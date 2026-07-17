Superliga 2026/27 – cotele la pariuri pentru noul sezon

Noul sezon al Superligii 2026/2027 debutează cu Universitatea Craiova și FCSB printre principalele favorite la câștigarea titlului de campioană. Sursă foto: topbet

Sezonul 2026/2027 din Superliga ia startul la finalul acestei săptămâni. Fanii fotbalului românesc se vor bucura de luni pline de fotbal, iar cele mai importante echipe din prima ligă sunt gata să ofere spectacol și dramatism.

U Craiova este echipa momentului. Oltenii au reușit eventul la finalul stagiunii precedente cucerind campionatul și Cupa României, dar și Supercupa în urmă cu câteva zile. Rivale precum FCSB, CFR, U Cluj, Rapid sau Dinamo s-au întărit în vară și promit o luptă la titlu mai echilibrată ca niciodată.

Cote antepost pentru sezonul 2026/2027 din Superliga

Multe dintre platformele de pariuri sportive au publicat cotele antepost pentru noua stagiune din prima ligă a României. Așa cum era de așteptat, Universitatea Craiova este creditată cu prima șansă, având o cotă de 3.00 să-și apere titlul cucerit în stagiunea precedentă.

Oarecum surprinzător, a doua favorită în opinia bookmakerilor este văzută FCSB. Bucureștenii n-au jucat în play-off sezonul precedent, dar totuși specialiștii o văd cu șanse reale să obțină titlul. „Roș-albaștrii” primesc tot cota 3.00 pentru obținerea primului loc la final.

Următoarele favorite în top sunt văzute CFR Cluj și U Cluj, rivalele din Ardeal. Dacă CFR este cotată cu a treia șansă, având o cotă de 5.50, U Cluj, vicecampioana României, primește o cotă de 8.00 să obțină titlul.

În top șase urmează Rapid, cu o cotă de 9.00 să câștige titlul, iar Dinamo a primit cotă 12.00 la casele de pariuri. Outsideri sunt Farul Constanța (cotă 40.00) și FC Argeș (cotă 50.00).

U Craiova și FCSB, primele două favorite la titlu

Universitatea Craiova nu și-a pierdut nicio „vedetă” din lot în vară și va ataca un nou titlu în viitoarea stagiune din Superliga. Oltenii se bazează pe același nucleu de jucători, la care se mai adăugă și noile transferuri. „Leii din Bănie” au realizat și cel mai scump transfer, plătind 2,5 milioane de euro în schimbul portarului Răzvan Sava, de la Udinese.

Pe de altă parte, FCSB speră la un reset în noul sezon, mai ales după o stagiune dificilă, în care a evoluat în play-out. „Roș-albaștrii” se întăresc în această perioadă de transferuri și, cu siguranță, obiectivul va fi câștigarea unui nou titlu de campioană.

CFR Cluj și U Cluj, rivalele din Ardeal cu șanse la titlu

Foarte puțini specialiști au anticipat un parcurs atât de bun al lui U Cluj la finalul sezonului precedent. „Șepcile roșii” au terminat pe locul secund în Superliga și au ajuns până în finală în Cupa României. Bookmakerii îi văd pe ardeleni cu a patra șansă în a obține în premieră un titlu de campioană, având și un lot bun înainte de startul campionatului.

CFR Cluj, în schimb, a dezamăgit bună parte din sezonul regulat, dar s-a redresat miraculos sub comanda lui Daniel Pancu. „Feroviarii” au terminat pe podium sezonul precedent. Acum, obiectivul CFR Cluj este chiar titlul de campioană. Speranțele se pun și în Antonio Folha, noul antrenor portughez instalat în această vară.

Rapid și Dinamo, mereu cu aspirații la titlul de campioană

Niciun sezon nu poate începe fără ca Rapid și Dinamo să fie plasate printre favoritele la titlu. Rivalele din București beneficiază de stabilitate din punct de vedere financiar și se implică în lupta pentru titlu și în sezonul 2026/2027.

Rapid este cotată cu a cincea șansă de către bookmakeri. Giuleștenii își pun bazele mai ales în Daniel Pancu, noul tehnician din această vară. De asemenea, rapidiștii vor continua să-și întărească lotul până la finalul perioadei de mercato pentru a-și îndeplini obiectivul.

La Dinamo s-au schimbat câteva lucruri importante în vară. După plecarea lui Kopic a venit Nuno Campos, iar în lot s-au făcut câteva schimbări importante. Dinamoviștii sunt în căutarea primului titlu după 20 de ani, dar concurența va fi una acerbă pe parcursul sezonului.