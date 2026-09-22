Ce se întâmplă cu cărțile pe care nu le mai citești? Vinde-le, donează-le sau dă-le mai departe!

Cărțile pe care nu le mai citești pot primi o a doua viață: le poți vinde, dona sau recicla, în funcție de starea și valoarea lor. Sursa foto: pexels.com

Cărțile au obiceiul de a ocupa spațiu pe nesimțite: mai întâi un raft, apoi altul, mai târziu o cutie sub birou, o grămadă pe pervaz și un raft pe care e mai bine să nu-l mai atingi. Unele rămân cu noi ani de zile. La altele nu ne vom mai întoarce niciodată. Există și cărți care au contat cândva, dar care astăzi doar adună praf.

Și atunci apare întrebarea: ce să facem cu cărțile pe care nu le mai citim, astfel încât să nu ajungă din greșeală la gunoi?

Aruncarea cărților la deșeurile menajere obișnuite nu ar trebui să fie prima opțiune. Merită să o consideri o ultimă soluție, pentru situațiile în care o carte nu mai poate fi donată, vândută sau reciclată. Chiar dacă o anumită carte nu mai are nicio valoare pentru noi, pentru altcineva ar putea fi o descoperire interesantă, un material de studiu, un cadou, o sursă de cunoaștere sau pur și simplu o lectură plăcută de weekend. Ideal ar fi să le duci la cel mai apropiat anticariat de cărți.

Nu merită să păstrăm cărți doar din sentimentul de vinovăție. Pe scurt, dacă nu vrem să le citim, dacă nu se mai potrivesc stilului nostru de viață și dacă ocupă spațiu de ani de zile, s-ar putea ca ele să fie mult mai utile altcuiva.

Mai întâi, sortează cărțile, dar fără a cădea în capcana sentimentalismului

Dar, înainte de a căuta un loc pentru cărți, trebuie să le sortăm. Nu în funcție de criterii precum „frumos” sau „urât”, ci în funcție de ce se poate face efectiv cu ele. Cea mai simplă metodă este să faci trei grămezi.

Prima: cărțile care rămân. Sunt cele la care ne întoarcem, cele care înseamnă ceva pentru noi sau pe care pur și simplu vrem să le păstrăm la îndemână.

A doua: cărțile de vândut la anticariatele de cărți: cele în stare bună, complete, fără pagini pătate de apă, fără mucegai și fără miros puternic de pivniță. Genul de cărți pe care cineva le poate citi fără a avea senzația că a primit o problemă în loc de un cadou. Pot fi titluri căutate, alături de albume de artă, beletristică populară, manuale, benzi desenate, serii și ediții de colecție ș.a.

A treia: exemplarele deteriorate. Cele care se dezmembrează, sunt umede, incomplete sau pline de mâzgălituri care împiedică lectura normală. Pentru ele, soluția corectă este sortarea adecvată: reciclarea cărților vizează elementele din hârtie curată și uscată, în timp ce exemplarele umede, mucegăite sau foarte murdare trebuie gestionate conform normelor locale de colectare a deșeurilor.

O astfel de sortare clarifică imediat situația. În loc să privim o grămadă uriașă și să ne întrebăm „ce să fac cu ea?”, avem la dispoziție câteva opțiuni simple.

Cărțile folosite pot primi o a doua șansă

Cărțile folosite nu sunt inferioare celor noi. Adesea, ele au un farmec aparte: o dedicație pe prima pagină, colțuri ușor uzate, un bilet vechi de ani de zile găsit între pagini. Bineînțeles, cu condiția să fie încă în stare bună pentru a fi citite.

Cea mai mare greșeală atunci când renunțăm la cărți este să le tratăm ca pe o masă uniformă. Totuși, vom aborda diferit un roman de acum cinci ani față de o enciclopedie din anii '90, față de un manual universitar sau față de un ghid practic intens răsfoit, dar devenit între timp depășit.

De aceea, înainte de a le vinde, merită să verificăm dacă există un potențial destinatar pentru cartea respectivă. Literatura beletristică, reportajele, romanele polițiste, cărțile fantasy, cele pentru copii, albumele de artă, benzile desenate și ghidurile mai recente își găsesc, de obicei, mai ușor o nouă casă. Este adesea mai dificil în cazul manualelor foarte vechi, al instrucțiunilor de utilizare perimate, al ghidurilor juridice învechite sau al edițiilor școlare puternic uzate.

Asta nu înseamnă că nu au nicio valoare. Înseamnă doar că trebuie să alegi calea potrivită pentru ele.

Ce să faci cu cărțile vechi pe care nu vrei să le păstrezi

Ce să faci cu cărțile vechi dacă nu-și mai găsesc locul în biblioteca de acasă? Mai întâi, le verificăm starea și subiectul. O carte veche nu este neapărat și una valoroasă. Acest aspect contează, deoarece s-au creat multe mituri în jurul organizării locuinței. Nu orice ediție cu pagini îngălbenite este o raritate. Nu orice serie de acum câteva decenii va prezenta interes pentru un anticariat. Nu orice enciclopedie mai are valoare practică în ziua de azi.

Dacă sunt bine întreținute, le poți vinde la anticariat. Cărțile de care nu mai ai nevoie îți pot aduce bani, iar dacă ai un număr mai mare de exemplare, acestea „pot forma” o sumă considerabilă.

Dacă sunt deteriorate, umede sau incomplete, este mai bine să nu transmiți problema mai departe. Uneori, cărțile deteriorate pot fi folosite în mod creativ: pentru colaje, proiecte artistice, scenografie, decorațiuni sau ateliere de lucru. Totuși, trebuie să știi când să te oprești: nu orice carte trebuie transformată într-un obiect decorativ. Uneori, reciclarea este alegerea cea mai onestă.

De asemenea, este o idee bună să verifici dacă în cărțile vechi există însemnări, fotografii, documente sau semne de carte. Scrisori, cărți poștale, chitanțe, frunze presate, bilete vechi și, uneori, notițe personale rămân adesea uitate în interiorul cărților. Înainte de a oferi cuiva o cutie întreagă, merită să răsfoiești rapid exemplarele.

Este un detaliu mărunt, dar te scutește de surprize neplăcute mai târziu.

Cum pregătim cărțile pentru a le vinde

Înainte de a duce cărțile la anticariat merită să le ștergem de praf, să le răsfoim și să le grupăm pe tematici. Nu trebuie să fie o operațiune complicată; câțiva pași simpli sunt suficienți.

Verificăm dacă volumul are toate paginile. Îndepărtăm notițele personale, foile volante, fotografiile și documentele. Curățăm coperta cu o cârpă uscată. Grupăm titlurile pe categorii: ficțiune, cărți pentru copii, materiale educative, albume de artă, ghiduri, manuale.

Când ducem un număr mai mare de cărți la anticariat este bine să etichetăm cutiile. O cutie marcată este mult mai utilă decât una plină cu titluri amestecate. De asemenea, împachetăm cărțile strâns, dar fără a le forța. Colțurile pot fi protejate cu hârtie sau carton. Cărțile se pot deteriora dacă se mișcă liber în interiorul cutiei.

Iar dacă stai pe gânduri ce să alegi - vânzarea sau reciclarea - nu există un singur răspuns valabil pentru toate cărțile. Cea mai bună decizie depinde de starea cărților, de vechimea ediției și de timpul pe care dorim să-l alocăm.

Nu omite însă ceva important: cărțile nu trebuie neapărat să ajungă la gunoi, deoarece altcineva abia așteaptă să le găsească la anticariat!