Calitatea reală începe din stratul de bază.

Atunci când tratezi corect fiecare etapă, de la gletuire până la finisaj, diferența nu este doar estetică. Este una care se vede în timp, în modul în care pereții rezistă și își păstrează aspectul.

Un perete bine făcut nu atrage atenția prin imperfecțiuni. Și tocmai de aceea arată exact cum trebuie.