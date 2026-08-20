WINBET și marile competiții sportive ale sezonului 2026-2027

Calendarul sportiv 2026–2027 reunește fotbalul european, cele patru turnee de Grand Slam, Formula 1, EuroLeague și NBA, într-un sezon plin de competiții și evenimente sportive. Sursa foto: imagine utilizată sub licență

Sezonul 2026-2027 se anunță unul dintre cele mai dense din ultimii ani. Chiar dacă vara lui 2026 a stat sub semnul Campionatului Mondial, o parte dintre competițiile de club porniseră deja, iar calendarul aduce laolaltă fotbal, tenis, Formula 1 și baschet. Pentru un pasionat de sport, sunt suficiente motive să urmărească atent aproape fiecare weekend, de la serile europene de la mijlocul săptămânii, până la turneele de weekend.

Sezonul combină campionate naționale și intercluburi, patru turnee de Grand Slam, Formula 1 aflată la început de eră tehnică și un sezon european de baschet, toate în același interval, august 2026 - iulie 2027.

Un calendar încărcat, pe mai multe fronturi

Ce face acest sezon special este suprapunerea. Toamna lui 2026 aduce simultan startul cupelor europene la fotbal, al EuroLeague la baschet și ultima jumătate de sezon din Formula 1, în timp ce iarna și primăvara oferă turneele mari de tenis și fazele decisive din fotbal. Practic, de la finalul lui august, până în iulie 2027, rareori există o săptămână fără un eveniment de urmărit. Iar dacă vrei să urmărești totul dintr-un singur loc, pe WINBET poți să pariezi pe fotbal, tenis, baschet și alte sporturi, într-un format ușor de urmărit. Diversitatea calendarului îți permite să alegi competițiile care ți se potrivesc, fără să te limitezi la un singur sport.

Fotbalul european și campionatele interne

Fotbalul rămâne motorul sezonului. Champions League 2026-2027 se joacă în formatul cu faza ligii, cu 36 de echipe; prima etapă a fazei ligii are loc pe 8-10 septembrie 2026, iar finala se dispută pe 5 iunie 2027, la Madrid. În faza ligii, fiecare echipă joacă opt partide, iar clasamentul decide cine merge direct în optimi și cine trece printr-un play-off; ultima rundă a fazei ligii este programată pe 27 ianuarie 2027. Alături de ea, Europa League și Conference League completează serile europene din timpul săptămânii.

În campionatele interne, ritmul diferă. Liga 1 România și celelalte ligi din Europa Centrală și de Est au început mai devreme, încă din vară, în timp ce Premier League pornește mai târziu, pe 21 august 2026, din cauza Campionatului Mondial. Marile ligi, precum La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1, se întind până în mai 2027.

Tenis: cele patru turnee de Grand Slam

Sezonul de tenis oferă toate cele patru turnee de Grand Slam:

US Open 2026, ultimul Grand Slam al anului, pe hard, cu tabloul principal între 30 august și 13 septembrie 2026;

Australian Open 2027, primul major al anului, la Melbourne, între 17 și 31 ianuarie 2027;

Roland Garros 2027, pe zgură, la Paris, între 23 mai și 6 iunie 2027;

Wimbledon 2027, pe iarbă, la Londra, între 28 iunie și 11 iulie 2027.

La toate, meciurile de simplu masculin se joacă după sistemul cel mai bun din cinci seturi, ceea ce poate schimba complet echilibrul unei partide pe parcurs. Calendarul urmează traseul clasic al suprafețelor, de la hardul de la New York și Melbourne, la zgura de la Paris și, în final, iarba de la Londra, fiecare cu propriul stil de joc.

Formula 1: o eră tehnică nouă

Formula 1 traversează un moment aparte. Sezonul 2026 marchează o schimbare majoră de regulament, cu motoare noi, combustibili complet sustenabili, echipe și constructori noi și circuitul din Madrid, programat pe 13 septembrie 2026 ca ultimă cursă europeană a sezonului. Sezonul se încheie la Abu Dhabi, pe 6 decembrie 2026. Pentru pasionați, noua eră tehnică și adaptarea echipelor la mașinile de generație nouă rămân momente de urmărit constant.

Baschet: EuroLeague și NBA

Baschetul acoperă intervalul rece al sezonului. EuroLeague 2026-2027 începe direct cu sezonul regulat, pe 24 septembrie 2026, și se încheie cu Final Four-ul din 28-30 mai 2027; formatul reunește 20 de echipe în meciuri tur-retur. În paralel, sezonul regulat din NBA pornește în toamnă și se încheie, ca de obicei, cu finalele din iunie 2027, cu meciuri aproape în fiecare noapte. Cele două competiții acoperă stiluri diferite de joc, cel european și cel nord-american.

Urmărește sezonul cu echilibru

Un sezon atât de bogat este ușor de urmărit, dar merită abordat cu măsură. Alege competițiile care îți plac cel mai mult, informează-te constant și tratează pariurile sportive ca pe o formă de divertisment. Un plan simplu ajută mai mult decât entuziasmul de moment:

stabilește limite clare de joc și de timp;

concentrează-te pe sporturile pe care le înțelegi cel mai bine;

evită deciziile impulsive în timpul meciurilor.

Pariurile sportive sunt destinate exclusiv persoanelor de peste 18 ani. Folosește instrumentele de control disponibile pe platformele licențiate, precum WINBET și urmărește sezonul 2026-2027 așa cum merită: ca pe un spectacol întins pe tot parcursul anului.