CCR a decis că numirea membrilor CA din TVR și Radioul public este neconstituțională. Sesizarea a fost făcută de AUR

Curtea Constituțională a României a admis, miercuri, sesizările formațiunii AUR la deciziile Parlamentului prin care au fost numiți membrii Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Curtea a stabilit, cu majoritate de voturi, că deciziile parlamentare sunt neconstituționale.

În urma pronunțării CCR, Parlamentul ar urma să reia votul pentru Consiliile de Administrație ale TVR și RRA.

Potrivit unui comunicat al CCR citat de Agerpres, instanța constituțională a constatat că numirile făcute în baza hotărârilor parlamentare nu respectă configurația politică din forul legislativ.

CCR a acceptat argumentația AUR, care s-a plâns că a primit doar un loc în conducerile Televiziunii și Radioului public

"Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispozițiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidații propuși de acestea, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament.

În consecință, hotărârea antereferită este neconstituțională în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituție, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum și cele ale art.1 alin.(3) din Constituție, referitoare la principiul statului de drept", se precizează în comunicat.

AUR a susținut, la rândul său, în sesizările trimise instanței constituționale, că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară pe care o are.

"În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului", se arată într-un comunicat al AUR transmis AGERPRES.

Astfel, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere, a argumentat formațiunea condusă de George Simion.