Serie A revine pe 22 august - radiografia noului sezon, top favorite, cote si predicții

Noul sezon din Serie A aduce o nouă luptă pentru titlu între principalele formații ale fotbalului italian.Sursa foto: topbet.ro

Data de 22 august 2026 marchează startul unui nou sezon în Serie A, primul eșalon fotbalistic al Italiei. Cristi Chivu intră în această stagiune din postura de campion al Italiei, cu Inter Milano.

Sunt 3 nume noi ce vor lua startul: Venezia, Frosinone și Monza. În schimb, Cremonese, Hellas Verona și Pisa și-au luat adio de la Serie A. Stagiunea va începe pe 22 august, atunci când de la ora 19:30 sunt programate două meciuri. Campioana Inter va juca acasă în fața celor de la Monza, iar Udinese o va găzdui pe Como.

Inter este mare favorită în noul sezon, cu o cotă de 2.10 în secțiunea de sport a operatorului online TopBet (L1254520W001667 ONJN, 18+). Napoli primește șansa a doua, cu o cotă de 5.50, iar Juventus completează podiumul (6.00). Rivala locală a celor de la Inter, AC Milan, primește o cotă la pariuri de 6.50.

Chivu a reușit eventul

Cristi Chivu a reușit eventul în primul sezon ca antrenor al celor de la Inter Milano. Fostul jucător al celor de la Dinamo București și Universitatea Craiova s-a impus în Serie A și în Cupa Italiei, iar momentan pregătește noua stagiune. Acesta a început întăririle și a adus doi oameni de bază în defensivă, de la Manchester City. John Stones și Manuel Akanji au sosit la pachet.

Cei doi urmează să îi înlocuiască pe Denzel Dumfries și Stefan de Vrij, cei care au plecat la Real Madrid respectiv Panathinaikos. De asemenea, despărțirea de Yann Sommer a fost acoperită de venirea lui Provedel, de la Lazio.

Napoli și Juventus sunt principalele urmăritoare

Napoli reușise să câștige 2 din cele 3 titluri puse în joc în 2022-2025, însă stagiunea precedentă a bifat doar locul secund. Antonio Conte și-a încheiat mandatul pe banca napoletanilor, unde a sosit Massimiliano Allegri. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și-a achiziționat definitiv pe Rasmus Hojlund, Alisson, Santos și Vanja Milinkovic Savic. În schimb Miguel Gutierrez, Giovanni Simeone, Zanoli, Hasa, Zerbin și Juan Jesus și-au încheiat socotelile cu clubul de pe Stadio Diego Armando Maradona .

Pe banca ”Bătrânei Doamne” se află Spalletti, cel care încearcă să aducă primul titlu la Torino din 2020 încoace. Juve este cea mai de succes formație din istoria Serie A, având 36 de trofee. Până acum, campania de achiziții a echipei alb-negre este una destul de spectaculoasă. Au fost aduși oameni în toate compartimentele, pentru a pune umărul la lupta la titlu: Kolo Muani, Alajbegovic, Ekhator, Jeremie Boga și Celik.

Juventus s-a despărțit și de câțiva jucători importanți, precum Timothy Weah, Filip Kostic sau Dusan Vlahovic.

Ruben Amorim, alegerea conducerii de pe San Siro

După un mandat eșuat pe Old Trafford, portughezul Ruben Amorim a preluat-o pe AC Milan. Acesta a reușit deja un transfer important, cel al lui Goncalo Ramos. Dublul câștigător de Champions League a sosit pe San Siro, în schimbul a 74 de milioane de euro. Au fost investite alte 30 de milioane pentru fundașul central al celor de la Lazio, Mario Gila. Mai mult decât atât, Luka Modric și-a prelungit contractul cu echipa. Ajuns la 40 de ani, legendarul mijlocaș croat va mai continua un sezon pe San Siro, în încercarea de a le aduce titlul ”diavolilor”.