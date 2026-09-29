Machiajul cu ochelari: ce aplici mai puțin pe nas și ce muți spre pomeți

3 minute de citit Publicat la 13:56 29 Sep 2026 Modificat la 13:56 29 Sep 2026

Porți ochelari zilnic? Descoperă cum îți poți adapta machiajul pentru a evita urmele de pe ramă, excesul de sebum și transferul produselor pe lentile. Sursa foto: Pexels, Geovane Souza

Ridici ochelarii pe frunte ca să citești o etichetă din magazin, iar când îi cobori la loc vezi pe lentilă o dâră fină de fond de ten. Pe puntea nasului au rămas două urme lucioase, în punctele în care s-au sprijinit plăcuțele.

De ce cedează machiajul tocmai acolo? Pentru că în același loc se adună presiunea constantă a ramei, sebumul de pe zona T și gestul pe care îl repeți de zeci de ori pe zi, când îți urci ochelarii cu degetul. În continuare, îți arătăm ce se schimbă în rutina de machiaj când porți ochelari zilnic.

Începe de la punctele în care rama atinge pielea

Trei zone suportă contactul permanent: puntea nasului, pielea de lângă tâmple, unde apasă brațele ramei, și, la ramele mai mari, partea de sus a pomeților. Pe acestea, un strat gros de produs are cele mai mari șanse să ajungă pe lentilă.

Câteva ajustări care se simt din prima zi:

● aplică pe puntea nasului un strat mai subțire decât pe obraji;

● lasă fiecare strat să se așeze înainte de a-l aplica pe următorul, ca produsul de dedesubt să nu rămână umed sub ramă;

● curăță plăcuțele nazale seara, cu un șervețel umed, pentru că sebumul și pigmentul rămân pe silicon;

● verifică potrivirea ochelarilor, fiindcă o ramă care alunecă în jos freacă pielea pe o suprafață mai mare;

● privește rezultatul cu ochelarii pe nas, fiindcă așa arată machiajul tău în realitate.

Tratează zona nasului separat de restul feței

Pe centrul feței, presiunea și sebumul lucrează împreună, iar produsul aplicat direct pe piele se mută pe silicon în câteva ore. Baza de machiaj intervine tocmai aici: aplicată în strat subțire pe zona T, netezește suprafața și dă fondului de ten un suport pe care să rămână.

Formulele diferă în funcție de caracteristicile pielii tale. Cele cu control al sebumului sunt calibrate pentru tenul gras și mixt, care lucește primul pe nas. Cele cu efect de estompare uniformizează vizual porii dilatați din zona centrală, unde lentila îi scoate în evidență. Cele hidratante răspund tenului uscat, care are nevoie de aderență și de confort în același timp. Efectul final se alege după aspectul pe care îl urmărești, mat, semi-mat, natural sau luminos, și diferă de la o formulă la alta.

Un strat foarte fin este suficient. Cantitatea în plus lucrează împotriva ta exact în punctul de contact.

Adaptează machiajul ochilor la ce face lentila

Lentilele pentru miopie micșorează optic ochiul, mai vizibil la dioptrii mari. Cele pentru hipermetropie îl măresc, așa că scot în evidență și marginile estompate insuficient.

Ce se schimbă concret:

● la miopie, definește linia genelor cu un contur bine trasat și aplică mascara pe lungime, ca privirea să câștige deschidere;

● la hipermetropie, păstrează liniile fine și estompează fardul cu răbdare, pentru că lentila arată totul de aproape;

● compensează umbra lăsată de ramă sub ochi cu un corector cu o nuanță mai deschisă decât fondul de ten, tapotat cu degetul inelar;

● ondulează genele cu un clește înainte de mascara, ca vârfurile să rămână departe de sticlă.

Aplică mascara de la rădăcină spre vârf și evită să încarci genele cu mai multe straturi. Straturile suplimentare le îngreunează și le aduc în contact cu lentila.

Coboară accentul de culoare sub linia ramei

Rama ocupă vizual treimea de sus a feței, iar ochii sunt deja încadrați de ea. Fardul de obraz aplicat mai jos, pe partea plină a pomeților, și o nuanță ceva mai intensă pe buze echilibrează fața. Cu cât rama e mai groasă și mai vizibilă, cu atât efectul se vede mai bine.

Sprâncenele cer atenție în plus, pentru că multe modele de ramă le traversează sau le atinge. O pudră fină sau un creion cu vârf subțire, aplicate prin mișcări scurte în direcția firelor de păr, ajută la definirea sprâncenelor fără să încarce zona în care rama se suprapune vizual.

Retușul de după-amiază are o ordine care contează:

● preia întâi surplusul de sebum de pe nas cu șervețele matifiante;

● adaugă apoi un strat foarte fin de pudră, cu o pensulă mică;

● lasă restul feței neatins, ca pielea să își păstreze luminozitatea.

Toate ajustările pornesc din același loc, adică din cantitatea de produs de pe zona centrală. Un strat subțire de produs aplicat pe nas cere mai puțină pudră la prânz, iar seara lentilele rămân curate.

Bine de știut: Înainte să pleci de acasă, pune-ți ochelarii, apoi privește-te din profil. Din unghiul acesta se văd urmele de pe puntea nasului și marginile estompate insuficient, adică fix ce vede lumea din fața ta.