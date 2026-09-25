Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” prezintă Columbia. Revista și două monede, de luni, la chioșcuri!

Numărul 27 al colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” te invită să descoperi Columbia, istoria sa fascinantă și monedele de 10 și 20 de pesos.

Țara cu ieșire la două oceane

Numărul 27 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” revine în America de Sud, pentru a ne face cunoștință cu Columbia, singura țară de pe acest continent care are litoral atât la Oceanul Pacific, cât și la Oceanul Atlantic. Cu o suprafață de peste un milion de km², Columbia este a patra națiune ca mărime din America de Sud și a treia cea mai populată din America Latină, după Brazilia și Mexic.

Istoria sa începe cu mii de ani în urmă, așa cum reiese din dovezile arheologice ale trecutului său indigen. Mai bine de 12 culturi au locuit de-a lungul timpului pe teritoriul columbian înainte de sosirea conchistadorilor spanioli și au lăsat în urmă mărturii ale unui nivel ridicat de dezvoltare: orașe și drumuri de piatră, statui, urne funerare și piese rafinate din aur și ceramică. Istoria colonială columbiană, cuprinsă între 1499 și 1810, a fost marcată de numeroase atacuri ale piraților și de revolte interne, care au culminat cu Mișcarea Comunero, primul pas către independența națională față de Coroana Spaniolă. Citiți revista pentru a afla multe alte informații interesante despre evoluția Columbiei după ce a devenit independentă, despre cum a ajuns să fie cunoscută drept țara drogurilor, dar și ce atuuri are în prezent pentru a se dezvolta și a face uitați anii de instabilitate și lipsă de siguranță.

Pesos columbieni

Pentru colecționari, acest număr aduce două monede columbiene de 10 și, respectiv, 20 de pesos. Aversul ambelor prezintă stema columbiană, cu un condor andin cu aripile întinse ținând o cunună de laur în cioc. Ghearele sale se sprijină pe o panglică pe care se află înscrise cuvintele „Libertate și Ordine”, motto-ul națiunii.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” are ca subiect în acest număr monedele vikingilor și aduce detalii inedite din istoria acestor războinici nordici. Descoperiți care era relația acestora cu banii și de ce, deși au reprezentat o verigă esențială în dezvoltarea economiei și a comerțului în Europa de Vest, vikingii nu au avut monedă proprie până în secolul al X-lea, când au fost bătute primele monede în Danemarca.

Numărul 27– Columbia este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 28 septembrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!