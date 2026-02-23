Implant dentar: ce investigații sunt necesare înainte de intervenție

3 minute de citit Publicat la 12:27 23 Feb 2026 Modificat la 12:27 23 Feb 2026

Medicul trebuie să se asigure că organismul poate gestiona corect intervenția chirurgicală. foto: envato.com

Implantul dentar nu înseamnă doar înlocuirea unui dinte lipsă, ci o intervenție chirurgicală care trebuie pregătită corect. De aceea, înainte de tratament, medicul recomandă o serie de investigații. Acestea verifică dacă organismul pacientului este pregătit pentru intervenție și dacă există condițiile necesare pentru ca implantul să reziste în timp.

Explicăm în acest articol care sunt aceste investigații și ce rol are fiecare.

De ce sunt necesare investigațiile înainte de implant dentar?

Înainte de tratamentul cu implant dentar , medicul are nevoie de o imagine completă asupra mai multor aspecte esențiale:

1. Starea generală de sănătate

Este important să fie cunoscute eventualele boli sistemice (precum diabetul, afecțiunile cardiovasculare, osteoporoza, problemele renale sau hepatice) și tratamentele urmate, mai ales cele care influențează coagularea sau imunitatea.

2. Capacitatea de vindecare a organismului

Medicul trebuie să se asigure că organismul poate gestiona corect intervenția chirurgicală și procesul de integrare a implantului în os, fără risc crescut de sângerare, infecție sau întârziere a vindecării.

3. Suportul osos disponibil

Implantul are nevoie de suficient os, ca volum și densitate, pentru a fi stabil. De asemenea, trebuie analizată poziția structurilor anatomice vecine, pentru ca intervenția să fie sigură.

4. Starea cavității bucale

Prezența infecțiilor, modul în care se închid dinții, eventualul bruxism și echilibrul mușcăturii pot influența succesul tratamentului și trebuie evaluate înainte de intervenție.

5. Stilul de viață și factorii individuali

Fumatul, igiena orală, vârsta sau anumite situații fiziologice pot afecta integrarea implantului și stabilitatea sa în timp.

Analize de sânge

În mod uzual, pot fi recomandate următoarele analize:

● Hemoleucograma completă: oferă informații despre globulele roșii, globulele albe și trombocite. Ajută la depistarea anemiilor, a infecțiilor sau a unor tulburări care pot întârzia vindecarea.

● Glicemia și hemoglobina glicată (HbA1c): sunt importante mai ales pentru pacienții cu diabet sau risc de diabet. Un nivel crescut al zahărului în sânge poate afecta integrarea implantului în os și crește riscul de infecție.

● Teste de coagulare (PT, INR, aPTT, timpi de sângerare): evaluează riscul de sângerare în timpul și după intervenție, în special la pacienții care urmează tratament anticoagulant.

● Funcția renală și hepatică: valorile ureei și creatininei (pentru rinichi), respectiv ALT, AST și bilirubina (pentru ficat), indică dacă organismul poate metaboliza corect anestezicele și medicația prescrisă.

● Indicatori de inflamație (CRP, VSH): pot semnala prezența unei infecții sau a unui proces inflamator activ, situații care pot impune amânarea intervenției.

● Electroliți și parametri implicați în metabolismul osos: nivelurile de calciu, sodiu, potasiu și magneziu sunt importante pentru echilibrul general al organismului, iar calciul joacă un rol esențial în formarea și stabilitatea osului. În anumite cazuri, pot fi recomandate și teste suplimentare, precum vitamina D sau evaluări hormonale, dacă există suspiciuni legate de densitatea osoasă.

Investigații imagistice

Cele mai frecvente investigații utilizate sunt:

● Tomografia computerizată dentară (CT sau CBCT): reprezintă investigația principală în planificarea implantului. Oferă o imagine tridimensională (3D) detaliată, care permite măsurarea exactă a înălțimii, lățimii și densității osului. De asemenea, ajută la identificarea sinusurilor maxilare, a canalului mandibular (unde se află nervul principal al mandibulei) și a rădăcinilor dinților vecini, pentru a evita complicațiile.

● Radiografia panoramică (OPG): oferă o imagine de ansamblu a ambelor arcade dentare și a structurilor din jur. Este utilă pentru evaluarea generală a sănătății dentare și pentru orientarea inițială a planului de tratament.

● Radiografia intraorală: furnizează imagini detaliate ale unei zone specifice și este folosită pentru analiza punctuală a dinților sau a osului dintr-o anumită regiune.

Examinarea clinică și evaluări complementare

Pe lângă analizele și investigațiile imagistice, implantul dentar necesită o evaluare clinică atentă și o planificare detaliată a cazului.

● Anamneza și consultul detaliat: medicul discută istoricul medical complet pentru a identifica eventuale contraindicații, cum ar fi afecțiuni cardiace recente, imunosupresie sau tratamente oncologice. În același timp, evaluează sănătatea cavității bucale: prezența parodontozei, a cariilor sau a altor infecții care trebuie tratate înainte de inserarea implantului.

● Scanarea intraorală: permite obținerea unui model digital 3D precis al dinților și gingiilor, înlocuind amprentele clasice. Acest model este utilizat pentru planificarea digitală a viitoarei lucrări protetice.

● Analiza ocluziei și a biodinamicii: medicul verifică modul în care se întâlnesc dinții și cum funcționează articulațiile temporo-mandibulare.

● Ghidul chirurgical: pe baza tomografiei și a planificării digitale, se poate realiza un ghid personalizat care indică poziția și înclinarea exactă a implantului. În cadrul tratamentului cu dinți ficși la Denttaglio , utilizarea acestor ghiduri este importantă pentru poziționarea corectă a mai multor implanturi conform planului stabilit, astfel încât lucrarea finală să fie stabilă și bine echilibrată funcțional.

Investigațiile realizate înainte de implantul dentar nu complică tratamentul, ci îl fac mai sigur și mai bine adaptat fiecărui pacient. Prin evaluarea atentă a stării generale de sănătate, a suportului osos și a condițiilor din cavitatea bucală, medicul poate planifica intervenția într-o manieră responsabilă.