De ce ai nevoie de mai multe ședințe de epilare definitivă cu laser

Epilarea definitivă cu laser necesită mai multe ședințe deoarece firele de păr se află în etape diferite de creștere, iar laserul acționează cel mai eficient asupra celor aflate în faza activă. Sursa foto: freepik

Ai făcut prima ședință de epilare definitivă și, după câteva zile, încă vezi fire de păr în zona tratată. Nu înseamnă că laserul nu a funcționat. Firele pe care le vezi nu se află toate în aceeași etapă de creștere, iar laserul acționează cel mai eficient asupra celor aflate în faza potrivită. De aici pornește și nevoia unui tratament format din mai multe ședințe.

Ce se întâmplă cu firul de păr în timpul tratamentului?

Părul trece prin trei etape principale. În faza anagenă crește activ, apoi urmează faza catagenă, de tranziție, și faza telogenă, de repaus.

La procedura de epilare definitivă laser interesează în mod special faza anagenă. În această perioadă, firul este conectat activ la structurile foliculului, iar melanina din fir absoarbe energia laserului. Energia se transformă în căldură și afectează structurile responsabile de creșterea părului.

Problema este că, în ziua programării, doar o parte dintre firele din zona tratată se află în această etapă. Celelalte vor intra în faza activă mai târziu. Următoarele ședințe sunt programate tocmai pentru a le putea trata pe măsură ce ajung în momentul potrivit al ciclului de creștere.

De ce mai vezi fire după ședință?

Nu te aștepta ca pielea să rămână complet lipsită de păr imediat după procedură. Unele dintre firele tratate rămân pentru o perioadă în folicul și sunt eliminate treptat. În cazul procedurii realizate cu Elysion Pro, de exemplu, acest proces se observă în aproximativ două săptămâni.

Între timp, vor începe să apară și fire care nu erau în faza activă la ședința precedentă. Pe măsură ce tratamentul avansează, poți observa că părul este mai rar, iar unele fire sunt mai fine. Rezultatul diferă însă în funcție de zonă, culoarea și grosimea firului, nuanța pielii, statusul hormonal și răspunsul individual la tratament.

De ce trebuie să respecți intervalul dintre ședințe?

Mai repede nu înseamnă neapărat mai eficient. Dacă faci următoarea ședință prea devreme, multe dintre firele pe care vrei să le tratezi s-ar putea să nu fi intrat încă în faza activă. În protocolul Elysion Pro, ședințele de epilare definitivăsunt programate la aproximativ opt săptămâni, fiind recomandate minimum șase ședințe. Intervalul permite unei noi serii de fire să ajungă în etapa în care poate răspunde la laser.

Cele șase ședințe reprezintă un reper, nu un număr care garantează același rezultat pentru toate persoanele. Unele zone pot răspunde mai repede, în timp ce altele pot necesita ședințe suplimentare. Grosimea și culoarea firelor, zona tratată și factorii hormonali pot influența ritmul în care părul se reduce.

De ce nu trebuie să smulgi firele între ședințe?

Dacă apar fire între două programări, le poți rade, dar nu le smulge cu ceară, epilatorul sau penseta. Laserul are nevoie de pigmentul din fir pentru ca energia să ajungă la structurile foliculului. Înainte de începerea tratamentului, se recomandă să fi trecut cel puțin trei săptămâni de la ultima epilare prin smulgere.

Așadar, nu analiza rezultatul după prima săptămână Respectă intervalele recomandate și urmărește evoluția de la o ședință la alta. La epilare definitiva, rezultatul se construiește pe parcurs, pe măsură ce sunt tratate succesiv firele care intră în faza activă.