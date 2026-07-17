Finala Cupei Mondiale 2026 - statistici cheie, cote și ponturi Argentina vs Spania

Finala Cupei Mondiale 2026 aduce față în față Argentina și Spania, într-un duel spectaculos pentru titlul mondial. Sursă foto: tipzor

Argentina vs Spania este marea finală a Cupei Mondiale 2026. Cortina se trage peste turneul final, iar campioana mondială și cea europeană sunt echipele rămase în cursa pentru câștigarea marelui trofeu. Partida are loc duminică, de la ora 22:00, în direct la Antena 1.

În drumul spre finală, se poate spune că Spania a avut traseul mai dificil. A eliminat Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimi, apoi a trecut de Belgia cu 2-1, pentru ca în semifinale să facă unul dintre cele mai consistente meciuri din ultimii ani și să elimine favorita Franța, o echipă pe care mulți o vedeau invincibilă.

De partea cealaltă, Argentina a trăit periculos în fazele eliminatorii. În 16-imi a fost nevoită să joace prelungiri cu Capul Verde, cu Egipt a revenit de la 0-2 și a câștigat cu 3-2, pentru ca în semifinala cu Anglia să aibă parte de o nouă revenire de excepție și să câștige cu 2-1 pe final de meci.

Ce va fi duminică?

Un indicator excelent pentru modul în care anticipează specialiștii finala dintre CM 2026 sunt cotele publicate de agențiile de pariuri sportive online. Bookmakerii de la Don.ro îi văd pe spanioli ușor favoriți, având în vedere moralul excelent pe care jucătorii îl au după succesul contra Franței. Evident, nici Argentina nu stă rău cu moralul, astfel că ne așteaptă un duel pe cinste. Cotele înaintea meciului sunt următoarele:

• Spania să câștige trofeul - 1.63

• Argentina să câștige trofeul - 2.22

• Spania să câștige în 90 de minute - 2.28

• Egal - 3.00

• Argentina să câștige în 90 de minute - 3.33

Ambele echipe sunt pe val

Argentina are o serie excelentă în ultimii 5 ani. În 2021, argentinienii au câștigat Copa America, primul trofeu major cu echipa națională din cariera lui Leo Messi. Apoi, în 2022, Argentina a devenit campioană mondială în Qatar. În 2024, Argentina a învins Columbia și a câștigat din nou Copa America. Sunt trei trofee majore pentru Argentina în ultimii cinci ani, dar fanii acestei naționale îl așteaptă și pe următorul, duminică, în finala de la New York.

Spania are o defensivă de fier

Campioana europeană din 2024 a reușit o performanță incredibilă în SUA, primind un singur gol în șapte meciuri, în confruntarea din sferturile de finală contra Belgiei.

În plus, în semifinala cu Franța, Spania a arătat că este capabilă să joace și la rezultat și a arătat un pragmatism cu care nu ne obișnuise. Până acum, Spania nu a părut vulnerabilă, așa că misiunea argentinienilor pare destul de complicată.

Argentina este specialista la goluri pe final

Argentina s-a mai remarcat printr-un aspect interesant la Cupa Mondială 2026. În fazele eliminatorii, a reușit să înscrie pe final de meci de fiecare dată. Echipa pare pregătită fizic la cel mai înalt nivel. Inclusiv Leo Messi a avut contribuții majore pe finalurile de meci, deși are 39 de ani, așa cum am putut vedea și în meciul cu Anglia, în care a dat două pase decisive.

Predicții Argentina vs Spania

Am ales din oferta Don.ro și câteva ponturi la pariuri pentru finala Cupei Mondiale, pe care ți le prezentăm mai jos:

Leo Messi să înscrie oricând - cota 2.5

Leo Messi să înscrie oricând - cota 2.5 Lamine Yamal va marca sau va oferi o pasă de gol - 2.5

Între 9 și 11 cornere - cota 2.66

X2 & peste 1.5 goluri marcate - 1.78

Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct la Antena 1 și va fi arbitrată de slovenul Slavko Vinčić, în vârstă de 46 de ani. Un amănunt interesant este acela că Președintele Argentinei, Javier Milei, nu-și va susține echipa din tribune. Acesta a anunțat că va urmări partida din Quinta de Olivos, reședința oficială a președinților argentinieni, invocând o superstiție de la care nu vrea să se abată.



