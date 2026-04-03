Adevărul interzis despre Nichita Stănescu! Volumul care cutremură istoria literară, acum la chioșcuri

Într-o epocă a suspiciunilor și a miturilor urbane, Editura Cuantic lansează o lucrare-document esențială care face lumină asupra unuia dintre cei mai mari poeți ai României. „Nichita și Securitatea”, semnată de Fabian Anton.

Multă vreme, imaginea lui Nichita Stănescu a fost oscilantă în ochii publicului: pe de o parte, geniul „îngerului blond” al poeziei, pe de altă parte, reproșul subtil al unora privind gesturile sale de curtoazie față de regimul comunist. Însă, sub poleiala recepțiilor oficiale, se ascundea o realitate mult mai dură.

Bazată pe o cercetare riguroasă a documentelor, cartea demonstrează un fapt cert: Nichita Stănescu a fost o victimă, nu un complice. Deși nu și-a manifestat public ostilitatea, Securitatea i-a deschis primul dosar încă din 1970, instalându-i un sistem de ascultare în propria locuință.

Autorul Fabian Anton subliniază concluzia vitală a volumului:

„Cercetarea documentelor ne face să afirmăm cu certitudine că nu există niciun document de colaborare a poetului cu Securitatea şi nicio dovadă că acesta ar fi avut vreun contact instituţional cu organele de represiune.”

Volumul, care analizează inclusiv amplul Dosar Documentar nr. 10966 (întins pe 4 volume), ne prezintă un Nichita înconjurat de informatori, urmărit la fiecare pas, dar care a ales să-și păstreze libertatea interioară.

După cum menționează istoricul Ovidiu Pecican, această carte este un „act de onoare”. Documentele demonstrează că, în cercurile sale restrânse, Nichita se raporta critic la dictatură, cenzură și supraveghere, demontând astfel imaginea de scriitor protejat al regimului.

Lectura acestei cărți este esențială deoarece oferă o claritate istorică definitivă, punând capăt speculațiilor de decenii privind integritatea morală a lui Nichita Stănescu și demonstrând, cu probe, absența oricărei colaborări cu regimul. Prin accesul direct la arhive, volumul reproduce documente autentice care scot la iveală mecanismele complexe de urmărire ale Securității, oferind în același timp o perspectivă umană tulburătoare asupra presiunii psihologice constante la care era supus poetul.

Cartea „Nichita și Securitatea” prezintă restituirea adevărului despre omul care a ales să fie liber prin cuvânt, în timp ce umbra Securității îi bătea la ușă.

Disponibilă acum la toate chioșcurile de ziare din țară! Preț 39.99 lei.