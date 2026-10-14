Cum porți ghetele bărbătești în ținute casual, office și de weekend

Descoperă ce modele, culori și materiale să alegi în funcție de stil, sezon și ocazie, pentru combinații moderne și echilibrate. Sursa foto: shutterstock.ro

O pereche potrivită de ghete schimbă rapid direcția unei ținute. Jeanșii și un tricou simplu capătă un aspect mai îngrijit cu ghete Chelsea, iar pantalonii chino pot părea prea relaxați dacă îi porți cu o pereche masivă, inspirată de stilul utilitar. Modelul, culoarea și croiala pantalonilor trebuie să funcționeze împreună.

Fie că alegi o ținută pentru tine sau cauți idei pentru partenerul tău, ghidul de mai jos te ajută să combini ghetele bărbătești pentru birou, plimbări în oraș, întâlniri și escapade de weekend. Urmărește pașii, compară proporțiile și testează combinațiile care se potrivesc stilului personal.

Alege modelul de ghete după tipul ținutei tale!

Modelul ghetei stabilește cât de relaxată sau de îngrijită pare ținuta. Pentru birou și întâlniri, alege modele cu linii curate, talpă subțire și piele netedă. Pentru zile libere, poți purta ghete bărbați cu șireturi, tălpi mai groase sau detalii inspirate din zona workwear.

Ghetele Chelsea au laterale elastice și un design simplu. Cele negre, din piele netedă, merg bine cu pantaloni din stofă și sacouri. Variantele maro, cognac sau taupe completează ușor jeanșii și chinos. Ghetele cu șireturi se potrivesc cu ținute casual, mai ales dacă au talpă solidă. Modelele fine, cu vârf simplu, intră și în combinații business casual. Ghetele desert și chukka au un profil jos și apar frecvent în piele întoarsă. Le poți purta în primăvară, toamnă sau în serile răcoroase de vară. Ghetele brogue includ perforații decorative și au un aer mai clasic. Asortează-le cu chinos, pantaloni din stofă și cămăși simple. Ghetele western atrag atenția prin formă și detalii. Lasă restul ținutei simplu: jeanși drepți, tricou uni și cămașă din denim.

Materialul contează la fel de mult. Pielea netedă se potrivește mai bine situațiilor formale, iar pielea întoarsă creează o ținută relaxată.

Asortează ghetele cu jeanși, chinos și pantaloni din stofă!

Croiala pantalonilor trebuie să echilibreze volumul ghetei. Un tiv care cade natural peste partea superioară a ghetei arată bine în majoritatea cazurilor. Dacă pantalonii sunt prea lungi, se strâng pe gleznă și ascund încălțămintea. Dacă sunt foarte mulați, pot crea un contrast nepotrivit cu o talpă groasă.

Poartă jeanși slim, straight sau tapered cu Chelsea, chukka și ghete cu șireturi. Jeanșii bleumarin arată bine cu ghete maro, iar cei negri merg cu modele negre, bordo sau gri închis. Alege chinos pentru ținute smart casual. Pantalonii bej, kaki, bleumarin sau gri se combină ușor cu ghete maro închis, cognac ori negre. De exemplu, chinos bleumarin, cămașă albă și ghete cognac formează o ținută potrivită pentru o ieșire de zi. Păstrează ghetele fine pentru pantalonii din stofă. Chelsea negre, brogue maro închis sau ghete cu șireturi discrete merg cu pantaloni gri-antracit și sacouri bleumarin.

Evită să bagi pantalonii în ghete în ținutele urbane sau office. Această alegere funcționează mai bine cu pantaloni cargo și ghete utilitare, într-un context outdoor.

Construiește ținute casual pentru fiecare zi!

Ghetele pot înlocui sneakersii în zilele în care vrei o ținută mai bine conturată, fără să pară prea formală. Începe cu piese pe care le porți deja frecvent: jeanși, tricouri, pulovere, hanorace simple, overshirts și jachete.

Dacă vrei să compari modele și culori înainte de alegere, poți explora selecția de ghete barbati. Uită-te la tipul tălpii, forma vârfului și material, apoi alege o pereche care se potrivește hainelor deja existente în garderobă.

