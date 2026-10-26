De ce se șterg bonurile fiscale și cum păstrezi documentele lizibile în timp

Descoperă și cum să organizezi arhiva digitală și să planifici eficient consumul de hârtie și consumabile de birou. Sursa foto: magnific

Bonurile scoase din arhivă după doi ani au, de multe ori, textul decolorat sau complet șters. Explicația ține de tehnologia de imprimare: bonul fiscal nu este printat cu cerneală, iar imaginea de pe el se degradează în condiții pe care le întâlnești în orice birou. Documentele imprimate cu toner sau cerneală au alt comportament, iar regulile de păstrare diferă pentru fiecare categorie. În continuare, îți prezentăm ce determină durata de viață a documentelor tipărite și cum o prelungești.

Cum funcționează, de fapt, hârtia termică

Hârtia termică are un strat de substanțe chimice sensibile la căldură. La imprimare, capul termic al casei de marcat sau al terminalului POS încălzește anumite zone ale hârtiei, iar reacția rezultată formează textul. Procesul se desfășoară fără cerneală și fără toner.

Din același motiv, imaginea rămâne vulnerabilă după imprimare. Stratul termosensibil reacționează în continuare la factorii care l-au activat inițial, iar decolorarea bonurilor este cauzată de expunerea la lumina ultravioletă, la căldură, la umiditate sau la grăsimi. Un bon lăsat pe bordul mașinii sau lângă o sursă de căldură se decolorează mult mai repede decât unul păstrat într-un loc răcoros și întunecat.

Contează și tipul rolei. Cele cu strat de protecție, numit top-coat, rezistă mai bine la lumină și la manipulare, iar textul rămâne lizibil pentru controale și retururi. Stratul reduce riscul de decolorare, fără să îl elimine în condiții improprii de depozitare.

Alege rolele potrivite pentru aparatul fiscal

Formatul rolei se verifică în manualul casei de marcat sau pe eticheta din interiorul compartimentului, unde sunt indicate lățimea și diametrul maxim. O rolă cu dimensiuni nepotrivite împiedică alimentarea corectă a hârtiei și întrerupe emiterea bonurilor.

Două formate acoperă cele mai răspândite categorii de aparate. Rolele pentru casa de marcat de 57 x 30 mm se folosesc la casele de marcat portabile și la cele de mici dimensiuni, iar formatul de 80 x 80 mm se potrivește aparatelor fixe și imprimantelor POS din magazine și restaurante. Există și formate intermediare, pentru modele specifice, așa că verificarea manualului rămâne primul pas.

Păstrează rolele nefolosite în ambalajul original, într-un spațiu răcoros și uscat. Evită depozitarea lor lângă ferestre însorite, calorifere sau echipamente care degajă căldură, pentru că stratul termosensibil se degradează înainte ca rola să ajungă în aparat.

Păstrează documentele imprimate în condiții corecte

Documentele imprimate cu toner sau cerneală rezistă considerabil mai mult decât bonurile termice. La imprimanta laser, tonerul este fixat pe hârtie prin căldură, iar la cea cu jet, cerneala este absorbită în fibra hârtiei. Stabilitatea textului depinde de tipul imprimantei, de consumabile, de hârtie și de condițiile de păstrare.

Hârtia A4 de 80 g/mp este standardul pentru documentele curente de birou. Pentru materiale care cer un suport mai rigid, cum sunt prezentările sau documentele oficiale, se folosesc gramaje mai mari, de 90 până la 120 g/mp. Gramajul singur nu garantează însă păstrarea documentului pe termen lung.

La imprimarea față-verso, verifică și opacitatea hârtiei, trecută în specificațiile produsului. O opacitate ridicată reduce vizibilitatea textului de pe verso și face ambele pagini mai ușor de citit.

Depozitarea influențează la fel de mult rezultatul. Umiditatea excesivă deformează foile și favorizează apariția mucegaiului, iar îndoirile repetate slăbesc fibra exact în zona pliului. Ține dosarele într-un spațiu curat, uscat și ferit de lumina directă.

Stabilește ce documente scanezi și când

Scanarea sau fotografierea bonurilor imediat după emitere creează o copie digitală care rămâne disponibilă atunci când textul de pe original se decolorează. Operațiunea durează câteva secunde.

Introdu câteva reguli simple în procedura internă:

● scanează bonurile aferente deconturilor în ziua în care sunt predate;

● denumește fișierele cu data emiterii și numele furnizorului;

● organizează documentele digitale pe luni sau pe centre de cost;

● păstrează copii ale arhivei digitale în două locații distincte.

Stabilește împreună cu persoana responsabilă de contabilitate ce documente se păstrează în original, în ce format și pentru cât timp. Copia digitală are rol practic, iar obligațiile legale privind documentele justificative rămân cele aplicabile firmei.

Calculează necesarul anual de consumabile

Hârtia pentru imprimante și rolele pentru casele de marcat se consumă constant, iar lipsa lor oprește activitatea imediat. O casă de marcat fără rolă blochează încasările, iar o imprimantă fără hârtie oprește emiterea documentelor.

Consultă facturile din ultimele douăsprezece luni și află câte role și câte topuri de hârtie folosește firma. Analizează consumul lunar, cu atenție la perioadele cu activitate mai intensă, apoi stabilește un stoc minim care acoperă necesarul până la următoarea livrare.

Ambalajele cu mai multe role sau topuri reduc frecvența aprovizionării. Verifică totuși spațiul disponibil și condițiile de păstrare, pentru că un stoc păstrat impropriu anulează avantajul achiziției în volum.

Lizibilitatea documentelor depinde de tehnologia de imprimare, de materialele folosite și de condițiile de păstrare. Scanează bonurile necesare evidenței contabile, alege hârtia în funcție de echipament și de scopul imprimării și ține arhiva într-un spațiu uscat. Planificarea consumabilelor pe baza consumului real completează acest set de reguli.