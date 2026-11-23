5 minute de citit Publicat la 09:36 23 Noi 2026 Modificat la 09:36 23 Noi 2026

Descoperă 5 idei de preparate tradiționale românești pentru un prânz în familie sau cu prietenii, de la sarmale și friptură de porc la pui la ceaun, tocăniță de ciuperci și plăcintă. Sursa foto: shutterstock

O masă cu specific tradițional poate fi bogată în gusturi și arome, fără să presupună rețete complicate sau ore întregi petrecute în bucătărie chiar înainte de sosirea invitaților. Câteva preparate alese, ingrediente proaspete și o organizare atentă sunt suficiente pentru un meniu pe placul familiei și al prietenilor.

Poți combina mâncăruri consistente, garnituri simple și murături. Ține cont și de anotimp: legumele proaspete sunt potrivite vara, în timp ce garniturile calde completează mesele. Iată cinci idei pentru un prânz românesc potrivit familiei și prietenilor.

1. Sarmale în foi de varză, cu mămăligă și smântână

Sarmalele sunt potrivite mai ales atunci când vrei să pregătești o parte din meniu cu o zi înainte. Timpul petrecut la rece permite aromelor să se întrepătrundă, iar încălzirea lentă păstrează textura și gustul preparatului.

Pentru umplutură, folosește carne tocată de porc sau un amestec de porc și vită. Adaugă orez spălat, ceapă călită ușor, puțin bulion, cimbru, piper și boia dulce. Varza murată oferă gustul caracteristic, în timp ce foile de varză dulce sunt o alternativă potrivită în sezonul cald. Dacă varza este foarte sărată, clătește-o înainte de folosire.

Pune câte puțină umplutură pe fiecare foaie și rulează sarmalele fără să le strângi excesiv, deoarece orezul se umflă în timpul fierberii. Așază-le în straturi, peste varză tocată, și adaugă apă sau supă până aproape de nivelul sarmalelor. Fierbe-le încet, la foc mic sau în cuptor, aproximativ două ore.

Servește-le fierbinți, alături de mămăligă, smântână și ardei iute. Dacă le pregătești cu o zi înainte, răcește-le rapid și păstrează-le la frigider, în vasul acoperit. Pentru o variantă fără carne, poți pregăti umplutura din ciuperci tocate, orez, ceapă și nucă mărunțită.

2. Friptură de porc la tavă, cu usturoi și cartofi copți

Friptura de porc este o alegere potrivită pentru mesele în familie, mai ales când ai de servit mai multe persoane. Alege bucata de carne în funcție de preferințe: ceafa are mai multă grăsime și rămâne suculentă, pulpa este mai slabă, iar cotletul cu os poate fi prezentat frumos pe un platou.

Condimentează carnea cu sare, piper, boia dulce, cimbru, usturoi zdrobit și puțin muștar. Unge-o cu amestecul obținut și las-o la frigider, într-un vas acoperit. Așaz-o într-o tavă cu apă și coace-o acoperită, la 170-180 de grade Celsius. Spre final, îndepărtează capacul sau folia, pentru ca suprafața cărnii să se rumenească. Stropește-o cu sosul din tavă și las-o să se odihnească zece minute înainte de feliere.

Cartofii copți cu usturoi și pătrunjel sunt o garnitură simplă, dar poți alege și varză călită, sfeclă cu hrean sau o salată verde. Pentru cartofi rumeniți uniform, taie-i în bucăți apropiate ca mărime și întoarce-i o dată în timpul coacerii. Dacă vrei să completezi meniul cu un aperitiv cald, poți urmări modul de preparare pentru pastrama de oaie la tigaie. Servește pastrama în felii subțiri, cu ceapă roșie, pâine de casă și murături.

3. Pui la ceaun, cu mujdei și mămăligă

Puiul la ceaun se potrivește unei mese relaxate, mai ales dacă ai posibilitatea să gătești în aer liber. Pentru un rezultat fraged, alege pulpe cu os și piele. Sarea, piperul, boiaua și usturoiul sunt suficiente pentru a pune în valoare carnea.

