Parlamentul a avizat candidaturile pentru conducerea Radioului public. Guvernul a propus-o pe Ioana Dogioiu

<1 minut de citit Publicat la 21:43 17 Noi 2025 Modificat la 21:43 17 Noi 2025

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a fost propusă în conducerea SRR. Foto: Agerpres.

Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizaţi, luni seara, de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, informează Agerpres. Anterior, toţi candidaţii au fost audiaţi.

Au fost, astfel, validaţi prin vot: Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) şi Alexandru Ioan Şerbănescu (titular) - din partea PSD; Maria Muntean (titular) şi Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant) - din partea AUR; Vlad Mircea Pufu (titular) şi Alexandra Bogdan (supleant) - din partea PNL; Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) şi Cristian-Gabriel Seidler (supleant) - propuşi de USR; Annamaria Bodoczi (titular) şi Katalin Demeter (supleant) - din partea UDMR.

Din partea preşedintelui României, au fost validaţi de comisii Dragoş-Gabriel Pătlăgeanu (titular) şi Camelia-Tatiana Ilie (supleant), iar din partea Guvernului, Nadina-Ioana Dogioiu (titular) şi Daniela-Elena Sălbatecu (supleant).

Din partea salariaţilor SRR au fost validaţi: Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăuş (supleant) şi Laurenţiu-Marius Olteanu (supleant).

Din partea minorităţilor au fost avizaţi Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) şi Mirela Antoanela Petrescu (supleant).

Noii membri în CA al SRR vor fi validaţi de senatori şi deputaţi, marţi, într-o şedinţă comună a Parlamentului.