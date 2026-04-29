România, între progres și urgență. Cele mai multe cazuri de cancer de col uterin din Europa

Antena 3 CNN organizează Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin".

În România, 10 femei sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin, iar 5 își pierd viața din această cauză. Deși este una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite, incidența rămâne de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. În acest context, Antena 3 CNN organizează Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”, reunind autorități, specialiști și reprezentanți ai pacienților pentru a accelera măsurile de prevenție.

Evenimentul vine într-un moment în care presiunea asupra sistemului de sănătate este tot mai mare, iar diferența față de alte state europene rămâne semnificativă. Cu toate acestea, participanții au subliniat că există deja pași concreți și o direcție clară, însă implementarea trebuie accelerată.

„Cred că este foarte important să reținem că România are în acest moment un consens, atât politic, cât și instituțional, în zona tehnică, asupra unui parcurs pentru eliminarea cancerului de col uterin. România, în acest moment, înregistrează cea mai mare rată de incidență și mortalitate din cancer de col uterin din Europa. În fiecare zi, cinci femei mor în România din cauza acestui tip de cancer. Soluțiile există, România le cunoaște și preia în același timp și experiențele altor țări. Astăzi au fost prezentate experiențele unor țări precum Suedia, Scoția, Slovenia, țări care au reușit să facă pași importanți în eliminarea cancerului de col uterin în Europa. Și în România s-au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Avem cel mai ambițios program de vaccinare anti-HPV, virusul HPV fiind principalul responsabil pentru declanșarea cancerului de col uterin.

Totodată, în ultimii 2 ani există și un trend pozitiv în ceea ce privește vaccinarea. Au crescut ratele de vaccinare cu peste 40% în România, odată cu extinderea acestui program de vaccinare și cu intensificarea campaniilor de educație. Astăzi este o nouă dovadă că toți specialiștii sunt aliniați pentru a transmite mesajele necesare astfel încât campaniile de vaccinare să continue și să atingă nivelurile pe care le recomandă organismele internaționale. Ar trebui să ajungem la rate de vaccinare peste 85-90% pentru a putea vorbi despre eliminarea cancerului de col uterin.

Vaccinarea nu este însă singurul instrument care trebuie folosit în acest parcurs. Vorbim de screening și diagnosticare precoce. În acest moment România încă așteaptă un program național de screening populațional și au fost vești bune, faptul că metodologia a fost aprobată și există ultimele acțiuni în vederea declanșării acestui program național”, a declarat Livia Stan, Policy and Market Access Director MSD România, la finalul conferinței.