Încinge ulei sau untură într-un ceaun încăpător, apoi adaugă carnea în tranșe. Evită să umpli vasul de la început, deoarece temperatura grăsimii poate scădea, iar puiul va lăsa lichid în loc să se rumenească. Întoarce bucățile periodic, până când sunt bine pătrunse și rumenite.

Mujdeiul poate fi preparat simplu, din usturoi pisat, sare, ulei și apă călduță. Dacă preferi un gust mai delicat, amestecă usturoiul cu iaurt și puțin mărar. Mămăliga caldă completează preparatul, iar roșiile, castraveții murați și salata de ceapă aduc prospețime.

4. Tocăniță de ciuperci cu mămăligă

O tocăniță de ciuperci aduce varietate într-un meniu în care predomină preparatele din carne. Poate fi fel principal pentru cei care preferă o masă fără carne sau garnitură caldă. Champignon au un gust discret și se gătesc repede, pleurotus oferă o textură mai fermă, iar hribii adaugă o aromă intensă.

Curăță ciupercile și taie-le în bucăți potrivite, apoi gătește-le într-o tigaie largă, bine încinsă. Dacă pregătești o cantitate mare, lucrează în două tranșe. Ciupercile elimină apă, iar spațiul suficient din vas ajută lichidul să se evapore, fără ca ingredientele să fiarbă în suc propriu. Adaugă ceapă, ardei gras, usturoi, bulion, cimbru, piper și o foaie de dafin. Lasă sosul să scadă la foc mic.

Pentru o consistență mai densă, pasează câteva ciuperci împreună cu puțin sos și amestecă pasta obținută înapoi în tigaie. La final, presară mărar sau pătrunjel proaspăt. Servește tocănița cu mămăligă, iar dacă dorești porții mai sățioase, adaugă fasole albă fiartă.

5. Plăcintă la tavă, cu brânză sau mere

Plăcinta la tavă este un desert potrivit pentru mesele cu mai mulți invitați, deoarece se porționează ușor și poate fi pregătită înainte de servire. Alege umplutura cu brânză sau mere, ori o variantă sărată.

Pentru plăcinta dulce cu brânză, amestecă brânză de vaci bine scursă cu ouă, iaurt, zahăr și vanilie. Pentru o versiune sărată, combină brânza de vaci cu telemea rasă, ou și mărar. Așază foile într-o tavă unsă, distribuie umplutura uniform și acoperă cu alte foi, unse pe rând cu unt topit sau ulei.

Dacă preferi plăcinta cu mere, alege fructe ușor acrișoare, care își păstrează aroma după coacere. Rade-le, stoarce excesul de suc și călește-le câteva minute cu zahăr și scorțișoară. Lasă compoziția să se răcească înainte de a o întinde peste foi. Coace plăcinta până când foile capătă o nuanță aurie, apoi las-o să se tempereze înainte de tăiere.

Cum organizezi meniul fără aglomerație în bucătărie?

O masă reușită ține și de felul în care îți împarți timpul. Nu este nevoie să pregătești toate preparatele în ziua întâlnirii. Sarmalele, tocănița și plăcinta pot fi gătite cu o zi înainte, apoi păstrate în recipiente acoperite, la frigider. În ziua servirii, încălzește-le corespunzător și ocupă-te de friptură, cartofi și mămăligă, care sunt mai bune proaspăt pregătite.

Planifică folosirea cuptorului și a aragazului, pentru ca preparatele să fie gata la timp. Pregătește dinainte ingredientele pentru mujdei și salate. Smântâna, brânza și sosurile pot fi puse separat pe masă, pentru ca fiecare invitat să își aleagă garnitura și combinația preferată. Folosește platouri și boluri de dimensiuni potrivite, fără să încarci masa cu toate vasele deodată. Poți completa decorul cu șervete simple și pâine proaspătă.

Oferă cantități moderate și lasă suficient loc pentru desert. Păstrează o opțiune fără carne și servește separat sosurile intense, astfel încât fiecare să își poată alcătui farfuria după gust.

Alege rețetele în funcție de numărul invitaților și de timpul disponibil. Legumele, murăturile și verdețurile echilibrează preparatele consistente, iar mâncărurile pregătite în avans îți lasă mai mult timp pentru cei dragi. Cu puțină organizare, prânzul devine un moment plăcut, fără grabă.