Machiajul monocrom elegant: cum îl păstrezi interesant fără să pară prea uniform

Machiajul monocrom devine mai interesant atunci când păstrezi aceeași familie de culori, dar variezi nuanțele, intensitatea și texturile între ochi, obraji și buze. sursa foto: magnific.com

Ai ales aceeași familie de culori pentru pleoape, obraji și buze: poate un piersic delicat, un roz cald sau un ton de prună. La prima vedere, totul se leagă perfect. Privit însă în ansamblu, machiajul poate deveni prea uniform atunci când aceeași culoare apare cu aceeași intensitate și același finish pe toată fața.

Aici stă diferența dintre un machiaj monocrom simplu și unul care are profunzime. Păstrezi aceeași direcție cromatică, dar schimbi intensitatea și textura de la o zonă la alta. Rezultatul rămâne armonios, fără să dea impresia că ai folosit aceeași culoare peste tot.

Pornește de la o familie de culori și variază nuanțele

Alege o culoare care îți place și caută variante apropiate pentru celelalte zone ale feței. Piersicul, rozul, cărămiziul sau tonurile de prună îți oferă suficient spațiu pentru a păstra aceeași direcție cromatică fără să repeți exact aceeași nuanță.

De exemplu, poți folosi un roz mai intens pe buze, aceeași familie de roz într-o variantă mai difuză pe obraji și o nuanță mai deschisă pe pleoape. Sau poți face din ochi zona principală și să duci aceeași culoare, mult mai discret, către obraji și buze.

În felul acesta, toate zonele se leagă între ele, dar fiecare își păstrează propria expresie.

Schimbă textura de la ochi la obraji și buze

Aceeași nuanță arată diferit în funcție de textura produsului. Un fard mat absoarbe mai multă lumină, o textură satinată o reflectă discret, iar una lucioasă atrage imediat atenția asupra zonei în care este aplicată.

Pe pleoape, o nuanță mată în pliul ochiului creează profunzime și se estompează ușor către margini. Pe obraji, o textură cu aspect proaspăt face culoarea să se integreze mai natural în piele. Pe buze, un finish lucios schimbă felul în care se vede aceeași familie cromatică.

Un balsam de buze cu finish satinat sau lucios este potrivit atunci când vrei o culoare discretă, însoțită de un aspect mai luminos. Variantele ușor pigmentate păstrează legătura cu nuanțele folosite pe restul feței, fără să adauge o culoare complet nouă.

Lasă intensitatea să varieze de la o zonă la alta

Aceeași nuanță devine mai puternică pe măsură ce adaugi produs, așa că nu ai nevoie de aceeași cantitate pe pleoape, obraji și buze.

La nivelul obrajilor, începe cu puțin produs și estompează-l spre tâmplă, apoi intensifică nuanța pe pleoape doar acolo unde vrei mai multă profunzime, păstrând marginile bine estompate. Pentru buze, un singur strat lasă culoarea mai transparentă, în timp ce straturile suplimentare îi cresc treptat intensitatea.

Dacă fiecare zonă are aceeași saturație, efectul monocrom devine prea uniform. Lasă una dintre zone să fie mai intensă și păstrează celelalte două mai discrete.

Alege un singur loc în care să aduci mai multă lumină

Când folosești aceeași familie cromatică peste tot, o schimbare de finish este suficientă pentru a crea contrast. Nu ai nevoie să introduci o altă culoare.

Dacă buzele sunt lucioase, păstrează restul machiajului mai discret. Dacă pleoapa are particule luminoase, alege un fard de obraz cu un finish mai temperat. Iar dacă vrei ca obrajii să fie zona care atrage lumina, păstrează buzele într-o textură mai simplă.

Un singur punct luminos este suficient pentru a schimba aspectul întregului machiaj.

Privește machiajul în ansamblu înainte să mai adaugi ceva

De aproape, fiecare zonă poate părea bine lucrată. De la distanță, observi dacă nuanțele se leagă între ele sau dacă ai dus prea multă culoare într-un singur loc.

Privește-te în oglindă de la distanța la care te vezi în mod obișnuit când vorbești cu cineva. Dacă ochii, obrajii și buzele au aceeași intensitate, estompează ușor una dintre zone. Dacă totul pare prea mat, adaugă lumină într-un singur punct, de exemplu pe buze sau pe partea superioară a pomeților.

Machiajul monocrom își păstrează farmecul tocmai atunci când nuanțele rămân în aceeași familie, dar nu sunt tratate identic. Alege o culoare care îți place, variază intensitatea și schimbă texturile de la ochi la obraji și buze. Astfel, păstrezi armonia unei palete simple, dar îi dai suficientă profunzime cât să nu pară uniformă.