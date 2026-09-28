Colecția „Puterea Pietrelor”: Acvamarin – piatra curajului, primul pandantiv din colecție, din 30 septembrie!

Descoperă „Puterea Pietrelor”, o colecție de reviste cu pietre naturale ce pot fi purtate ca pandantive, fiecare însoțită de certificat de autenticitate.

Cu certificat de autenticitate

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie”, alcătuită din reviste însoțite de pietre naturale ce pot fi purtate ca pandantive, se va lansa în premieră, în România, în 30 septembrie. Este o colecție ce aduce o serie de pietre splendide, șlefuite cu grijă pentru a le păstra virtuțile și energia. Fiecare piatră din colecție este însoțită de un Certificat de Autenticitate emis de De Agostini Publishing, care atestă că este 100% naturală și oferă informații despre originea și caracteristicile sale. Selectată manual, fiecare piatră este unică prin formă, nuanțe și particularități naturale. Pietrele sunt prevăzute cu o agățătoare, care îți permite să le porți ca pandantiv, iar prin contactul cu pielea vei beneficia de întregul lor potențial energetic.

Cum păstrați pietrele

Revistele, realízate cu ajutorul unor specialiști și terapeuți holistici,vin cu multe informații interesante despre fiecare tip de piatră, explicând calitățile lor energetice și cu ce nevoi umane pot fi asociate. Citiți să descoperiți ce pietre sunt legate de prosperitate, dar și care sunt cele legate de dragoste, bunăstare sau protecție.

Găsiți în reviste și sfaturi pentru întreținerea pietrelor și mineralelor, dar și detalii despre originile lor şi cum au fost folosite în scopuri terapeutice de-a lungul timpului. În plus, aflați diverse curiozităţi ştiinţifice, obiceiuri şi tradiţii legate de pietre şi minerale.

Numărul 1, Acvamarin, Piatra curajului, este dedicat acestui mineral a cărui culoare amintește de valurile oceanului și care mai este numit și talismanul mării. Încă din antichitate, marinarii credeau în puterea protectoare a acestei pietre pe care o luat cu ei în călătorii pentru a-i feri de rău de mare și de furtuni. Descoperiți și ce reprezenta acvamarinul pentru diverse culturi. Cu numărul 1, care va avea un preț special, primiți și un lănțișor cadou.

Numărul 1– Puterea pietrelor. Acvamarin este disponibil la chioșcurile de ziare, de miercuri 30 septembrie, la prețul de lansare de 9.99 lei!