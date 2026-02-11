7 drepturi ale bolnavilor de cancer și cum sunt sprijiniți în România prin serviciile integrate de oncologie și paliație

Dr. Roxana Rahnea Niță, Medic primar oncologie medicală în cadrul M Hospital, divizia M Care Oncologie. foto: mhospital.ro

Un diagnostic oncologic schimbă radical viața unui pacient și a întregii familii. În fața unei asemenea afecțiuni complexe, accesul la tratament, sprijinul emoțional și îngrijirea continuă devin esențiale pentru menținerea calității vieții. În România, legislația și programele naționale oferă pacienților cu cancer o serie de drepturi clare, menite să asigure continuitatea îngrijirii și accesul la terapii moderne. În același timp, unități medicale specializate, completează aceste mecanisme publice prin servicii adaptate nevoilor pacienților oncologici, incluzând îngrijirea clinică, monitorizarea, suportul psihologic și paliația modernă.

1. Acces gratuit la tratamente prin Programul Național de Oncologie

Pacienții diagnosticați cu cancer beneficiază de tratamente gratuite prin Programul Național de Oncologie, coordonat de Ministerul Sănătății și CNAS. Programul acoperă chimioterapie, imunoterapie, terapii hormonale, tratamente biologice, radioterapie și medicație de suport. Potrivit datelor oficiale, pacienții pot primi tratament atât în spital, cât și în ambulatoriu, în funcție de protocoalele terapeutice recomandate de medicii specialiști.

„Pentru mulți pacienți, accesul la terapii personalizate a crescut semnificativ în ultimii ani. Tratamentele moderne cresc speranța de viață și îmbunătățesc considerabil calitatea acesteia. Sistemul de sănătate permite acum integrarea terapiilor inovatoare acolo unde sunt indicate,” declară Dr. Roxana Rahnea Niță, Medic primar oncologie medicală în cadrul M Hospital, divizia M Care Oncologie .

2. Tratament gratuit și pentru pacienții neasigurați

O schimbare importantă stabilește și că pacienții neasigurați pot beneficia de tratamente oncologice atunci când sunt incluși în Programul Național de Oncologie. Statul preia costurile pentru tratamentele considerate esențiale, astfel încât lipsa asigurării să nu limiteze accesul la terapie. Acest aspect este crucial în special pentru pacienții aflați în situații sociale vulnerabile sau cei care descoperă boala în stadii avansate, când intervenția rapidă devine vitală.

3. Acces la medicamente compensate și investigații specifice

Pe lângă tratamentele specifice bolii, pacienții beneficiază de medicamente compensate pentru durere, greață, anemie sau alte efecte secundare ale terapiilor oncologice. De asemenea, programul de oncologie include subprograme de screening și diagnostic genetic, care pot ghida alegerea unor terapii personalizate, adaptate profilului molecular al tumorii.

4. Dreptul la concediu medical pentru îngrijitori

Pacienții oncologici au nevoie, adesea, de sprijin constant. Legea permite acordarea de concediu medical persoanelor care îi însoțesc la tratament sau au grijă de ei pe parcursul terapiei. Acest drept este esențial pentru familiile care oferă suport în perioadele critice ale bolii.

5. Eligibilitate pentru reconstrucție mamară după tratament

Femeile care au trecut prin intervenții radicale din cauza cancerului de sân au dreptul la reconstrucție mamară prin programul dedicat din cadrul Programului Național de Oncologie. Este o procedură decontată, iar scopul ei nu este doar estetic, ci și psihologic, facilitând reintegrarea pacientelor după tratamentele oncologice.

6. Continuitatea tratamentului asigurată de CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate monitorizează în mod constant fondurile disponibile pentru tratamente oncologice, astfel încât să fie evitate întreruperile. Acest control este crucial în special la terapiile administrate lunar sau săptămânal, unde orice pauză prelungită poate afecta eficiența tratamentului.

7. Acces la servicii specializate de diagnostic și monitorizare

Pacienții oncologici beneficiază de investigații avansate, inclusiv CT, RMN, PET-CT sau analize genetice tumorale, necesare pentru stabilirea strategiei terapeutice. “În Departamentul de Oncologie, planurile terapeutice sunt personalizate în funcție de tipul tumorii, stadiul bolii și istoricul medical. Monitorizarea clinică și paraclinică se realizează constant, iar tratamentele sunt administrate în condiții de siguranță, în strânsă colaborare cu specialiști din imagistică, hematologie, nutriție și psihologie. Această integrare permite ajustarea rapidă a terapiei atunci când evoluția bolii o impune, lucru care, poate influența decisiv prognosticul, căci un pacient oncologic are nevoie de o echipă completă, nu doar de un medic” explică Dr. Rahnea.

Îngrijirile paliative sunt fundamentale pentru pacienții aflați în stadii avansate sau pentru cei care necesită suport suplimentar în controlul simptomelor. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății ( OMS ), îngrijirile paliative îmbunătățesc calitatea vieții nu doar pentru pacienții cu boli grave, ci și pentru familiile acestora, reducând impactul fizic, psihologic și emoțional al bolii.

“Îngrijirea paliativă nu se limitează la gestionarea durerii, ci presupune o abordare complexă ce cuprinde suport psihologic, consiliere nutrițională, controlul simptomelor și îngrijire coordonată fie la domiciliu, fie în ambulator. Este un sprijin continuu care urmărește confortul pacientului și calitatea vieții. Pentru unii pacienți, paliația bine făcută poate reduce anxietatea, poate ameliora simptomele și poate oferi un „control mai bun asupra evoluției bolii”, a mai precizat Dr. Rahnea.

În România, accesul la îngrijiri paliative rămâne limitat, deși nevoia este uriașă. Datele oficiale, potrivit unui raport al furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative, arată că în multe dintre județele din România astfel de servicii sunt absente, iar la nivel național, statul acoperă doar 5% din nevoia de îngrijiri paliative.