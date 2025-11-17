AUR va contesta la CCR desemnarea conducerii Televiziunii și Radioului Public: „E ilegală”

AUR va contesta la CCR desemnarea conducerii Televiziunii și Radioului Public. Foto: Agerpres

Grupurile parlamentare ale AUR din Senat și Camera Deputaților anunță că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administrație ale Televiziunii și Radioului Public.

Comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au avizat luni seara propunerile pentru Consiliile de administrație al SRTv și SRR.

'Grupurile AUR din Senat și Camera Deputaților acuză partidele puterii că fură votul românilor și își bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în Consiliile de administrație ale Televiziunii și Radioului Public. Deși prevederile legale sunt clare, iar repartizarea locurilor în CA ale SRR și SRTv trebuie să respecte proporționalitatea configurației din Parlament, puterea vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât și UDMR, o formațiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puțin în comparație cu AUR (90). De asemenea, deși PNL are 73 de senatori și deputați, iar USR doar 59, așadar mult mai puțini decât numărul parlamentarilor AUR, PNL și USR primesc mai multe locuri în cele două Consilii de administrație decât AUR', se arată într-un comunicat al AUR transmis luni.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că puterea încalcă legea și nu acordă AUR câte doi reprezentanți Consiliile de administrație ale SRTv și SRR.

'Este strigător la cer ceea ce încearcă această coaliție toxică să facă. În conformitate cu legea, partidele parlamentare au dreptul de a face propuneri pentru cele opt locuri disponibile, potrivit configurației politice și ponderii lor în Legislativ. Suntem al doilea partid parlamentar și avem dreptul la câte doi reprezentanți de drept în fiecare din cele două Consilii de administrație, însă puterea ține să încalce legea. Vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR și la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanților puterii care comit acest abuz incalificabil', a declarat Petrișor Peiu, citat în comunicat.

Potrivit liderului deputaților AUR, Mihai Enache, reprezentanții Puterii 'caută să își bată joc de ponderea parlamentară'.

'Este un furt pe față și o escrocherie fără margini pe care le face actuala Putere, iar opinia publică trebuie să știe. Ei caută să își bată joc de ponderea parlamentară, adică de votul dat de cetățenii români în decembrie anul trecut. Este șocant cât de mare este disprețul acestei majorități nefaste față de lege', a afirmat și Enache.

Conform liderilor grupurilor parlamentare AUR, acest partid 'cere nici mai mult nici mai puțin decât proporționalitate și respectarea legii, în așa fel încât Consiliile de administrație ale Televiziunii și Radioului Public să fie alcătuite conform algoritmului și componenței politice a Parlamentului'.