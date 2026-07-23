US Open la tenis: calendar, suprafață de joc și sportivi urmăriți

Organizatorii programează în mod tradițional US Open la final de august și început de septembrie

US Open încheie seria turneelor de Grand Slam și atrage anual atenția fanilor din întreaga lume. New York devine, timp de două săptămâni, centrul tenisului mondial, iar meciurile de la Flushing Meadows generează interes atât prin nivelul ridicat al jocului, cât și prin atmosfera intensă din tribune. Calendarul turneului, particularitățile suprafeței de joc și numele care domină ultimele ediții conturează, împreună, imaginea completă a acestui Grand Slam.

Calendarul US Open 2026: date cheie și structură

Organizatorii programează în mod tradițional US Open la final de august și început de septembrie. Pentru 2026, turneul se desfășoară între 23 august și 13 septembrie, iar tabloul principal are loc între 30 august și 13 septembrie.

Turneul include, în ordine cronologică:

· săptămâna calificărilor, cu aproximativ șapte zile înainte de tabloul principal;

· primele patru tururi, în prima săptămână;

· sferturile de finală și semifinalele, în a doua săptămână;

· finala feminină, de regulă sâmbătă;

· finala masculină, duminică.

În primele zile apar deseori surprize, mai ales în confruntările dintre capi de serie și jucători veniți din calificări. Pentru pasionații de tenis, competițiile importante din circuit, inclusiv meciurile de la US Open , rămân în atenție pe tot parcursul sezonului pe hard.

Unde găsești programul zilnic

Pentru actualizări, verifică site-ul oficial al turneului și platformele sportive care afișează scoruri live și statistici detaliate. Pagina dedicată turneului US Open oferă, la rândul ei, informații istorice utile pentru orientare, însă pentru orele exacte de start și eventuale modificări, sursele oficiale rămân reperul principal.

Unde se joacă US Open și ce înseamnă asta pentru jucători

Turneul are loc la USTA Billie Jean King National Tennis Center, în cartierul Queens, New York.

Complexul include:

· Arthur Ashe Stadium, arena principală cu peste 23.000 de locuri;

· Louis Armstrong Stadium, cu acoperiș retractabil și ideal pentru meciuri importante din prima săptămână;

· Grandstand, cunoscut pentru apropierea dintre jucători și public.

Sesiunile de seară de pe Arthur Ashe atrag un public numeros și vocal, iar presiunea poate influența jucătorii mai puțin experimentați, un detaliu care contează în analiza meciurilor strânse.

Suprafața de joc la US Open: hard Laykold

US Open se dispută pe hard, mai exact pe sistemul Laykold, care oferă o săritură constantă și o viteză medie spre rapidă: mingea sare uniform, schimburile se construiesc într-un ritm alert, iar serviciul și loviturile plate devin arme eficiente. Comparativ cu zgura de la Roland Garros, hard-ul din New York favorizează jucătorii agresivi. În raport cu iarba de la Wimbledon, jocul rămâne mai controlat, dar păstrează dinamica ridicată.

Condițiile meteo de la New York sunt adesea caracterizate prin temperatură ridicată, umiditate crescută și vânt schimbător. Ziua, căldura solicită rezistența fizică, iar diferențele dintre sesiunile de zi și cele de seară pot influența ritmul jocului și, implicit, echilibrul meciurilor de cinci seturi.

Formatul competiției: probe și sistem

US Open include cinci probe principale:

· simplu masculin, cu meciuri în cinci seturi;

· simplu feminin, cu meciuri în trei seturi;

· dublu masculin;

· dublu feminin;

· dublu mixt.

Tabloul principal reunește 128 de jucători la simplu masculin și feminin, într-un sistem eliminatoriu. Cei mai bine clasați 32 de sportivi primesc statut de cap de serie și sunt distribuiți astfel încât să nu se poată întâlni în primele două tururi, format care menține suspansul și permite parcursuri surprinzătoare.

Jucători urmăriți la US Open

Interesul pentru jucătorii de la US Open crește pe măsură ce sezonul pe hard avansează, iar rezultatele din ultimele ediții oferă un punct de plecare relevant pentru orice analiză. La masculin, ultimele finale au fost dominate de Carlos Alcaraz, campion în 2025 și 2022, Jannik Sinner, câștigător în 2024, și Novak Djokovic, campion în 2023 - jucători cu servicii puternice, forehand agresiv și capacitate de a închide rapid punctele.

La feminin, Aryna Sabalenka a câștigat ultimele două ediții, în 2024 și 2025, după ce Coco Gauff se impusese în 2023. Competiția rămâne totuși deschisă: sportive din afara primelor cinci poziții au ajuns frecvent în semifinale sau finale, ceea ce crește imprevizibilitatea fiecărui duel.

Next Gen ATP și noile talente WTA caută afirmarea pe scena marilor turnee, iar suprafața rapidă a US Open oferă terenul ideal pentru asemenea afirmații. Participarea sportivilor români depinde de clasamentele ATP și WTA; în anii în care România are reprezentanți pe tabloul principal, interesul publicului local crește vizibil.

Ghid practic pentru fani: cum urmărești și cum analizezi meciurile

Pentru o experiență completă, verifică programul zilnic dimineața și analizează forma recentă a jucătorilor.

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Turneul care închide sezonul de Grand Slam cu răspunsuri clare

US Open rămâne reperul care încheie sezonul de Grand Slam și oferă adesea indicii clare despre ierarhia finală a anului. Calendarul bine definit, suprafața hard Laykold și profilul jucătorilor specializați pe joc agresiv creează un cadru competitiv intens. Informează-te din surse oficiale, urmărește evoluția favoriților și alege platforme licențiate pentru orice activitate de divertisment sportiv.

Jocurile de noroc sunt interzise persoanelor sub 18 ani. Participă responsabil și tratează orice implicare sportivă drept ceea ce este cu adevărat: o formă de relaxare și pasiune pentru tenis, nu o presiune suplimentară.