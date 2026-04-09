CAROSERIA pentru MUSTANG e AICI! Numărul 7 al colecției „Camaro vs. Mustang” aduce piesa de rezistență. De joi, la toate chioșcurile

Pasiunea pentru „muscle cars” atinge un punct culminant în numărul 7 al colecției „Camaro vs. Mustang”, deoarece acum este momentul pe care toți colecționarii îl așteptau cu sufletul la gură: CAROSERIA pentru FORD MUSTANG MACH 1! Această piesă centrală, cu liniile sale inconfundabile care au definit o întreagă generație de „pony cars”, este gata să fie montată pe șasiu pentru a oferi machetei tale volumul și prestanța unei adevărate legende.

În paralel, asamblarea modelului Chevrolet Camaro Z/28 continuă cu precizie, acest număr aducând capacul de protecție pentru puntea-față. Este o componentă esențială pentru stabilitatea acestui model conceput inițial cu un singur scop: să domine seria americană Trans-Am. În timp ce Camaro își consolidează structura tehnică, Mustang-ul tău capătă identitate vizuală, ambele mașini reflectând spiritul competiției și al ingineriei de vârf.

Revista vine cu instrucțiuni pas cu pas pentru montaj. Vei învăța cum să fixezi caroseria Mustang-ului pe șasiu și cum să asiguri componentele punții față la Camaro, folosind accesoriile primite anterior.

Machetele din această colecție sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 ating o lungime de aproximativ 26 cm. și impresionează prin calitatea superioară a detaliilor, asigurând un aspect autentic și finisaje de excepție, apreciate de orice colecționar.

Dincolo de experiența tehnică a montajului, paginile revistei te invită într-o incursiune fascinantă în istoria cinematografiei și a performanței. Vei descoperi cum modelul Mustang a devenit un simbol cultural după apariția legendară în filmul „Bullitt”, unde Steve McQueen a condus un GT verde „Highland” prin San Francisco, dar și secretele motorului V8 302 de pe Camaro, o bijuterie capabilă să atingă 7.000 rpm.

Numărul 7 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 9 aprilie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Cu doar 20 de numere, această colecție îți oferă ceva rar: două mașini legendare, construite de tine. Iar de acum înainte, fiecare pas va fi și mai spectaculos. Grăbește-te să intri în posesia caroseriei Mach 1 și să duci colecția ta la următorul nivel!