Pentru oraș, combină jeanși negri sau bleumarin cu tricou uni, geacă bomber și Chelsea negre. Este o formulă simplă pentru cină, film sau o întâlnire relaxată. Pentru toamnă, poartă jeanși drepți, pulover tricotat și ghete desert bej ori maro. Nuanțele crem, camel, verde-oliv și bordo se armonizează bine în această combinație. Pentru stil urban, alege jeanși straight, hanorac fără imprimeuri mari, parka și ghete cu talpă mai groasă. Lasă ghetele în centrul ținutei și limitează accesoriile. Pentru un casual mai îngrijit, poartă o cămașă oxford, jeanși închiși la culoare și ghete maro. Adaugă un pulover fin dacă temperatura scade.

Poartă ghetele la birou fără să încarci ținuta!

La birou, ghetele trebuie să arate curate și bine întreținute. Alege piele netedă, talpă discretă și culori ușor de asortat. Negrul, maroul închis și bordo închis sunt alegeri stabile pentru ținute office.

Într-un mediu business casual, poartă pantaloni chino gri sau bleumarin, cămașă albă și sacou. Completează cu Chelsea negre sau maro închis. Alege o curea într-o nuanță apropiată de încălțăminte. Pentru un birou cu dress code relaxat, combină pantaloni chino, cămașă oxford și pulover cu decolteu rotund. Ghetele cu șireturi fine sau Chelsea din piele întoarsă merg bine, dacă vremea este uscată. Cu costum, poartă ghete cu vârf discret și talpă subțire. Costumul bleumarin se potrivește cu maro închis, cel gri cu negru sau bordo, iar costumul negru cere de regulă ghete negre.

Evită tălpile foarte groase, cataramele mari și modelele inspirate de drumeție la interviuri sau întâlniri cu clienți. Pentru rezultate stabile, păstrează ținuta sobră și verifică dacă tivul pantalonilor cade corect.

Alege combinații potrivite pentru weekend!

În weekend poți testa culori, texturi și croieli mai relaxate. Totuși, activitatea dictează alegerea: o pereche de Chelsea din piele netedă nu este practică pentru o zi lungă pe teren umed, iar ghetele robuste pot părea prea grele la un brunch.

Pentru brunch sau o plimbare, poartă jeanși drepți, tricou simplu, overshirt și ghete chukka ori Chelsea maro. Dacă vrei o variantă mai îngrijită, schimbă jeanșii cu chinos bej. Pentru o cină, alege jeanși negri, maletă gri sau crem, palton drept și Chelsea negre. Menține paleta restrânsă la două sau trei culori. Pentru city break, combină pantaloni cargo simpli sau denim drept cu tricou, jachetă ușoară și ghete cu șireturi. Poartă perechea câteva zile înainte de plecare, ca să verifici confortul. Pentru un eveniment casual de zi, poartă chinos deschiși, cămașă, sacou relaxat și ghete brogue sau Chelsea. Lasă acasă denimul foarte decolorat și hanoracele cu logo-uri mari.

Adaptează ghetele la sezon și la vreme!

Iarna cere materiale rezistente, talpă cu aderență și spațiu suficient pentru șosete mai groase. Combină ghete cu șireturi, jeanși, pulover gros și parka pentru ieșirile de zi. La birou, păstrează pantalonii din stofă, paltonul și Chelsea din piele netedă.

Toamna și primăvara permit mai multe combinații cu piele întoarsă, nubuc și tonuri pământii. Poți porni de la jeanși, cardigan și ghete desert sau de la chinos, cămașă și Chelsea maro. Dacă vrei să înțelegi mai bine de ce țesătura denimse potrivește cu ghetele casual, observă textura sa densă și aspectul relaxat.

Vara, poartă ghete doar seara sau în zile răcoroase. Alege chukka și desert boots în nuanțe deschise, cu pantaloni din bumbac sau jeanși subțiri. Evită modelele grele și șosetele groase.

Privește ținuta într-o oglindă înainte să pleci: pantalonii nu trebuie să acopere complet ghetele, iar cureaua trebuie să se armonizeze cu ele. Experimentează cu două-trei combinații din garderobă și salvează formulele care îți plac pentru diminețile aglomerate.