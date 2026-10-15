Ploșnițele au reținut un avion la sol la Roma. Cursa de retur a fost anulată.

Un avion Boeing 787 Dreamliner al companiei Qantas a fost retras din serviciu la Roma după descoperirea unor ploșnițe în cabină.

Un Boeing 787 Dreamliner al companiei Qantas a fost scos din serviciu la Roma, după ce ploșnițe au fost descoperite în cabină pe ruta Perth către capitala Italiei. Zborul de întoarcere spre Perth a fost anulat, iar pasagerii au primit cazare și locuri pe alte curse, potrivit The Guardian.

Un zbor lung între Australia și Italia s-a încheiat cu o situație neobișnuită, dar foarte neplăcută atât pentru pasageri, cât și pentru compania aeriană. Qantas a fost nevoită să țină la sol un avion în Roma, după ce au fost găsite ploșnițe la bord. Incidentul a dus la o curățare amănunțită a cabinei și la anularea cursei programate pentru ziua următoare.

Ce au descoperit echipajul și pasagerii la Roma

Totul s-a petrecut pe 9 octombrie, pe zborul QF5 operat de Qantas, care zbura de la Perth la Roma. Aeronava, un Boeing 787 Dreamliner, a avut probleme după ce insectele au fost găsite în partea din față a clasei economice. Informația a fost confirmată de o sursă apropiată situației.

Ploșnițele sunt insecte mici, parazite, care se hrănesc cu sângele mamiferelor, inclusiv al oamenilor. Sunt recunoscute pentru faptul că pot fi greu de eliminat odată ce ajung într-un spațiu închis. Tocmai de aceea, prezența lor într-un avion a necesitat o intervenție rapidă.

După aterizarea la Roma, avionul a fost retras din uz pentru o curățare temeinică. Acest lucru a dat peste cap programul de zbor al companiei. Cursa Qantas de la Roma spre Perth, programată pe 10 octombrie, nu a mai avut loc.

Ploșnițele au fost găsite în partea din față a clasei economice.

Aeronava implicată era un Boeing 787 Dreamliner.

Zborul de întoarcere de la Roma la Perth a fost anulat.

Deciziile luate de Qantas după această situație

Un purtător de cuvânt al Qantas a declarat că zborul a fost anulat din cauza „unei probleme identificate la un număr mic de locuri din clasa economică”.

Reprezentanții companiei au transmis că regretă disconfortul creat și că au încercat să ofere soluții rapide. Pentru mulți pasageri, acest incident a însemnat schimbarea planurilor și o așteptare suplimentară.

Persoanele afectate au primit cazare și au fost reprogramate pe alte zboruri. Potrivit Qantas, pasagerii au fost relocați pe alte curse în cel mult 48 de ore de la ora inițială a plecării. Chiar și așa, anularea unui zbor internațional reprezintă o problemă majoră pentru cei care aveau conexiuni sau întâlniri la destinație.

Compania a mai precizat că aeronavele sunt curățate regulat, la standarde ridicate. Cabinele sunt tratate cu dezinfectant la fiecare 50 de zile, ca parte a unui program de curățare preventivă. În acest caz, însă, a fost nevoie de măsuri suplimentare.

Un detaliu neștiut despre cum pot ajunge ploșnițele la bord

Corina Păcuraru, directorul Dr.Clean.ro, o firmă specializată în dezinsecția plosnițelor din București, atrage atenția că ploșnițele pot fi aduse acasă în urma călătoriilor. „Oamenii se pot caza într-un hotel infestat și pot lua ploșnițe fără să își dea seama. Aceste insecte nu au aripi și nu pot zbura, dar se pot ascunde în bagaje, haine sau alte obiecte personale, fiind transportate astfel în alte locuri.”

O problemă greu de rezolvat

Există două fețe ale ploșnițelor de pat. Pe de o parte, persoanele cu venituri mai mari, care călătoresc frecvent, le pot transporta fără să știe. Pe de altă parte, persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate sau lipsuri materiale nu își permit tratamente speciale sau apă suficient de fierbinte pentru a le elimina.

Ploșnițele nu sunt considerate periculoase, însă mușcăturile lor pot provoca mâncărime și iritații, iar eliminarea lor este dificilă, deoarece se ascund foarte bine și pot rămâne mult timp în lenjerii, crăpături sau alte locuri înguste fără să se hrănească.

Ce rămâne după această experiență pentru companie și pasageri

Cazul arată cât de ușor pot fi transportate ploșnițele în timpul călătoriilor, chiar și în aeronave moderne. Nu este neapărat o problemă de curățenie, ci mai degrabă de modul în care pasagerii le pot aduce neintenționat, prin bagaje sau haine. Odată descoperite, compania trebuie să intervină rapid.

În acest caz, Qantas a decis să retragă avionul din serviciu și să efectueze o dezinsecție profesională împotriva ploșnițelor. Pentru pasageri, consecința directă a fost anularea zborului de întoarcere și reprogramarea pe alte curse. Compania a asigurat cazare și alternative de călătorie în cel mult 48 de ore.

Incidentul de la Roma rămâne un exemplu al problemelor care pot apărea în transportul aerian. Chiar dacă ploșnițele nu sunt considerate periculoase, pot crea disconfort și pot afecta programul de zbor. În astfel de situații, curățarea rapidă și informarea pasagerilor sunt pași importanți.