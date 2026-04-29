Lupta cu cancerul de col uterin, frânată de sistem: „Se complică tot mai mult lucrurile”

Coaliția „HPV Free City" este un proiect-pilot inițiat de Federația Tinerilor din Cluj, dedicat prevenirii infecției cu HPV și reducerii incidenței cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate.

În România, 10 femei sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin, iar 5 își pierd viața din această cauză. Deși este una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite, incidența rămâne de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. În acest context, Antena 3 CNN organizează Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”, un eveniment care aduce la aceeași masă autorități, medici, experți și reprezentanți ai pacienților pentru a identifica soluții concrete.

Discuțiile s-au concentrat nu doar pe prevenție și tratament, ci și pe obstacolele administrative care încetinesc accesul la vaccinare și servicii medicale. În acest moment, pentru a putea administra vaccinuri, inclusiv cel anti-HPV, și a le înregistra în Registrul Național, medicii de alte specialități decât medicina de familie, cum sunt ginecologii, pediatrii sau oncologii, trebuie să dețină un atestat de vaccinologie.

„Am explicat inutilitatea și birocrația unui astfel de certificat. Nu a avut succes. Domnul ministru Rogobete a promis că rezolvă ceva. Din păcate, lucrurile se schimbă, după cum vedeți, destul de repede și nu apuci să dai drumul la intențiile bune pe care le ai. Deci nu, acest certificat nu are niciun sens.

Ginecologul, dacă ar putea vaccina, ipotetic vorbind, să prescrie și să vaccineze, sigur că facem o discuție cu fata, băiatul sau cu o femeie adultă înainte. Această consultație este de cele mai multe ori o discuție, o anamneză, o istorie. Deci există niște schimburi, nu e un simplu injectator de seruri.

Cred că lucrurile sunt simple și, oricum ați da-o, femeile vin la ginecologul lor pentru aceste lucruri. Lucrurile astea le discutăm în board-urile societății de ginecologie ori de câte ori ne întâlnim, ele vin să ceară o părere. Ce fac? Mă vaccinez? Ce fac eu cu fata mea de atâția ani sau cu băiatul meu de atâția ani, ce facem? Și le dăm sfaturile respective. Sigur că preferăm să facem chiar noi vaccinarea, pentru că a-i trimite la medicul de familie, să dea trimitere, să se ducă acolo... Orice birocrație e inutilă și complicată. Deci dacă vrem să vaccinăm mai mult decât o facem, trebuie să simplificăm pe cât posibil aceste lucruri, pentru că nu se întâmplă nimic. Se vaccinează cu acest HPV de 20 de ani, nu se întâmplă nimic rău.

E foarte greu să avansezi în acest hățiș birocratic. Ba e ministerul, ba e Casa, ba e, mai știu eu cine și, în realitate, nu se simplifică, se complică tot mai mult lucrurile. Părerea mea”, a explicat Radu Vlădăreanu, vicepreședinte al Comisiei de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Ministerului Sănătății.