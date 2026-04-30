O bombă a explodat într-un oraș din Rusia. Ținta: "Măcelarul din Bucha". Pe cine a ucis deflagrația, de fapt

3 minute de citit Publicat la 17:16 30 Apr 2026 Modificat la 17:16 30 Apr 2026

Generalul Azatbek Omurbekov, supranumit "Măcelarul din Bucha", fotografiat la parada de 9 mai 2023, la Moscova. Foto: Getty Images

O explozie produsă de o bombă într-un oraș militar din Extremul Orient al Rusiei a ucis un ofițer rus de armată, însă deflagrația și-ar fi greșit, aparent, ținta scrie The Guardian.

Surse la curent cu incidentul spun că că bomba a explodat marți, în jurul orei locale 9:00, într-un bloc rezidențial din Knyaze-Volkonskoye-1, unde locuiește generalul-maior Azatbek Omurbekov.

Cunoscut drept "Măcelarul din Bucha", acesta a comandat trupele rusești în timpul ocupației orașului ucrainean, în prima parte a invaziei ruse.

Două surse au precizat că bomba a fost plasată într-o cutie poștală, între primul și al doilea etaj al imobilului, iar atentatorul a instalat în perimetru o cameră video, pentru a supraveghea tranzitul locatarilor.

În cele din urmă, atentatorul a vizat însă intrarea greșită: deflagrația l-a ucis pe un subordonat al Omurbekov, în vreme ce generalul nu a fost rănit.

The Guardian amintește că UE a impus sancțiuni lui Omurbekov pentru rolul său în masacrul din orașul ucrainean, unde trupele ruse sunt acuzate de uciderea a peste 400 de civili.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat incidentul.

Agențiile de spionaj ucrainene au vizat zeci de ofițeri superiori și oficiali ai Rusiei, de la începutul războiului.

Pe cine a ucis bomba destinată "Măcelarului din Bucha"

VChK-OGPU, un canal Telegram cu presupuse legături cu serviciile de securitate rusești, a comunicat, marți seara, că explozia vizându-l pe Omurbekov l-a ucis pe un locotenent-colonel identificat doar prin numele de familie, Kuzmenko.

Blocul de apartamente al lui Omurbekov, folosit în principal de oficiali militari, a fost izolat de forțele de securitate în urma exploziei, iar în oraș au fost desfășurate patrule.

Knyaze-Volkonskoye-1 este o mică așezare la periferia orașului Khabarovsk, în Extremul Orient al Rusiei, aproape de granița cu China.

Spre deosebire de un oraș civil tipic, Knyaze-Volkonskoye-1 a fost organizat în sistem închis, ca garnizoană construită în jurul unei baze militare din apropiere. Accesul este filtrat prim punctele de control, iar nerezidenții au nevoie de aprobare pentru a intra.

Pe cine au mai vizat ucrainenii în asasinatele de pe teritoriul Rusiei

Se cunosc puține lucruri despre celulele clandestine ucrainene din spatele asasinatelor și atacurilor asupra infrastructurii militare din interiorul Rusiei și din teritoriile controlate de Rusia.

Se crede că Ucraina este responsabilă pentru tentativa de asasinat din februarie asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev, un oficial militar cu rol central în serviciile de informații ale Moscovei.

Alekseev a fost împușcat de mai multe ori în casa scărilor din blocul său de către un atacator necunoscut, dar a supraviețuit tentativei de asasinat.

Potrivit The Guardian, profilul lui Omurbekov l-ar face o țintă importantă pentru serviciile de informații ale Ucrainei.

El a comandat Brigada 64 motorizată Pușcași de Gardă, o unitate de infanterie de elită, în timpul ocupației orașului Bucha în 2022.

Se spune că este unul dintre cei mai sângeroși comandanți care au servit acolo. Conform documentelor britanice prin care Omurbekov a fost plasat pe lista de oficiali ruși sancționați, el s-a aflat la comanda directă a trupelor implicate în uciderea civililor.

"Măcelarul din Bucha", decorat de Putin într-o ceremonie secretă

Într-un interviu acordat publicației rusești iStories, unul dintre subordonații lui Omurbekov care a servit la Bucha a declarat că ofițerul a ordonat în mod uzual uciderea de civili, inclusiv prin atacuri asupra vehiculelor care transportau necombatanți.

În ciuda dovezilor copleșitoare, oficialii ruși au negat că trupele lor ar fi ucis civili în Bucha.

În cadrul unei ceremonii secrete, președintele Vladimir Putin i-a acordat lui Omurbekov titlul de erou al Federației Ruse, cea mai importantă decorație a țării. Ulterior, ofițerul a fost transferat la Centrul de Instruire Districtual 392 din Knyaze-Volkonskoye-1.

Deși bomba care-i era aparent adresată l-a ratat, faptul că atacul avut loc într-un oraș militar îndepărtat din Rusia indică o gravă lacună serviciului rus de securitate FSB, succesorul KGB, a explicat Andrei Soldatov, expert în serviciile de informații rusești.

"Protecția personalului militar a fost mult timp o prioritate pentru FSB. Ofițerii sunt repartizați în districtele militare, pentru securitatea lor. Având în vedere resursele masive pe care contrainformațiile militare le au la dispoziție pentru a proteja personalul, incidentul este o lacună în materie de securitate', a conchis acest expert.